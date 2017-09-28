Танцы минус. Предварительная стадия чемпионат мира по LoL в фотографиях

Как Riot Games подготовилась к первому этапу главного турнира года по League of Legends.

Спортивный центр города Ухань вмещает до 13 тысяч зрителей. Но пока организаторы чемпионата мира по League of Legends не стали задействовать все возможности площадки. Обошлись небольшой сценой внутри арены и несколькими сотнями сидячих мест.

Фото: kenzi (https://twitter.com/kenzi131)

Олимпийский размах. Где пройдёт чемпионат мира по League of Legends От залов крупнейших спортивных центров Китая до олимпийского стадиона «Птичье гнездо» в Пекине.

Рядом со спортивным центром компания «Мерседес-Бенц» построила партнёрский стенд. Слухи о переговорах с китайским офисом появились 3 августа, но ни о чём конкретном тогда не сообщалось. Зато сейчас там красуется автомобиль, обложенный камнями, в компании одинокой девушки.

Фото: kenzi (https://twitter.com/kenzi131)

Перед входом в зал есть магазины с атрибутикой League of Legends и чемпионата мира. Зрителям также предлагают поддержать местную команду Team WE. Некоторые фанаты, а в особенности фанатки, заготовили плакаты заранее. Но если вы новенький, вам сразу объяснят что к чему. Заодно предложат прикупить брендированную игрушку.

Фото: Riot Games

Фото: Riot Games

Фото: Riot Games

Ни один киберспортивный турнир невозможно представить без косплея. С ним любое событие становится ярче. Китай традиционно славится множеством увлечённых и талантливых косплееров.

Фото: Riot Games

Фото: Riot Games

Отдельного внимания зрителей удостоилась группа поддержки. Даже в Америке не встретить чирлидерш. Здесь же они регулярно выходят на сцену и развлекают зрителей.

Фото: Riot Games

Фото: Riot Games

Фото: kenzi (https://twitter.com/kenzi131)

Фото: kenzi (https://twitter.com/kenzi131)

28 и 29 сентября определятся четыре участника, которые отправятся в основную стадию чемпионата мира, где поборются за трофей и миллионы долларов. Команда из СНГ Gambit Esports не смогла выйти из группы.