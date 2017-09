Словесная дуэль. Чем оборачиваются для киберспортсменов Интернет-разборки

Перепалка в «Твиттере» между игроком Virtus.pro Ярославом pashaBiceps Яжомбковски и аналитиком Данканом Thorin Шилдсом всколыхнула сообщество. За три часа участники конфликта успели поссориться едва ли не на пустом месте, наговорить друг другу гадостей, а после – помириться. Однако счастливый конец случается не у всех словесных баталий, и порой случайно брошенное слово может поломать карьеру.

Твит ценою в команду

Скандал с участием Вито kNgV Джузеппе и Пуджана FNS Мехта по своим последствиям стал одним из самых серьёзных за всю историю CS:GO. Всё началось с опоздания команды Вито, Immortals, на матч с CLG. По окончании игры один из участников CLG Пуджан Мехта оставил твит, в котором отметил, что худшая часть сегодняшнего дня в том, что он проиграл команде, три игрока которой находились в состоянии похмелья.

Реакция Вито Джузеппе последовала незамедлительно. Бразилец потребовал предоставить доказательства, пригрозив в обратном случае убить обидчика. Угрозы вспыльчивого игрока оказалось достаточно для запуска необратимой реакции.

Твитт, положивший начало скандалу

Директор организации отстранил игрока от участия в матчах, но на квалификации к EPICENTER этот запрет был нарушен. После этого kNgV был окончательно исключён из коллектива. Из-за возникшего конфликта с администрацией вслед за ним из активного состава выбыли Энрике HEN1 Телес и Лукас LUCAS1 Телес.



Для тега такое развитие стало серьёзным ударом. Immortals была дисквалифицирована из отборочного этапа на EPICENTER и потеряла прямое приглашение на следующий мэйджор.

S1mple против FPL

В декабре прошлого года игрок Natus Vincere Александр s1mple Костылёв за несколько мгновений успел вступить конфликт с десятком профессиональных игроков из Европы.



Всё началось с того, что Олоф olofmeister Кайбьер и Натан NBK Шмитт решили наказать украинца за не самое дружелюбное общение во время матчей FACEIT Pro



League предложила на время забанить s1mple. Известный своей эмоциональностью Костылёв к тому моменту уже отстранялся от игр на FPL на две недели.



Твит: if both of you not smart enought (cuz problem in fpl) and cant decide what to do,u can ban,i dont really give a fuck @olofmCS @nV_NBK— Sasha Kostyliev (@s1mpleO) December 27, 2016Перевод: olofmeister, NBK, если вы оба недостаточно умны (так как проблема с FPL) и не можете решить, что делать — можете банить. Мне плевать.



Узнав о возможном наказании, Костылёв тут же взорвался твитами. Ситуация переросла в перепалку, и вскоре легенды просцены перешли на личности. Например, Дан apEX Мадесклер назвал Александра s1mple Костылёва щенком, на что тот ответил более изысканным оскорблением — «двуличный нуб». В итоге всё закончилось сравнительно миролюбиво — Александр Костылёв извинился за своё поведение, и конфликт был исчерпан.

Нуб Эдуард Дюбордо

Обвинения в дилетантстве стали причиной ещё одной драмы с подачи канадского комментатора Алехандре Vansilli Нгуена. Во время финального матча Northern Arena Алехандре назвал тогда ещё игрока G2 Эдуарда SmitZz Дюбордo нубом, когда в одном из раундов игрок смог реализовать своё преимущество, чем серьёзно подвёл команду.

Ещё до конца игры на канадского комментатора обрушился шквал негативных твитов от профессиональных игроков. Большинство обвиняло Нгуена в некорректном поведении и весьма посредственном знании игры. Однако за коллегу по цеху поспешили вступиться другие комментаторы и аналитики, которые отмечали приемлемость критики в адрес публичных личностей и профессиональных игроков.



Твит: Thanks for the words everyone, it means a lot to me.— SmithZz (@G2SmithZz) November 14, 2016Перевод: Спасибо за добрые слова, это много для меня значит.



Сам Эдуард Дюбордо почти не участвовал в дискуссии и лишь поблагодарил всех за поддержку. А для Алехандре Vansilli Нгуен ситуация стала прекрасным примером того, почему не стоит называть чемпиона мэйджора нубом, тем самым вызывая гнев популярнейших игроков мира.

Скандальные перестановки в SK Gaming

Словесными разборками в Интернете обернулась и ситуация вокруг исключения Линкольна fnx Лау из состава SK Gaming. Сам уход был неординарным событием — на то время SK Gaming была действующим чемпионом мира.

На HLTV.org просочились слухи о том, что Линкольна Лау исключают из команды, при этом причины были неизвестны. Сам fnx отреагировал достаточно спокойно — в своём сообщении он отметил, что опечален необходимостью узнавать такие новости через посредников. Руководство организации и капитан команды Габриель Fallen Толедо всё это время действительно хранили молчание. Даже после того как Линкольн Лау не поехал на ECS S2 Finals, и стало очевидно, что он фактически покинул состав, не было сформулировано чёткой причины – организация ссылалась на «внутренние проблемы».



По словам одного из участников команды Эпитасио TACO де Мело, основной причиной замены стало отсутствие у Линкольна мотивации. Масла в огонь подливал тот факт, что Габриель уже изгонял Лау из своей команды в 2014 году по той же причине. В результате сообщество припомнило Габриелю прошлые высказывания, которые шли вразрез со сложившейся ситуацией.

Одно из самых знаменитых фото SK Gaming с fnx в составе

Вскоре на Reddit всплыли новые подробности, согласно которым Лау покинул состав из-за того, что увёл девушку у своего товарища по команде. Эта информация была подтверждена сообщением с официального аккаунта Габриеля Толедо. Однако, как оказалось позже, история с девушкой была выдумкой, а учётная запись Габриеля была попросту взломана. По итогам бразильского конфликта SK Gaming и Immortals просто обменялись игроками, Линкольном Лау и Жоао Васконселлосом. Больше всего досталось Габриелю Толедо, который на протяжении всего трансфера негативно воспринимался сообществом.