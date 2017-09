Основные участники и расписание мероприятий выставки «Игромир-2017»

В Москве начала работу 12-я ежегодная выставка «Игромир». По традиции в первый день мероприятие смогут посетить представители индустрии, журналисты и владельцы VIP-билетов. С 29 сентября по 1 октября «Игромир» будет открыт для всех желающих. Под игровые стенды, киберспрортивные зоны, сцены для шоу и презентаций отдан весь первый павильон выставочного комплекса «Крокус Экспо» площадью более 26 тыс. кв м. Под одной крышей с «Игромиром» пройдёт фестиваль Comic Con Russia, посвящённый комиксам, сериалам, настольным играм и аниме. Организаторы ожидают, что мероприятие посетит до 170 тыс. человек, что делает «Игромир» крупнейшей игровой выставкой на территории Восточной Европы.

Что покажут на «Игромире»

Среди крупных игроков индустрии свои проекты на «Игромире» представят Activision, Blizzard Entertainment, Ubisoft. Свои стенды будут у Epic Games, SEGA, Capcom, Bandai Namco и других компаний. Одна из крупнейших игровых зон на выставке по традиции отведена под проекты PlayStation. Microsoft второй год подряд игнорирует мероприятие. При этом разрекламированная самая мощная игровая консоль в мире Xbox One всё же доберётся до «Игромира» – она будет представлена на стенде «М.Видео». А игры Nintendo можно будет обнаружить в павильоне, формально отданном под провидение фестиваля Comic Con Russia 2017.

Фото: igromir-expo.ru

На стенде Play Station будет представлен главный футбольный симулятор года FIFA 18, шутер Far Cry 5, триллеры The Inpatient и Transference, а также целый набор мини-игр Frantics для отдыха в большой компании. Часть проектов привезли специально для демонстрации возможностей VR-шлема от Sony. Среди PS4-эксклюзивов, на которые стоит обратить особое внимание, – Gran Turismo Sport, Detroit: Become Human и Skyrim VR.

PlayStation напомнит о себе и в соседней зоне на площадке компании Activision. Здесь на дюжине консолей PS4 Pro обещают показать Call of Duty: WWII в разрешении 4К. Также посетители смогут опробовать сетевые режимы Destiny 2. Саму игру русскоязычной аудитории представят разработчики из американской студии Bungie.

Компания Blizzard Entertainment, несколько лет не принимавшая участия в крупнейшей российской игровой выставке, ограничится представлением двух своих проектов – Overwatch и Heroes of the Storm. В течение четырёх дней на стенде «Метелицы» состоится более десятка шоу-матчей и игровых сражений, будут проводиться викторины и конкурсы.

Расписание мероприятий на стенде Blizzard Entertainment Фото: eu.battle.net

Ubisoft покажет демоверсии ожидаемых многими поклонниками видеоигр Assassin’s Creed: Origins, Far Cry 5 и The Crew 2, а Bandai Namco представит файтинги Tekken 7 и Dragon Ball FighterZ, а также гоночный симулятор Project CARS 2.

Помимо игр на выставке будет представлено большое количество электронных новинок и гаджетов, разработанных специально для геймеров и профессиональных игроков. Мониторы и ноутбуки, гарнитуры и наушники, компьютерные мыши и клавиатуры, комплектующие для игровых станций и другие современные устройства, заточенные специально под нужды геймеров, будут представлены преимущественно в отдельном зале.

Фото: .igromir-expo.ru

Мини-турниры, соревнования и конкурсы

Пытаясь привлечь внимание посетителей, каждая игровая компания подготовила для любителей интерактивных развлечений обширную программу. Помимо викторин и конкурсов в стенах «Игромира» планируется проведение большого количества мини-турниров.

Под киберспортивные состязания в общей сложности отведено более полутора тысяч квадратных метров площади. Это и соревнования по Dota 2 и Counter-Strike: Global Offensive, и чемпионат Alienware по Overwatch, и определение лучших в Rainbow Six: Siege и Tekken 7. Здесь же состоятся отборочные матчи и финал чемпионата России по Just Dance.

Не обойдут своим вниманием выставку «Игромир» и профессиональные киберспортсмены. Шире всего будет представлен пул игроков и стримеров в CS:GO. Состоятся автограф-сессии Анатолия liTTle Яшина, Сергея starix Ищука, Арсения Сeh9Триноженко, Анны ant1ka Ананиковой и Ксении vilga Клюенковой. Поклонники Dota 2 смогут пообщаться с Романом Resolut1on Фоминком и Александром ХВОСТ Дашкевичем. 1 октября представитель OG и тренер Na’Vi померятся силами в шоу-матче на стенде HyperX. Команду жёлто-чёрных на «Игромире» дополнят профессиональный игрок в FIFA Евген Yozhyk Мостовик и легенда российского киберспорта Антон COOLLERZ Синьгов.

Звёзды Dota 2 Александр ХВОСТ Дашкевич и Роман Resolut1on Фоминок заявлены среди гостей «Игромира»

Комиксы, сериалы и косплей

Фестиваль поп-культуры Comic Con Russia в этом году посетят голливудские звёзды Кристофер Ллойд и Рутгер Хауэр. Правда, чтобы попасть на автограф-сессию с актёрами, понадобится отдельный билет. Гораздо проще будет пробиться к актрисе из «Мистера Робота» Стефани Корнелиуссен.

Фото: comicconrussia.ru

Киноманов также порадуют презентации компании Disney. Наибольшее внимание посетителей наверняка привлекут площадки, посвящённые блокбастерам «Звёздные войны: Последние джедаи» и «Тор: Рагнарёк». Тяжёлой артиллерии от Disney кинокомпания Sony Pictures сможет противопоставить показ эксклюзивного эпизода из фильма «Бегущий по лезвию 2049».

Российские фильмы и сериалы представят актёры Александр Петров и Юрий Колокольников. Первый презентует киноленту «Гоголь. Вий» и новый сериал «Sпарта», второй поделится впечатлениями от съемок в сериале «Обратный отсчёт». Продюсер Джаник Фазиев расскажет о двух российских блокбастерах «Вратарь Галактики» и «Легенда о Коловрате», а на стенде ТВ-3 состоится презентация сериала «Чернобыль 2. Зона отчуждения».

Фото: comicconrussia.ru

На «Аллее авторов» соберутся известные сценаристы и художники комиксов Джеймс ОʼБарр, Джим Ченг, Питер Нгуен, Отто Шмидт и другие. Любителям комиксов придётся раскошелиться на новые издания «Дэдпула», «Хеллбоя», «Мираклмэна» и графические новеллы, посвящённые другим героям популярных вселенных. Шире всего на фестивале будут представлены проекты российского издательского дома Bubble Comics.

Отдельного внимания в программе Comic Con Russia заслуживает пресс-конференция с легендарным представителем игровой индустрии Ричардом Гэрриотом. Родоначальник жанра RPG и один из создателей Ultima и Lineage презентует на фестивале свой новый проект Shroud of the Avatar.

Ну и, конечно же, никакой «Игромир» и Comic Con не могут обойтись без шоу косплееров. С 29 сентября по 1 октября косплей-дефиле будут проводиться на одной из сцен выставки, после чего с любимыми персонажами из вселенных видеоигр, комиксов и кино можно будет сфотографироваться в залах «Игромира».

