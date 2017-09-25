Падающий Интернет и феерия «Фенербахче». Результаты третьего дня ЧМ по LoL

Русскоязычные болельщики Fnatic и любители европейской лиги LCS сегодня будут спать спокойно. «Чёрно-оранжевые» показывают тот результат, который от них и ждут. Две победы, но какие.

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Первая игра против Kaos Latin Gamers получилась во многом предсказуемой. Стоило заполучить преимущество на ранней стадии, как команды из Европы больше уже не отпускала соперника. Уровень оппонента позволял Fnatic творить с ним что угодно.

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Куда интересней получился второй матч против Young Generation. Вьетнамцы были невероятно близки к победе. Они возили Fnatic на протяжении 40 минут. «Чёрно-оранжевым» помогла одна драка, во время которой YG проявила нерасторопность. Сопровождалась встреча постоянными проблемами с Интернетом. Комментаторы вспомнили о матче World Elite против CLG.eu на втором чемпионате мира по League of Legends. Их объединяет только количество технического брака, но никак не качество игры.

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YG смотрелись ничуть не слабее Fnatic. Тем удивительнее выглядит поражение вьетнамцев от Kaos Latin Gamers. 26 сентября у них ещё будет шанс взять реванш и побороться за вторую строчку.

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Настоящим сюрпризом стало выступление «Фенербахче». Турецкий состав приехал на чемпионат мира без одного игрока. Корейца Канга Move Мин Су заменял соотечественник Ли Crash Донг Ву из Vici Gaming. До турнира команда не тренировалась. За два дня пятёрка успела только разобраться со стратегиями и провести несколько совместных матчей. На этом дело и кончилось.



Сражение против HK Attitude получилось динамичным, зрелищным и интригующим. Обе команды находились в равных условиях. Каждый из участников проворачивал рискованные, а порой и вовсе опрометчивые манёвры. Для 1907 Fenerbahce это была волевая победа. Мало кто ожидал, что это произойдёт против такой команды, как HK Attitude. Пока что это лучший матч турнира. Леснику HK Attitude по ночам будут сниться дважды украденные «нашоры».

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У японского клуба Rampage совсем не получилось навязать борьбу турецко-корейскому составу. Им и опыта не хватило, и тактической сноровки. То, что команда идёт с двумя поражениями, не такой уж и сюрприз. Японцам, как и командам из СНГ, ещё очень далеко даже до турок. За последние пару лет прогресс в их игре отсутствует.

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Заключительный день предварительной стадии определит последних участников плей-офф, после чего на чемпионате мира наступит пауза. Но продлится она недолго. Матчи за попадание в основную стадию пройдут 28 и 29 сентября.



Расписание на 26 сентября: