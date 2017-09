По чужим следам. Как Riot Games меняет League of Legends к лучшему

Руны и таланты появились ещё в релизной версии League of Legends в 2009 году. Так разработчики из Riot Games хотели выделить свой продукт на фоне остальных игр в жанре MOBA. Постепенно менялись параметры и набор пассивных умений. Одни цифры подрезали, от других механик избавлялись. Вместе с ними постоянно совершенствовался и набор предметов. Далеко не все эксперименты геймдизайнеров нравились сообществу. Создатели признавали ошибки и закрывались в своих «золотых тюрьмах» — офисах, где есть всё для жизни на работе.

Руны и таланты появились ещё в релизной версии League of Legends в 2009 году. Так разработчики из Riot Games хотели выделить свою игру на фоне остальных MOBA-проектов.

С годами система прокачки устарела и стала скучной. И это на фоне новых игр вроде Heroes of the Storm. Руны и таланты выглядели сложными и трудноперевариваемыми. В Riot Games стали задаваться вопросами: как заинтересоваться и удержать новичков, что уникального может предложить компания ветеранам, интересно ли им даже спустя 6 лет проводить время в игре.

Пример страницы с рунами

Качаться до 30 уровня ради рейтинговых игр — то ещё испытание. Игрок должен быть мотивирован на преодоление этого пути. Набор рун вместе с дополнительными страницами стоит страшных денег. И не важно, что это внутриигровая валюта. Чтобы накопить средств на желаемое, нужно много играть. Так всё свелось к беспощадному и скучному «гринду». Пользователям хочется пробовать новое, но игра ограничивает их возможности. В пример Riot Games ставили Dota 2. Там и свободы больше, и возможностей.

Чтобы встряхнуть League of Legends, удержать старичков и заинтересовать новых пользователей, разработчики пересмотрели свои взгляды на системы прогресса, рун и талантов. В этом им частично помог опыт Blizzard в Heroes of the Storm. В итоге компания объединила разные идеи и приготовила самый большой набор изменений с момента запуска игры.

Разработчики League of Legends пересмотрели свои взгляды на системы прогресса, рун и талантов. В этом им частично помог опыт Blizzard в Heroes of the Storm.

Очередной капитальный ремонт

Уже который год подряд разработчики модернизируют систему талантов. В этот раз её объединят с рунами, которые станут бесплатными. Геймдизайнеры приготовили пять разных направлений: точность, доминирование, колдовство, храбрость и вдохновение. Всего 60 новых рун. Настроить их можно как до старта матча, так и во время выбора чемпионов. Разработчики хотят создать гибкую систему, чтобы пользователи могли подстраиваться под определенные стратегии и стиль игры.

Всего представлено 60 новых рун. Настроить их можно как до старта матча, так и во время выбора чемпионов.

Фото: ru.leagueoflegends.com

У каждого направления есть три ключевые руны. Например, если выбрать в ветке колдовства «Магическую комету», то в следующий раз, когда ваш персонаж нанесёт урон умением по вражескому герою, он скинет на него шар. Если взять «Призыв Эри», то автоатаки и умения направляют Эри к цели: она наносит урон врагам или накладывает щит на союзников.

Далеко не факт, что руны дойдут до игроков в таком виде после тестов. Но уже сейчас можно побаловаться в специальном конструкторе на сайте игры, а на канале SkinSpotlights посмотреть, как работают некоторые из них.

Видео можно посмотреть на YouTube-канале Skin Spotlights

Никаких ограничений

Сложно сказать, как разработчики пришли к новой системе уровней с наградами. Задания, которые впервые появились в Heroes of the Storm, со временем перекочевали в League of Legends. Только в игре Riot Games они привязаны к определенным событиям. Весной 2017 года Blizzard обновила HotS до неузнаваемости. Сундуки, бесконечный уровень прокачки, награда любого типа — в общем, игроки оказались завалены контентом. Подобную систему переняли и авторы League of Legends.

Фото: ru.leagueoflegends.com

В будущем пользователи не ограничатся 30 уровнем. Прогресс возможен от единицы до бесконечности. Новичкам при этом будет проще познавать особенности игры. За каждый уровень предусмотрены награды в виде капсул. Каждая капсула содержит осколки чемпионов и синюю эссенцию. За достижение определенных уровней вроде (50, 75, 100 и т.д.) пользователям достанутся особые награды, которые подчеркнут новый статус игрока.

Внутриигровая валюта под названием IP превратится в синюю эссенцию. В таком виде она будет использоваться везде: и для покупок в магазине, и для ремесла при создании чемпионов.

Фото: ru.leagueoflegends.com

Все руны и страницы для них, купленные до старта нового сезона, разработчики полностью компенсируют. Когда состоится переход на новую систему, на ограниченное время откроют храм эссенций. В специальной лавке пользователи смогут потратить её излишки ции на образы тотемов, цветовые схемы и даже очень редкие товары, говорится в анонсе. Например, образ «Милый Урфик» обойдётся в 150 000 ед. эссенции.

При этом цены на чемпионов в обычном магазине никак не изменятся. Если герой сейчас стоит 6300 IP, то и в дальнейшем будет так же. Поменяется только наименование валюты.

Отдельное внимание уделят ветеранам League of Legends. Самые преданные игроки получат эксклюзивную эмоцию – каждый свою в зависимости от стажа.

Старт предсезона состоится 8 ноября. В будущем разработчики расскажут более подробно об изменениях, которые коснутся каждого чемпиона. 7 ноября Riot Games обещает опубликовать полный список обновлений. Полноценный старт сезона запланирован на январь 2018 года.