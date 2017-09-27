До 10 000 рублей каждому на первый депозит! Получить!
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
Текст: Александр Бражник

На донышке. Как стакан для «Тетриса» превратился в соревновательный снаряд

Турниры по Puyo Puyo Tetris показали, что и в аркадных головоломках может присутствовать соревновательное начало.
27 сентября 2017, среда. 15:30 Киберспорт

Современные киберспортивные соревнования не ограничиваются выявлением лучших из лучших в популярных MOBA-играх, шутерах и спортивных симуляторах. Пусть с гораздо меньшим размахом, но всё же регулярно в разных уголках мира проводятся турниры по стратегиям, файтингам и ролевым играм. Но наибольшее удивление вызывает тот факт, что на соревновательные рельсы удалось поставить даже аркадные головоломки!

Видео можно посмотреть на YouTube-канале Mr. Fahrenheit.

В своё время бешеная популярность «Тетриса» породила волну игр с похожей механикой. Четверть века назад в Японии появилась Puyo Puyo, права на выпуск которой вскоре поделили Sega и Nintendo. Игровой процесс напоминал «Тетрис» с той разницей, что на дно стакана предлагалось выкладывать комбинации не из геометрически выверенных тетрамино, а из разноцветных капель Пуё. Игра изначально имела соревновательный режим, в котором умелые действия одного игрока добавляли проблем его сопернику – при составлении выигрышной комбинации в стакан оппонента падали «мусорные» элементы. В совместном режиме определяющим стало не количество набранных с помощью собранных комбо очков, а умение расстроить планы противника.

Такое взаимодействие игроков сделало геймплей более динамичным и непредсказуемым, но вскоре разработчикам и этого показалось мало. Они решили объединить Puyo Puyo и Tetris, заставляя геймеров, как в сеансе одновременной игры, переключаться между тайтлами по таймеру в центре экрана. Соперничество оппонентов стало ещё более напряжённым и зрелищным. В первой половине 2017-го вышла современная версия Puyo Puyo Tetris на Nintendo Switch и PlayStation 4.

Видео можно посмотреть на официальном YouTube-канале Nintendo.

Игру дополнили яркими аниме-персонажами, разнообразными соревновательными режимами и рейтингами лучших игроков для разных регионов. Разработчики Puyo Puyo Tetris явно грезят о соревновательном будущем своего детища, и эти мечты отнюдь не беспочвенны. За несколько месяцев с момента релиза игры состоялось уже несколько очных турниров. Их локальный характер может вызывать улыбку у привыкших к масштабным игровым шоу поклонников Dota 2, CS:GO или League of Legends. Однако сам факт наличия участников и зрителей на подобных соревнованиях говорит о том, что вокруг Puyo Puyo Tetris сформировалось заинтересованное сообщество.

Puyo Puyo Tetris

Puyo Puyo Tetris

Не в малой степени это связано с тем, что на чемпионатах случаются свои камбеки, что придаёт игре драматизма сродни спортивным состязаниям. Подобным переворотом завершился недавний турнир CEOtaku в Орландо. В финале в серии из 5 раундов, каждый из которых проходил до двух побед, игрокам DDR_Dan и Wumbo удалось добиться абсолютного паритета. Решающей стала третья игра в пятом раунде. По ходу матча складывалось впечатление, что Wumbo чувствует себя гораздо увереннее. Однако на очередном переключении между Puyo Puyo и Tetris его противник под удивлённые возгласы комментаторов и восторженные выкрики публики сумел собрать несколько комбо, которые доверху завалили стакан оппонента мусором.

Видео можно посмотреть на канале Twitch.tv.

Конечно, убойный тандем двух даже самых популярных аркадных игр не может претендовать на лавры полноценного киберспортивного проекта. Прежде всего это забава для шумных вечеринок в компании друзей. Однако при удачном стечении обстоятельств Nintendo может, наконец, заполучить в свой актив игру, которая как минимум будет напоминать о себе в потоке новостей с турниров по более привычным соревновательным дисциплинам. Несомненно, Puyo Puyo Tetris останется на дне киберспортивного рейтинга, но ничто не мешает создателям игры по капле наполнять свой стакан. И недавнее внесение корректировок в баланс режима Puyo vs. Tetris Versus указывает на то, что Nintendo к этому стремится.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Всего голосов: 0
Новости. Киберспорт
27 сентября 2017, среда
16:53 Денис Seized Костин объявил состав команды на отборочные WESG 2017 по CS:GO
16:38 Gfinity заработала более $ 9,3 млн на продаже акций
13:25 Blizzard добавила Ана в Heroes of the Storm
12:19 ESL отменила бан Чагатая DESPE Седефа в турнирной системе компании
10:02 Марк Авербух: Na’Vi покатились по наклонной после поражения от VP
09:42 SG e-sports вышла в финал квалификации Perfect World Masters
08:41 Valve выпустила True Sight по финалу The International 2017
08:01 OpTic Gaming сыграет на All-Star Weekend Manila 2017 по Dota 2
00:44 OpTic Gaming подписала состав Питера PPD Дагера по Dota 2
00:08 Умер актер, озвучивший персонажей Dota 2
26 сентября 2017, вторник
23:38 Natus Vincere покинула квалификацию Dota PIT League
23:29 Team Secret стала последним участником SL i-League Invitational Season 3
20:47 Virtus.pro сыграет в финале СНГ-квалификации Dota PIT League
19:03 TNC Pro Team покинула квалификацию Dota PIT League
18:56 Себастьян «7ckngMad» Дебс: уровень игры на The International низок
17:11 Роман Дворянкин: возвращение Virtus.pro в LCL маловероятно
15:54 Fnatic сыграет с Hong Kong Attitude в матче за выход в основной этап ЧМ
15:47 Анонсирован турнир Gold Club World Championship по HoTS и Hearthstone
15:20 Уэйн Руни появится во франшизе Angry Birds
15:08 Fnatic и 1907 Fenerbahçe вышли во второй раунд предварительного этапа ЧМ
14:06 Кеннет Flysolo Колома перешёл из WG.Unity в Clutch Gamers
13:36 glace и LOMME покинули North Academy
12:45 Кресло Джеки EternaLEnVy Мао продано за $ 1,4 тыс.
11:44 Анонсирована компьютерная версия симулятора рестлинга WWE 2K18
11:39 PUBG установила новый рекорд по количеству игроков онлайн
11:17 Создатели Forza Motorsport 7 представили набор машин из фильма «Форсаж 8»
10:55 TNC Pro Team выступит на All-Star Weekend Manila 2017
00:38 Natus Vincere уступила Team Empire на квалификации Dota PIT League в СНГ
25 сентября 2017, понедельник
22:08 Virtus.pro вышла в финал квалификации Dota PIT League в СНГ
21:35 Team Secret выступит на PGL Open Bucharest
16:39 Михаил Kira Гармаш: мы выступили отвратительно
15:54 Fnatic возглавила свою группу в предварительной стадии чемпионата мира — 2017
13:59 На выставке «Игромир» состоится финал чемпионата России по Just Dance
13:57 Virtus.pro выступит на All-Star Weekend Manila 2017
12:12 Состав Infamous Young перешёл в другую организацию
10:54 Распалась команда No Diggity по Dota 2
10:24 HellRaisers выступит на DreamHack Denver 2017
10:11 Мартин Saksa Саздов приостановил профессиональную карьеру
09:45 EnVyUs Academy примет участие в турнире AOC CS:GO CUP
08:04 CompLexity Gaming сыграет на SL i-League Invitational
06:25 Evil Geniuses и SG e-sports представят американские регионы на ESL One Hamburg
24 сентября 2017, воскресенье
21:32 Team Secret выиграла европейскую квалификацию ESL One Hamburg
21:03 Virtus.pro представит СНГ на первом мэйджоре сезона по Dota 2
20:44 OG сыграет против Team Secret в финале квалификации StarLadder i-League
17:45 Vici Gaming выиграла путёвку на первый майнор сезона в Dota 2
Все новости RSS
Партнерский контент