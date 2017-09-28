«А потом Sumail сказал, что не хочет играть со мной»

«Я старался быть как можно более честным», — сказал Питер ppd Дагер в конце интервью с Дунканом Thorin Шилдсом. В прошлом капитан состава по Dota 2 и генеральный директор Evil Geniuses, а сейчас игрок OpTic Gaming рассказал, как он покинул команду и организацию и почему вернулся на профессиональную сцену.

О том, как ppd стал генеральным директором EG

«После TI6 мы не планировали, что я буду CEO организации. Это был не изначальный план, нам пришлось немного изменить задумку. Мы собирались нанять CEO, в идеале кого-то с опытом в бизнесе. Я был бы вовлечен, но моя зона ответственности —киберспорт. Я знаю, как побеждать, я знаю, чего хотят игроки, и как они думают. Это крутая комбинация, когда у тебя есть кто-то, кто владеет знаниями в бизнесе или в традиционном спорте, и когда у тебя есть я, парень от киберспорта. Так мы могли создать что-то особенное.

После TI мы собрались командой, чтобы обсудить, что будем делать. Мы могли взять на себя контроль над EG. А потом Сумаил Sumail Хассан сказал, что он не хочет играть со мной. Я сложный человек, сильная личность. Когда я чувствую, что люди не отдаются полностью, я впадаю в отчаяние — это моя слабость. Когда люди не выкладываются на 100%, мне кажется, что они тратят не только мое время, но и всех остальных. Например, на тренировках. Когда кто-то не играет на 110%, он тратит время остальных 9 игроков, он тратит время двух тренеров, двух менеджеров, двух организаций. Ты тратишь время фанатов, если смотреть глубже. Поклонники столько отдают, чтобы следить за тобой, смотреть твои стримы, наблюдать за турнирами, вкладываться в призовой фонд TI. И если ты не посвящаешь всего себя работе — это меня бесит.

Изначальным планом было нанять CEO, а я продолжил бы играть в доту. Но всё пошло не так. Команда решила собирать состав вокруг Sumail. Так что мне предстояло принять очень сложное решение. Я мог отложить свою карьеру в игре и управлять организацией или уйти.

Я собирался создать свою собственную команду и свой бренд ещё с TI4. Алекс Гарфилд перечислил мне множество причин, чтобы я остался с EG. Evil Geniuses — это дота-бренд. 80-90% фанатов — это поклонники доты. Мы были этим брендом. И если дота-команда, я, Сумаил, Universe, Zai, Fear, RTZ, эти 7-8 парней уйдут из EG, бренд практически умрёт. Идея была в том, чтобы сохранить его. Нам говорили: «Не убивайте бренд, возьмите его на себя и давайте будем партнерами!»

Это была отличная возможность. Это то, к чему я стремился. Я смотрел на Алекса Гарфилда и думал, что когда закончится моя игровая карьера, я бы хотел быть главой киберспортивной организации. Но в прошлом году моё время ещё не пришло. Я не был готов. Оставить этот стиль жизни киберспортивной суперзвезды, поездки на турниры, выходы на сцену и завоевание трофеев. Это беззаботная жизнь, когда ты играешь в доту, а тебе за это платят. Это прекрасно, и это очень весело. И вот передо мной стоял выбор: уйти из EG, отдать свою долю в организации, когда ты так много работал, чтобы привести компанию к этому, или пересилить себя, стать CEO, отойти от доты и жить новой жизнью. И это был очень сложный вопрос. Вот почему я так долго отвыкал от того, чтобы выступать на сцене. Но я был доволен принятым решением. Просто мне понадобилось определенное время, чтобы это понять».

О работе в качестве директора и причинах возвращения

«Я был на бостонском мэйджоре просто в качестве зрителя, как директор EG. У меня не было никакой другой работы кроме встреч с представителями спонсоров. И мне было очень сложно быть просто зрителем. Я был так близко к этому сообществу, к ребятам, смотрел, как они выходят на сцену, и продолжал думать, что, может, я тоже мог быть там. Мне понадобилось 4 или 5 месяцев, чтобы отойти от этого и найти удовлетворение в том, что я не играю на стадионах. Но на самом деле это было решение другого плана.

Я очень вдохновляющаяся личность, всегда ищу для себя новые испытания. И когда я начал управлять киберспортивной организацией с точки зрения бизнеса, я смотрел на это, как на другую игру. Я был капитаном состава по Dota 2 три года. И я был как бы капитаном организации, когда занял позицию CEO. Это было очень и очень похоже, но это другая игра. Отвечать на письма, делать звонки и летать в разные города, чтобы встретиться с новыми людьми — это не так весело, нежели путешествовать по миру на LAN-турниры. В этом было своё веселье, безусловно. Я никогда не отлынивал ни от какой работы, я не отказывался трудиться. Просто когда я сравнил свою жизнь с теми возможностями, которые есть вокруг, я принял невероятно эгоистичное решение. Но это то, как я хочу прожить свою жизнь. Мне вообще кажется, что людям стоит быть более эгоистичными, когда они принимают решения».

О важности драм и честности перед собой

«Я принял участие в нескольких турнирах в качестве комментатора и аналитика. Я был на DAC в Китае, был на The Summit и на TI, сделал несколько подкастов для канала на YouTube. И я наслаждался своей ролью шоумена. Я вообще много этим занимался в перерыве, многое узнал о себе, о своей способности развлекать людей. И мне кажется, что это отлично подойдёт мне в новом дота-сезоне как игроку, как личности и как капитану.

Ещё во времена, когда я играл в HoN и начинал играть в Dota 2, я колебался между тем, чтобы сдерживать себя или быть собой на 100%. Но сейчас мне плевать. Я не против показать людям, какой я на самом деле.

И я стараюсь извлечь из этого как можно больше. Конечно, с небольшим элементом развлечения. В какие-то моменты я могу заходить немного дальше, чем я обычно это делаю. Тоже ради веселья.

Я вообще считаю, что это очень увлекательно, когда в доте есть все эти противостояния между командами, игроками, эта вражда, фиктивная она или нет. Это очень важно для создания историй и сюжетов. Это делает игру намного интересней для зрителей».

Об отношениях с командой по Dota 2 в прошлом сезоне

«Я держался в стороне от состава по Dota. Отношения между нами немного охладились. У нас вообще не самые лучшие отношения с Arteezy. Мы друзья со всеми ребятами, но когда речь заходила о работе, мы не ладили. Мне важно было провести эту границу, особенно учитывая, что я люблю строить теории о доте, говорить об игре, хочу, чтобы мои идеи услышали. Это то, почему я пошёл в студию аналитики: я хочу, чтобы меня слушали».

О причинах неудачи EG на TI7

«Я думаю, им просто не хватало сильного капитана. Cr1t — невероятно талантливый игрок. Все видели, как он играл, когда был в OG, он был ярким взрывным саппортом, сейчас у него один из самых высоких MMR среди игроков на этой роли. Он потрясающий игрок, но у него не было капитанского опыта. Да, рядом был Fear в качестве тренера. Но он как бы вовлечен и не вовлечен в это одновременно. У него в жизни происходило много всего вне игры. Ребята становятся старше, у них появляется жизнь где-то кроме киберспортивной сцены. И я не думаю, что наставничество и лидерство Fear было достаточно сильным, чтобы помочь этой команде быть успешной под давлением».

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О сложности игры на пятой позиции

«Пятая позиция в доте — это абсолютно уникальная роль. Ты делаешь столько разных вещей, которыми больше не занимается никто. Остальные четыре игрока пытаются где-то фармить, занимать карту так обширно, как только можно. На пятой позиции у тебя другие обязанности. Керри, мидер и оффлейнер всегда стараются найти фарм, у них всегда есть объект — убивать крипов, забирать лес, вышки, героев. А пятая позиция старается проставить варды, организовать обзор для союзников, понять передвижения по карте, следить за соперниками. Это другая игра. И к ней нужно привыкнуть. Это не то, к чему ты приходишь за один день.

Люди обычно сваливают все на саппортов. У тебя самый низкий нетворс, ты чаще других умираешь, ты меньше всего вносишь в драки. Керри и мидеры делают ультракиллы, убивают всю команду противника в драках, а саппорты — это невоспетые герои. Иногда на них обращают внимание, когда им удалось спасти какой-то момент. Но твоя игра не в этом. Она про то, как ты примешь эту драку, вот в чем помогают саппорты».

О новом составе

«Я не представлял себе, что это должна быть за команда. Я просто хотел снова играть. Собрать максимально хорошую пятёрку, которая у меня получится. Я не был уверен, сможет ли этот состав побеждать прямо сразу. Но мне повезло собрать игроков с огромным опытом, которые смогли одерживать победы со старта.

Я не жду, что мы будем выдающейся командой на наших первых турнирах. Мы просто пытаемся играть так много квалификаций, как это возможно, пройти на все возможные мэйджоры и майноры. И быть честными. Быть честными с собой и вкладывать все силы. Это то, как я привёл EG к успеху. Я знаю, что это не быстрый процесс. Он занимает много времени, тебе нужно пахать».

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О Людвиге Zai Вольберге

«Zai метался между третьей и четвёртой позицией всю свою карьеру. На самом деле эти роли очень похожи. Мне кажется, что самая большая проблема, с которой столкнулась EG в прошлом сезоне — это то, что Cr1t и Zai оба играли на четвёртой позиции, а роль саппорта-пятёрки никому не подходила. Из-за этого трясло и другие роли. Я думаю, что EG всей командой приняли это решение. Они поняли, что у них не определены четвёртая и пятая позиция. Вот почему Zai или Cr1t должны были уйти, а Fear или кто-то ещё присоединиться к составу. И Zai это понимал.

Он пришёл ко мне очень рано и сказал: «Я не знаю, чем всё это закончится, но вероятно мне придётся уйти из команды». Я не думаю, что его кикнули. Мне кажется, у них просто состоялся разговор о том, что они могут сделать. Ведь что-то не работает. Хотя я считаю, что у них была возможность Zai поставить на третью позицию, а Universe вернуть на пятую, как это было несколько лет назад. Но они решили, что для всех будет лучше, если он найдёт себе другое место. И я был в восторге, когда узнал, что Zai заинтересован играть со мной. Он был одним из моих самых близких друзей во время карьеры в доте и HoN».

О Квинне CCnC Каллахане

«CCnC — это мидер из нового поколения. Мне кажется, это важно — рискнуть и поставить на кого-то. И мы ставим на Квинна. Он невероятно талантлив. Он практически прошёл квалификацию на TI с Team Freedom. Они были в одной игре от поездки на TI. И он был причиной этого успеха. Я лично познакомился с ним на турнире.

Он такой доморощенный ребёнок, весь такой наивный, но он любит доту больше, чем что-либо в этом мире. Он может говорить об игре круглосуточно, привносит новые идеи, очень много трудится. Он голоден, он хочет побеждать.

Если рядом есть такой парень, он вдохновляет меня говорить о доте, создавать теории, придумывать новые стратегии, пробовать новых героев и сборки. Он всегда в игре. И я стараюсь быть таким же. Но я как будто стал менее восприимчив ко всему в доте, так что кто-то должен меня подтолкнуть. И он это делает для меня. CCnC, вероятно, лучший игрок в нашей команде. И он будет выигрывать для нас игры. Мы будем учиться играть вокруг него и делать так, чтобы он достиг того успеха, к которому и он, и мы стремимся».

О том, почему команда выбрала OpTic Gaming

«Группа инвесторов, которая работает с OpTic над Overwatch, LCS и всем остальным — это та же группа инвесторов, с которой я работал этим летом с EG. К августу я понял, что этот проект идёт не к тому, к чему я хотел привести свою организацию, так что я от него отошёл. А потом узнал, что OpTic сотрудничает с той же группой ребят. Они и правда мне очень нравились, и я очень хотел с ними поработать. Это круто, когда есть знакомые лица. Я немного колебался только по поводу Техаса, там же ничего нет. Но это самый быстрорастущий штат».

Рассказ ppd о решении Sumail породил очередную драму на Reddit. Сам Сумаил ответил в «Твиттере» коротко:

«Пусть результаты говорят сами за себя». Но вряд ли это последний раз, когда мы услышали о новом конфликте в EG. 28 сентября в подкасте студии BTS примет участие Филипп Арам, новый операционный директор EG. По словам Сумаила, он расскажет свою версию произошедшего. А 2 октября ppd планирует провести AMA, где ответит на вопросы поклонников. И вряд ли ему удастся избежать рассказов о прошлом. Впрочем, без драм дота-сцена была бы действительно не та.