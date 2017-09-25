Первый круг ада. Результаты первых квалификаций сезона в Dota 2

Две недели бесконечных стримов и квалификаций нового сезона в Dota 2 позади. Игроки и комментаторы уже окончательно запутались в датах, турнирах и трансляциях. Некоторые даже жаловались на плотность расписания и начали сниматься с турниров из-за накладок в графике. Для тех, кто уже две недели просто кликает по стримам и не понимает, что происходит, мы собрали всех победителей отборов в одном посте.

Северная Америка

Америка начала турнирный сезон чуть раньше, так что успела разыграть уже четыре путёвки на LAN-финалы. И все их разобрали разные команды.

Больше всего отличилась The Dire (команда Питер PPD Дагера). Состав сыграл три из четырёх финалов, но выиграл только один. К их сожалению, спад и усталость навалились на ребят прямо перед важными матчами. Зато теперь у PPD будет полно времени, чтобы поиграть квалификации на следующие турниры.



Evil Geniuses тоже отметится на двух чемпионатах в октябре. Помимо выигранной квалификации на мэйджор, «гении» получили приглашение на PGL. Может, они бы посетили и Киев, но почему-то решили недооценить Leviathan и проиграть им в нижней сетке. Вместо них на Starladder i-League отправится compLexity, урвавшая последнюю путёвку этой недели.



Тем временем корейские оверлорды под тегом Immortals тоже не разочаровали свою новую организацию. Как минимум разжились слотом на румынском майноре и показали, что есть еще порох пороховницах и желание залезть под тир-2 на пятой минуте.

Южная Америка

Сезон в Южной Америке должен был быть исключительно скучным. Digital Chaos собирала в регионе состав из лучших игроков и даже начала с практически безупречного выступления на квалификации PGL Open. А потом начались переезды, расслабленное отношение к тренировкам и ощущение, что им больше ничего не угрожает. На фоне этого новый состав SG e-sports обскакал конкурентов на две головы и два турнира вперед.



На счету у бразильцев путёвки в Германию и Украину. И вряд ли это достижение можно назвать случайным. Андриано 4dr Мачадо, единственный оставшийся игрок прошлого состава, выгодно выделялся и в старой пятерке. А оставшиеся четыре киберспортсмена давно играют вместе и держались в топ-3 региона в течение всего прошлого года. К тому же команды жаловались, что правила турниров снова благосклонны к бразильцам: матчи проходят на их сервере, а перуанцы страдают от проблем с пингом. Ох, не вовремя DC.SA решили перебраться в Перу для тренировок.

Юго-Восточная Азия

Сумасшедшему региону — сумасшедшие игры и результаты квалификаций. Первые две недели казалось, что уже никто не остановит Mineski. Новый состав Дэрила IceIceIce Коха выигрывал практически каждую карту, да еще и экспериментальными драфтами и сборками. Так в их расписании появились поездки на SL i-league и PGL Open. А тем временем Fnatic с Джеки EternalEnvy Мао побиралась по последним строчкам, собирая насмешки поклонников, ненавистников и комментаторов.



Всё перевернулось в самый ответственный момент. На квалификации к мэйджору Fnatic и Mineski попали в одну часть сетки. В четвертьфинале их встреча обещала шоу с предсказуемой концовкой. Шоу получилось, но вот Mineski проиграла со счетом 0:2 и отправилась радоваться своим путевкам на майнор. Но и счастье EternalEnvy продлилось недолго. В полуфинале их обыграла Clutch Gamers, которая в финале уступила HappyFeet. В общем, сетка смерти оказалась не такой уж и опасной.

Китай

Ещё один регион, в котором всё не так просто. Легче всего живётся Newbee — её второе место на The International 7 позволило получить приглашения на все нужные турниры. А остальным пришлось грызться в суровых китайских квалификациях. Как и в Америке, каждый раз сильнее оказывалась новая команда.

Молниеносные отборы на PGL Open выиграла VGJ.Thunder, обойдя в финале бронзовых призеров TI LFY. Китайская квалификации на мэйджор и вовсе принесла сенсацию мирового уровня: на турнир отправится команда из открытых квалификаций Keen Gaming. И ей тоже пришлось в финале одолеть состав LGD, на этот раз основной. Закончился первый круг отборов победой Vici Gaming на SL i-League. И снова в финальных матчах отдыхать отправились обе команды LGD.



Особенно обидно сейчас LFY, которая заняла 3-е место на The International, не сделала изменений в составе, но пока пропускает все турниры старта сезона. Для таких сильных регионов, как Китай, новая система стала скорее проблемой, чем наградой. Заработать очки им оказалось ещё сложнее.

СНГ

На улице поклонников Natus Vincere две недели царил праздник. Их любимая команда наконец-то действительно вернулась и за месяц существования состава заработала столько же путевок на турниры, сколько прошлая пятерка за все время. Дебют Na'Vi на LAN-финале символично состоится на домашнем Starladder.



Только Virtus.pro не собирается так просто отдавать корону лидера региона. На квалификации PGL Open VP уступила Team Empire, что фанаты состава расценили не то как жест щедрости, не то как оригинальный способ пропустить «рофлотурик». Зато на главных отборах первого этапа «медведи» пришли в форму и забрали путевку на мэйджор. Но и эта победа далась не без огрехов. В полуфинале VP отдала карту Na'Vi, а финал хоть и закончился со счётом 3:0, но был не совсем простым.



Пока в регионе развивается два сценария: если Virtus.pro хочет ехать на турнир, то она туда едет. Если не хочет, то на него отбирается Natus Vincere. Правда, Team Empire и Team Spirit иногда дают понять, что всё не так просто.

Европа

Вот уж где нет никаких вопросов к лидеру региона, так это в Европе. Team Secret все квалификации играла с заменами из-за семейных проблем у Адриана Fata Тринкса. Но даже новый игрок каждый турнирный день не помешал команде Клемента Puppey Иванова проиграть всего две карты и выйти в финалы всех трёх квалификаций.



Один гранд-финал команда отыграла 24 сентября. Ей противостоял состав с участием Ильи Illidan Пивцаева SFTe-sports. Матч получился зрелищным, но малорезультативным — 3:0 в пользу «секретных». Следующий финал на пути Secret — отборы на PGL Open. Команда давно сыграла полуфинальную встречу, но довести дело до конца не хватало времени. Здесь им предстоит обойти греков из Mousesports. Ну а последним испытанием первого этапа квалификации станет игра против OG на Staladder i-League. Команда Таля Fly Айзика невероятно медленно входит в сезон. Кажется, что каждая победа дается ей с большим усилием. Secret и OG же встречались в верхней сетке квалификации в Киев, и там лидеры региона были сильнее даже с заменой.



Пока у Team Secret самые радужные перспективы на ближайшие месяцы. Если команда будет играть также уверенно, то ей не составит труда не только взять все европейские отборы, но и ворваться в заветные топ-4 на ближайших турнирах.

Что дальше?

Если вы думали, что можно расслабиться и забыть о бесконечных стримах, то зря. Впереди у команд во всех регионах второй круг ада (простите, квалификаций). Уже утром 25 сентября в Юго-Восточной Азии начались отборы на Perfect World Masters и Dota Pit. Постепенно к ним присоединятся и другие регионы. Причем китайский чемпионат решил провести отборочные в полноценном формате с сеткой double elimination и матчами best-of-3.



Чуть позже в некоторых регионах уже начнутся квалификации на второй мэйджор сезона — DreamLeague. Первыми в битву вступят команды из Южной Америки, следом за ними подтянутся составы из Китая. И так как минимум до старта Starladder i-League в Киеве. Крепитесь, говорят, что доты много не бывает.