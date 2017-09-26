Главной темой для обсуждения в течение всей недели были бесконечные квалификации на три турнира. Как и всегда, Reddit больше всего внимания уделил западным регионам и своим любимым составам.

Европа

За прошедшую неделю Reddit буквально влюбился в новый состав Team Secret. Даже тогда, когда им приходилось играть с заменами. Команда Клемента Puppey Иванова выиграла уже две путёвки на ближайшие турниры, а от третьей её отделяет победа над OG. Как раз у этого коллектива дела обстоят не так радужно, как казалось после решаффла. И как всегда, виноват во всём Йохан n0tail Сундштайн.

— Puppey должен чувствовать себя прям богом, раз у него есть настоящий керри.



— Я удивлён способностям OG выиграть карту, несмотря на то что один из их тиммейтов постоянно фидит. Они так просто тренируются, да?



— Я согласен, что Secret играла только с тир-2 командами, но учитывая, что OG играла с ними же… Это Secret так хороша или OG так плоха?



— Mouz смотрятся сильно, они показывают рост, похожий на прошлогодний. Единственная проблема – они допускают слишком много предсказуемых ошибок. Команды повыше классом будут этим пользоваться. Плюс их драфты всегда основываются на агрессии с Io и BH, которых могут просто забанить.

— OG действительно нужно вернуть Reso обратно на керри, а n0tail в мид. Разница между керри-Reso и керри-n0tail просто колоссальная.



— Надеюсь, Resolution ещё не надорвался таскать на себе весь состав OG.



— Ты не сможешь прервать свой стрик побед на мэйджорах, если не будешь в них участвовать.



— Этот состав Secret с Ppy/ace/yap/midone/рандомным-чуваком-которого-нашли-за-10-минут-до-начала-матча выглядит совсем неплохо.



— Как фанат OG я рад, что они никуда не пройдут. Им нужно ещё очень много работать. Наверное, n0tail сейчас худший керри на соревновательной сцене.



— Мне нравится уверенность, с которой играет Team Secret. MP и Khezzu были игроками, которые очень уважали соперника и играли консервативно. Fata и Ace более смелые. Конечно, это иногда им аукается, но это выглядит так, как будто Secret играют на победу.

СНГ

Вторая по популярности квалификация на Reddit – отборы в СНГ. И всё благодаря успехам Natus Vincere. Форумчане давно ждали возвращения любимого тега на LAN-финалы. Но, конечно, не обошлось и без негативных комментариев после нескольких поражений.

— Я, может, немного предвзят, но я прям наслаждаюсь играми Na'Vi. Спасибо, ребята!



— Я представил, как XBOCT нашёптывал Dendi в ухо: «Купи рапиру, выиграй игру».



— Квалификации в СНГ – это какая-то мясорубка. Каждая игра по 60 минут с невероятными камбеками, переворотами и закидонами. Кто-то умирает после байбека, теряет строения на базе, сливает драки на Рошане и из-за этого проигрывает карту.



— Dendi три года ждал хороших результатов. И он подождёт еще 95 минут, чтобы пройти на LAN.



— Я обычно опасаюсь смелых предсказаний. Но Crystallize напоминает мне Ramzes. Он тоже как будто появился из ниоткуда и доминирует в играх. На СНГ-сцене очень долго не хватало звёздных игроков на первой позиции, пока не появился Ramzes. Надеюсь, что Crystallize поддержит эту тенденцию.



— Почему вообще Na'Vi сразу должны стать тир-1 командой? Для меня вполне нормально, что их не унижают всякие стаки, они проходят на ланы, но уступают сильным составам вроде VP.



— По правилам Reddit Na'Vi объявляется худшей командой в мире и должна дизбанднуться.



— Рад, что VP прошли на мэйджор. Надеюсь, в будущем на турнирах будет больше 8 команд, иначе нам придётся смотреть, как одни и те же составы играют друг с другом.



— Теперь всему региону нужно надеяться, что VP выиграет и будет получать приглашения. Это даст шанс другим командам пройти на турниры. VP просто переросли свой регион.

Америка

В американском регионе внимание реддиторов привлекают две команды: Evil Geniuses и новый состав PPD. И они прошли абсолютно разный путь. The Dire начала с победы на King's Cup, а потом скатилась до средних результатов. А EG сначала проигрывала CoL и даже Leviathan, но вовремя собралась и заработала путёвку на мэйджор.

— Dire смотрится хорошо. Остались несколько вещей, над которыми нужно поработать, но рад, что эти ребята превращаются в хорошую команду.



— Боже, Misery на 4 позиции, когда ему не надо капитанить, просто божественен.



— Sumail нужно перестать разводить трешток и вернуться играть в пабы, он совсем не в форме последнее время.



— Теперь, когда Fata и EE расстались, никто не сможет посоперничать с RTZ и Cr1t в закидонах.



— Я посмотрел, как Fear играет на саппорте, и он мне напомнил DDC. Не слишком активный, но очень редко фидит и всегда держит отличную позицию. Отлично сыграно, EG!

— Zfreek – бог. Я очень хочу увидеть его снова на LAN-финале. Он достоин больших успехов.



— Можно составлять календарь критических дней команд на американской сцене. Начала CoL, потом EG, теперь Dire. У всех бывают плохие дни.



— The Dire — Summit 8, Immortals — PGL, compLexity — Starladder, EG — ESL Hamburg. Американская дота находится в прекрасной форме. Я просто надеюсь, что они все одинаково хороши, а не одинаково плохи.

Азия

Азиатские отборы для пользователей Reddit свелись к противостоянию Fnatic и Mineski. Команде Джеки EternalEnvy Мао пока что в регионе ничего не даётся кроме неожиданных побед над Mineski. Это и помешало Дэрилу IceIceIce Коху забрать путёвку на мэйджор.



— Всё это время это был план EE: заставить людей думать, что он дерьмово играет.



— Mineski проигрывают только Fnatic. Им нужно поработать над этой слабостью, и всё будет хорошо.



— TNC выглядят как-то потеряно с тех пор, как Kips ушла. Они как будто потеряли собственную индивидуальность, может, просто из-за меты. Они не играют на героях, которых хорошо знают.



— Envy почему-то решил тренировать героев прямо во время официальных игр. Сначала Ember, теперь Ench.



— Я надеюсь, что HappyFeet будут также ставить паузу на мэйджоре. У Valve же нет правил по этому поводу.

Китай

За китайскими квалификациями почти никто из пользователей форума не следит. А зря. Они получились самыми напряженными и неожиданными. На ESL One пробилась команда из открытых квалификаций, а новый состав VG за две недели превратился из нелепой пятёрки игроков в лучшую команду региона.

— LaNm напомнил мне ещё один ночной кошмар: Puppey на четвёртой позиции.



— То, что Keen вышли из открытых квалификаций, ещё ничего не значит. Все знают, что они сильная команда. Они заняли 4-е место в отборах на TI и сейчас играют тем же составом. И раз они не ездили на TI, я уверен, что они тренировались больше, чем большинство команд. Они хорошо подготовлены. Так же, как и Mineski. Без сомнения, они очень сильны, но у них было больше времени для адаптации друг к другу.

— Кажется, Valve пора забанить всю организацию LGD и её игроков.



— Эта новая система очень неприятная для китайской сцены: на LAN-финалы будут приезжать разные команды, поэтому они не смогут набрать достаточно очков для приглашения на TI. А вот от Европы в 90% случаев поедет Secret, так что получит максимум возможностей, чтобы заработать инвайт.



— Vg по ощущениям очень напоминают Liquid. Используют стратегии с пушем и похожи по составу команды. А ещё им можно поставить галочку во всех пунктах на победу на TI8: китайская команда и нет чемпионов TI.

Косплей недели

Если в вашем городе уже похолодало, то с Lina от Catie станет немного теплее.

Арт недели

Как правило, татуировками с героями доты делятся обычные пользователи Reddit. Но в этот раз обновкой похвастался хардлайнер DC.SA Ренато Kingteka Гарсиа.

Момент недели

Закари ZFreek Фридман – один из самых недооцененных саппортов мира. Сейчас compLexity играет во всех квалификациях, так что он успевает показать по несколько хайлайтов в день. Например, ZFreek продемонстрировал, что иногда полезно разбирать предметы.

Видео можно посмотреть на ютуб-канале Reddit-Life.

Провал недели

LGD и LFY – участники и призёры прошедшего The International. Но даже большой опыт соревновательных игр не спасает их от глупых ошибок. В матче во время одной из квалификаций LGD так увлеклись дракой, что забыли о собственной базе.

Видео можно посмотреть на ютуб-канале Reddit-Life.