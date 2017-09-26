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Текст: Георгий Ядвидчук

«Сделай это, Padden, будь мужчиной». Результаты четвёртого дня ЧМ по LoL

«Фенербахче» и HK Attitude снова выдали два лучших матча турнира.
26 сентября 2017, вторник. 18:15 Киберспорт

1907 Fenerbahce и HK Attitude — главные команды группового этапа предварительной стадии. Их противостояние подарило три замечательных матча, и они не идут ни в какое сравнение со всеми остальными. World Elite и Cloud9 доминировали над соперниками, Fnatic кое-как забралась на первую строчку, и только «Фенербахче» и HKA развернули борьбу за лидерство в группе D. Вот уж где сложно было симпатизировать кому-то одному.

Падающий Интернет и феерия «Фенербахче». Результаты третьего дня ЧМ по LoL
Несмотря на технические проблемы, сегодня прошёл лучший матч турнира.

Видео можно посмотреть на YouTube-канале LoL Esports RU.

Во втором круге команда из Гонконга взяла матч-реванш у турецко-корейского состава, который выступает на чемпионате мира с вынужденной заменой. На протяжении игры оба коллектива сражались на равных. Да, киберспортсмены 1907 Fenerbahce часто умирали, но это несильно сказывалось на результате. Всё решила одна грамотно спланированная и реализованная драка. HKA подловила соперников на ошибках, после чего воспользовалась моментом и снесла Нексус.

Видео можно посмотреть на YouTube-канале LoL Esports RU.

Обе команды встретились ещё раз в тай-брейке: выясняли, кому суждено забраться на первую строчку таблицы. Более 35 минут HK Attitude вела по золоту, по вышкам и убийствам. Пятёрка не давала туркам вздохнуть, теснила их по всей карте, ловила на ошибках и постоянно оказывала давление. Даже неудачная драка возле Барона Нашора не стала проблемой. Уже после HKA вовремя заступилась за своего керри и сделала три минуса. Но второе сражение у Нашора оказалось летальным. «Фенербахче» украла его в последний момент. Команда из Гонконга была вынуждена отступать. На этом её и поймали.

Эге Padden Аджар Копарал стал главным героем всех трёх игр. Комментаторы сначала подгоняли стрелка 1907 Fenerbahce, а затем поздравили весь состав со «вступлением в лигу больших мальчиков».

Видео можно посмотреть на YouTube-канале LoL Esports RU.

Видео можно посмотреть на YouTube-канале LoL Esports RU.

Игры против японского клуба Rampage получились ожидаемо скучными. Команда оказалась неспособной оказать хоть какое-нибудь сопротивление HKA и «Фенербахче».

Видео можно посмотреть на YouTube-канале LoL Esports RU.

В группе C игроки Fnatic со скрипом взяли верх над Kaos Latin Gamers. Европейская команда не показывает на турнире ничего нового, всё как в региональной лиге: предсказуемые стратегии, перемещения, вялая игра и такой же результат. Аналитики прогнозируют выход Fnatic в основную стадию, но на большее пятёрка не способна.

Видео можно посмотреть на YouTube-канале LoL Esports RU.

Это подтверждает результат матча с Young Generation. Вьетнамцы были близки к победе ещё в первом круге, но тогда у них не получилось дожать соперника. Зато во второй день команда проснулась. Она как будто забыла о поражении от Kaos Latin Gamers и Fnatic. Пятёрка пока демонстрирует очень достойную игру и способна побороться за выход в основную стадию.

Видео можно посмотреть на YouTube-канале LoL Esports RU.

После завершения группового этапа предварительной стадии организаторы соревнований провели жеребьёвку. В плей-офф World Elite встретится с Young Generation, Cloud9 сыграет с Lyon Gaming, 1907 Fenerbahce сразится с Team oNe eSports, а Fnatic поборется с HK Attitude. Матчи состоятся 28 и 29 сентября. Четыре лучшие команды отправятся в основной этап чемпионата мира по League of Legends.

Очередной турнир для корейцев. Что нужно знать о чемпионате мира по LoL
Звёздная пятёрка из СНГ будет прокладывать себе путь на чемпионате мира в Китае, где все заранее уверены в очередной победе корейцев.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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