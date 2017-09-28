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Текст: Георгий Ядвидчук

Танцы минус. Предварительная стадия чемпионат мира по LoL в фотографиях

Как Riot Games подготовилась к первому этапу главного турнира года по League of Legends.
28 сентября 2017, четверг. 18:00 Киберспорт

Спортивный центр города Ухань вмещает до 13 тысяч зрителей. Но пока организаторы чемпионата мира по League of Legends не стали задействовать все возможности площадки. Обошлись небольшой сценой внутри арены и несколькими сотнями сидячих мест.

Фото: kenzi (https://twitter.com/kenzi131)
Фото: kenzi (https://twitter.com/kenzi131)
Фото: kenzi (https://twitter.com/kenzi131)
Олимпийский размах. Где пройдёт чемпионат мира по League of Legends
От залов крупнейших спортивных центров Китая до олимпийского стадиона «Птичье гнездо» в Пекине.

Рядом со спортивным центром компания «Мерседес-Бенц» построила партнёрский стенд. Слухи о переговорах с китайским офисом появились 3 августа, но ни о чём конкретном тогда не сообщалось. Зато сейчас там красуется автомобиль, обложенный камнями, в компании одинокой девушки.

Фото: kenzi (https://twitter.com/kenzi131)

Перед входом в зал есть магазины с атрибутикой League of Legends и чемпионата мира. Зрителям также предлагают поддержать местную команду Team WE. Некоторые фанаты, а в особенности фанатки, заготовили плакаты заранее. Но если вы новенький, вам сразу объяснят что к чему. Заодно предложат прикупить брендированную игрушку.

Фото: Riot Games
Фото: Riot Games
Фото: Riot Games

Ни один киберспортивный турнир невозможно представить без косплея. С ним любое событие становится ярче. Китай традиционно славится множеством увлечённых и талантливых косплееров.

Фото: Riot Games
Фото: Riot Games

Отдельного внимания зрителей удостоилась группа поддержки. Даже в Америке не встретить чирлидерш. Здесь же они регулярно выходят на сцену и развлекают зрителей.

Фото: Riot Games
Фото: Riot Games
Фото: kenzi (https://twitter.com/kenzi131)
Фото: kenzi (https://twitter.com/kenzi131)

28 и 29 сентября определятся четыре участника, которые отправятся в основную стадию чемпионата мира, где поборются за трофей и миллионы долларов. Команда из СНГ Gambit Esports не смогла выйти из группы.

Очередной турнир для корейцев. Что нужно знать о чемпионате мира по LoL
Звёздная пятёрка из СНГ будет прокладывать себе путь на чемпионате мира в Китае, где все заранее уверены в очередной победе корейцев.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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