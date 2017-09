FIFA 17,5, или Маленький шаг вперёд. Наши впечатления от FIFA 18

Каждый год разработчики спортивных игр сталкиваются с одним и тем же челленджем — как продолжать удивлять свою собственную аудиторию. И если создатели шутеров или, например, ролевых игр могут полностью поменять игру, переместив события в другую временную эпоху или просто сменив декорации, то в спортивном жанре это провернуть нельзя. Футбол, хоккей, баскетбол и другие виды спорта почти не меняются десятилетиями, и сюрпризы тут исключены.

Поэтому у разработчиков остаётся, в общем, всего три варианта развития событий — либо улучшать игровой процесс, либо всё вокруг него, либо и то и другое. И в этой ежегодной гонке за глобальными обновлениями даже самым умелым не всегда удаётся выдержать правильный баланс. FIFA 18, к сожалению, несмотря на большие амбиции и опыт EA Sports, не по всем фронтам удалось превзойти свою предшественницу.

Игровой процесс — самое важное

Многие ненавистники футбольной игры от EA Sports каждый год ругают её примерно одинаково. Мол, разработчики совсем зажрались, не исправляют ошибки прошлого, только заставляют всё больше тратить денег на бустеры в Ultimate Team. Больше всего достается игровому процессу — сердцу любого спортивного симулятора — за его «простоту» и «аркадность». На самом деле, это дилетантский взгляд, и FIFA 18 прекрасно это доказывает. Пожалуй, наибольшее количество изменений в игре произошло именно на футбольном поле.



EA Sports сильно переделала систему пасов, как низом, так и верхом. Виртуальные футболисты теперь быстрее передают мяч друг другу, меньше ошибаются. Из-за этого в FIFA 18 стало легче имитировать игру техничных клубов, которые любят играть в пас. Например, «Барселоны» или современного «Манчестер Сити» под руководством Гвардиолы. Кроссы с одного фланга на другой или в штрафную тоже стали более акцентированными и реалистичными. Мяч теперь не падает в штрафную, как бомба времён Второй мировой войны, а летит по закрученной «бекхэмовской» траектории. По первым матчам в FIFA 18 стало понятно, что игроки стали охотнее играть навесами в штрафную, в отличии от последних выпусков.

Пасы ускорили игровой процесс, поэтому EA Sports должна была другими изменениями его замедлить, чтобы сохранить баланс. Под нож пошли финты и обводки. В отличие от FIFA 17 анимация дриблинга, ложных замахов и других трюков замедлилась. Если раньше какой-нибудь Роналду исполнял финт Зидана за доли секунды, то теперь в движениях даже самых юрких и миниатюрных футболистов появилась вальяжная тягучесть. Вечная комбинация клавиш RT+LT (Xbox One) или L2+R2 (PS4) тоже не всегда срабатывает — точно контролировать мяч теперь при помощи неё значительно сложнее. В общем, если вы в прошлых выпусках игнорировали командный футбол насколько это возможно, то, кажется, придется переучиваться.



Ещё одно изменение — более сложный искусственный интеллект. То ли в EA Sports реально задумали сделать из FIFA настоящую киберспортивную дисциплину, то ли просто решили ещё раз испытать свою аудиторию на прочность. Сдвиги заметны и в обороне, и в атаке. В первом случае AI стал менее инициативен — защитники не так охотно просчитывают действия соперников и хуже держат линию, из-за чего нужно точнее управлять ими вручную (при помощи стиков на геймпаде). В атаке всё наоборот: нападающие и полузащитники стали охотнее комбинировать, больше двигаться и вообще путать защитников. Эти нюансы уже оценили опытные киберспортивные игроки, потому что именно из-за изменений в обороне в FIFA 18 стало играть сложнее. На деле же в поединках между «обычными» игроками это привело к резко возросшей результативности. Сыграть на ноль в FIFA 18 — это почти подвиг.

Во время матчей можно заметить и визуальные обновления игры. Особенно они касаются эффектов — тумана, мягкого света прожекторов или бликов от слепящего солнца — и виртуальных зрителей. В FIFA 18 несколько изменили режиссуру трансляций — теперь операторы охотнее выхватывают в паузах игры зрителей, которые стали намного живее, а сами разработчики позволили футболистам праздновать голы вместе с болельщиками. Для этого надо лишь подбежать к трибуне за воротами после результативного действия. На этом фоне проигрывают модельки самих игроков, которые всё ещё выглядят хуже, чем атлеты в Pro Evolution Soccer.

Новые приключения Хантера

Появившийся в прошлом году сюжетный режим The Journey понравился многим, а от других отхватил немало критики. Ругали его за излишнюю линейность и предсказуемость, избитый сюжет и слишком много игрового процесса. Действительно, «сюжетным» сценкам про футболиста Хантера в первом сезоне было уделено не так много внимания.

Во втором сезоне The Journey всё стало заметно лучше. Если в FIFA 17 история крутилась вокруг Хантера и его набирающий ход карьеры, то в сиквеле всё сложнее. Сюжет теперь предсказуемо посвящен не только футболу, но и синдрому второго сезона, бремени славы, которая может свалиться на любого молодого игрока, деньгам и, конечно, семье. Это всё ещё не уровень голливудского блокбастера, но The Journey становится лучше и лучше. Возможно, к третьему-четвёртому сезону режим реально превратится в обязательный для посещения. Сейчас же The Journey — это хороший разогрев перед стартом онлайн-баталий, ведь за его прохождение дают не только ачивки, но и бесплатные паки, а также карточки его главных героев в Ultimate Team.



Перед включением Ultimate Team можно заглянуть и в несколько переработанный режим карьеры, но и тут изменений не так много. Появились кинематографичные вставки во время трансферных переговоров, переделали интерфейс, добавили разных украшательств вроде видеороликов с презентаций новичков и ещё по мелочи. В остальном всё осталось примерно на прошлогоднем уровне, что печально, но предсказуемо. «Карьера» уже давно не пользуется по статистике популярностью у игроков.

Ultimate Team — Яшин и неумехи

Конечно, всё, что описано в предыдущих абзацах, для многих лишь прелюдия к Ultimate Team, главному режиму игры. В прошлом сезоне онлайн-режим принёс EA Sports сотни миллионов долларов, и останавливаться разработчики не намерены. Впрочем, и тут нельзя сказать, что есть какие-то невероятные сюрпризы.

Центральная новость для отечественных фиферов — появление в игре Льва Яшина. Знаменитый голкипер СССР и московского «Динамо» теперь представлен в игре в качестве одного из «кумиров». Причём, в отличие от «легенд» из прошлых версий FIFA, у «кумиров» есть три версии карточки в Ultimate Team, каждая из которых соответствует определенному этапу в карьере футболиста. В зависимости от варианта, у игроков будут меняться показатели и даже позиции на поле (но не у Яшина, конечно). Среди других новых «кумиров» — Марадона, Анри, Роналдиньо и бразилец Роналдо. Кстати, начиная с FIFA 18, все игроки прошлого доступны теперь на всех платформах, а не только на Xbox.



В прошлом году EA Sports презентовала Weekend League — онлайн-режим, в котором каждую неделю играли все, кто хотел хорошенько заработать в игре. Правила до сих пор просты: каждый уикенд у всех участников есть по 40 матчей — чем больше выигрываешь, тем выше награда. Со временем Weekend League превратилась в режим для киберспортсменов — выбить даже 30-35 побед для среднестатистического игрока невероятно сложно. А ведь от количества побед зависел и размер награды. Из-за этого умелые игроки с помощью Weekend League только богатели, собирали всё более сильные составы и ещё заметнее отрывались от остальных.

В FIFA 18 разработчики решили подумать о тех, кто не умеет хорошо играть, и сделали Squad Battles. Это одиночный режим, в котором каждую неделю игрок соревнуется со случайно собранными командами, управляемыми компьютером. В зависимости от количества матчей и уровня сложности, он получает очки, которые подсчитываются каждую неделю. Чем больше их, тем выше выигрыш. В целом Squad Battles — это, действительно, неплохая забава для неумелых фиферов. И по сути единственный шанс для них собрать хороший состав без скилла или доната в игру.

Остальные улучшения в Ultimate Team — косметические. Разве можно назвать Champions Channel — режим, где можно следить за любимым фифером и самому выкладывать ролики — прорывным? Или искренне похвалить EA Sports за новый дизайн карточек и некоторые изменения в режиме сборок команд Squad Building Challenges? Конечно, нет. Это приятные нюансы, которые вообще можно не заметить.

FIFA 18 — маленький шаг вперёд

FIFA — лидер спортивного жанра с огромным отрывом от всех остальных конкурентов. Каждый новый выпуск футсима от EA Sports предсказуемо оказывается в пятёрке самых продаваемых игр за год. Поэтому и судить мы будем по самому большому счёту.

Для любой спортивной игры такой набор обновлений за год был бы хорошим результатом, но не для FIFA. Обладая большими финансовыми возможностями, EA Sports всё-таки не удалось по-настоящему удивить, как, например, в прошлом году. Все изменения логичны, хороши и последовательны, но до прорыва или даже заметного шага вперёд на этот раз далеко.



Эволюцию FIFA за год в Англии сейчас метко сравнивают с тем, как изменился по сравнению с прошлым сезоном лондонский «Тоттенхэм». Напомним, что отличная команда Маурисио Почеттино осталась отличной, но в её составе произошли лишь незначительные изменения. Вот примерно то же самое и с FIFA 18. Это по-прежнему лучшая футбольная видеоигра на планете, с которой на этот раз произошло чуть меньше интересного, чем обычно.