На донышке. Как стакан для «Тетриса» превратился в соревновательный снаряд

Современные киберспортивные соревнования не ограничиваются выявлением лучших из лучших в популярных MOBA-играх, шутерах и спортивных симуляторах. Пусть с гораздо меньшим размахом, но всё же регулярно в разных уголках мира проводятся турниры по стратегиям, файтингам и ролевым играм. Но наибольшее удивление вызывает тот факт, что на соревновательные рельсы удалось поставить даже аркадные головоломки!

Видео можно посмотреть на YouTube-канале Mr. Fahrenheit.

В своё время бешеная популярность «Тетриса» породила волну игр с похожей механикой. Четверть века назад в Японии появилась Puyo Puyo, права на выпуск которой вскоре поделили Sega и Nintendo. Игровой процесс напоминал «Тетрис» с той разницей, что на дно стакана предлагалось выкладывать комбинации не из геометрически выверенных тетрамино, а из разноцветных капель Пуё. Игра изначально имела соревновательный режим, в котором умелые действия одного игрока добавляли проблем его сопернику – при составлении выигрышной комбинации в стакан оппонента падали «мусорные» элементы. В совместном режиме определяющим стало не количество набранных с помощью собранных комбо очков, а умение расстроить планы противника.

Такое взаимодействие игроков сделало геймплей более динамичным и непредсказуемым, но вскоре разработчикам и этого показалось мало. Они решили объединить Puyo Puyo и Tetris, заставляя геймеров, как в сеансе одновременной игры, переключаться между тайтлами по таймеру в центре экрана. Соперничество оппонентов стало ещё более напряжённым и зрелищным. В первой половине 2017-го вышла современная версия Puyo Puyo Tetris на Nintendo Switch и PlayStation 4.

Видео можно посмотреть на официальном YouTube-канале Nintendo.

Игру дополнили яркими аниме-персонажами, разнообразными соревновательными режимами и рейтингами лучших игроков для разных регионов. Разработчики Puyo Puyo Tetris явно грезят о соревновательном будущем своего детища, и эти мечты отнюдь не беспочвенны. За несколько месяцев с момента релиза игры состоялось уже несколько очных турниров. Их локальный характер может вызывать улыбку у привыкших к масштабным игровым шоу поклонников Dota 2, CS:GO или League of Legends. Однако сам факт наличия участников и зрителей на подобных соревнованиях говорит о том, что вокруг Puyo Puyo Tetris сформировалось заинтересованное сообщество.

Puyo Puyo Tetris

Не в малой степени это связано с тем, что на чемпионатах случаются свои камбеки, что придаёт игре драматизма сродни спортивным состязаниям. Подобным переворотом завершился недавний турнир CEOtaku в Орландо. В финале в серии из 5 раундов, каждый из которых проходил до двух побед, игрокам DDR_Dan и Wumbo удалось добиться абсолютного паритета. Решающей стала третья игра в пятом раунде. По ходу матча складывалось впечатление, что Wumbo чувствует себя гораздо увереннее. Однако на очередном переключении между Puyo Puyo и Tetris его противник под удивлённые возгласы комментаторов и восторженные выкрики публики сумел собрать несколько комбо, которые доверху завалили стакан оппонента мусором.

Видео можно посмотреть на канале Twitch.tv.

Конечно, убойный тандем двух даже самых популярных аркадных игр не может претендовать на лавры полноценного киберспортивного проекта. Прежде всего это забава для шумных вечеринок в компании друзей. Однако при удачном стечении обстоятельств Nintendo может, наконец, заполучить в свой актив игру, которая как минимум будет напоминать о себе в потоке новостей с турниров по более привычным соревновательным дисциплинам. Несомненно, Puyo Puyo Tetris останется на дне киберспортивного рейтинга, но ничто не мешает создателям игры по капле наполнять свой стакан. И недавнее внесение корректировок в баланс режима Puyo vs. Tetris Versus указывает на то, что Nintendo к этому стремится.