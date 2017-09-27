Соломинка для чемпионов. Что стоит за неудачами OG

Смогут ли четырёхкратные чемпионы мэйджоров поймать свою волну в новом сезоне или она накроет их с головой?

Одна из самых успешных дота-команд последних двух лет провалила старт нового сезона, не выиграв ни одной квалификации на ближайшие турниры. Последней соломинкой для OG остаются отборочные на Dota Pit Minor. Впрочем, ухватиться за неё коллективу будет сложно, поскольку в соревнованиях участвует Team Secret — сильнейший состав европейских квалификаций по Dota 2 на данный момент. Поэтому OG этой осенью рискует остаться без игровой практики на LAN-турнирах.

Последней соломинкой для OG остаются отборочные на Dota Pit Minor, впрочем, ухватиться за неё коллективу будет сложно, поскольку в соревнованиях участвует Team Secret.

Удел OG на старте сезона — побеждать команды уровня 4 protect 5, HellRaisers и Team Kinguin, в то время как в играх с более сильными коллективами (SFT, Mousesports и уж тем более Team Secret) ситуация складывается плачевная. И будь чуть настырнее и увереннее в себе та же Team Kinguin, она не пустила бы OG даже в финал SL & i-League Invitational S3. «Зелёные» пытаются цепляться за своих коронных Terrorblade и Alchemist, словно за спасательный круг, но и это не помогает. Что же не так с четырёхкратными чемпионами мэйджоров?

Затянувшийся отпуск

Дота — игра, которая не прощает долгого отсутствия, и, чтобы наверстать упущенное, надо приложить немало усилий. Для тех, кто следит за социальными сетями участников OG, не секрет, что почти все игроки путешествовали по миру по завершении The International 2017. Естественно, в отдыхе нет ничего плохого, и если бы игровой сезон начинался как в прошлые годы, OG наверняка получила бы парочку инвайтов и по ходу набрала форму. Но в условиях новой системы квалификаций блата стало меньше, а включаться в игру надо уже с первых дней, иначе существуют огромные риски не пройти ни на один турнир. Тут-то затянувшийся отпуск и сыграл с OG злую шутку, отразившись на индивидуальном исполнении и на уровне макроигры.

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Если бы игровой сезон начинался как в прошлые годы, OG наверняка получила бы парочку инвайтов и по ходу сезона набрала форму. Но в условиях новой системы квалификаций ситуация выглядит иначе.

Индивидуальный скилл

OG принято называть командой Тала Fly Айзика и Юхана N0tail Сундштайна, ведь именно они стоят у истоков организации. В новом сезоне старожилы европейского гранда играют просто отвратительно. Капитан OG никак не может нащупать текущую мету. Вместо выверенных стратегий, построенных на глобальной задумке, игроки используют набор популярных персонажей и стараются выехать за счёт коронных героев, а-ля Alchemist и Terrorblade. После провала на чемпионате мира Юхан N0tail Сундштайн ещё больше растерял форму. Его показатель KDA за 19 игр нового сезона сейчас такой же, как и у саппорта пятой позиции! Складывается впечатление, что, окажись на его месте случайный игрок с 6K MMR, шансы OG на победу стали бы только выше.

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Макроигра

Не блещут также и Густав s4 Магнуссон с Джесси JerAx Вайникка, индивидуальные умения которых заметно убавились в межсезонье. Единственный, кто тащит команду на своём горбе, это новичок Роман Resolut1on Фоминок. Слабые линии, проигранные ещё на стадии драфта, в сочетании с не лучшим индивидуальным выступлением приводят к тому, что уже на ранней стадии OG отдают преимущество сопернику: отставание в 3 тыс. золота к 10-й минуте — вполне типичная ситуация для команды в этом сезоне.

Resolut1on действительно выглядит королем на фоне остальных игроков OG по текущей игровой форме

Хромают на обе ноги позиционирование в драках, перемещения по карте, вардинг. OG стала лишь блеклой тенью самой себя по уровню демонстрируемой игры.

Идеальная связка. Почему Resolut1on и OG подходят друг другу Самый богатый киберспортсмен СНГ может пополнить ряды четырёхкратных чемпионов мэйджора. Разбираемся, почему это выгодно обеим сторонам.

Новый патч и буткемп

Впрыгнуть в уходящий поезд участникам команды уже вряд ли удастся, так что морально игрокам OG лучше готовиться к выходу глобального патча. Возможно, с ним «зелёные» смогут поймать новую волну. А для адаптации к текущей мете ребятам кровь из носу необходим буткемп, чтобы под одной крышей обсудить дальнейшие планы. Свою лепту в этот процесс сможет внести и тренер команды Себастьян 7ckingMad Дебс. Фанатам же не остаётся ничего другого, как запастись терпением.

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Смена позиций

Также игрокам на полном серьёзе необходимо задуматься о перестановке ролей, поскольку взять верх в играх без керри практически не представляется возможным, и потерявший форму и мотивацию N0tail тянет команду вниз. Не стоит забывать, что в составе OG есть s4 — один из сильнейших мидеров в истории соревновательной доты, а Resolut1on крайне хорош на позиции керри. Тот же Fly в своё время играл в сложной линии, а N0tail знает толк в саппорте. Смена позиций может быть тем самым глотком свежего воздуха, который позволит OG вдохнуть полной грудью.