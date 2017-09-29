Опыт чемпионов. Как зайти на вражеский хайграунд в Dota 2

В дота-сообществе набирают силу обсуждения игр, в которых одной из команд не удаётся осадить базу противника. Для игроков это оборачивается проигрышем в матче, а порой и в целой серии, что нередко приводит к вылету из квалификаций на важные турниры. Разбираемся, почему эта тема стала особенно актуальной именно в последнее время, и на примере игры Team Liquid определяем успешные стратегии.

Важнейшую роль сыграло глобальное обновление версии 7.00, в котором в игру были добавлены святыни. Они позволяют защищающейся команде рассчитывать на дополнительное лечение в затяжной драке на собственной базе, так что противник всегда должен учитывать этот фактор при подсчёте предполагаемого урона. Это повлекло за собой также и рост популярности таких командных предметов, как Mekansm, Pipe of Insight и Guardian Greaves, без которых восхождение на вражеский хайграунд при равных силах практически невозможно.

Конечно, легко говорить о заходе на возвышенность, когда соперники допускают нелепые ошибки и умирают по одному, благодаря чему в результате численного преимущества не составляет труда разрушить одну из сторон противника. Но что если наш соперник зажался на базе и защищается, словно это последняя игра в его жизни?

Несмотря на то, что отсутствует башня третьего порядка на центральной линии, Team Liquid атакует именно нижнюю сторону Newbee. Фото: imgur.com

Какую сторону надо сносить первой

Если намереваться заходить на возвышенность к сопернику в попытке снести линию, то лучше всего для этого подойдёт нижняя сторона (bot), причём как за силы Света, так и за силы Тьмы. Всё дело в том, что эта линия находится вдали от логова Рошана, поэтому соперник будет вынужден всегда её «отпушивать», что даст вам численное преимущество, а то и полностью зелёный свет на следующем Рошане. Также дистанция между крайними башнями обеих сторон гораздо больше, нежели между центральными, поэтому даже в случае провала соперник не успеет быстро подойти к вашей базе. На всех трёх картах гранд-финала Team Liquid осаждала именно bot-линию.

Реализация Аегиса

Team Liquid является образцом для подражания, поскольку всегда реализовывала Аегис путём сноса вражеских башен, в то время как многие команд даже при экономическом преимуществе зачастую использовали это время только для фарма. Эгиду бессмертия всегда стоит отдавать тому персонажу, который сможет зайти на возвышенность и бить вражескую башню. При этом очень важно быть решительным и уверенным.

Несмотря на минимальное преимущество, игроки решаются на подъём на возвышенность. Вывод — надо чётко понимать свою силу и не бояться действовать. Фото: imgur.com

Грамотное позиционирование

Внимательно рассмотрим осаду вражеской базы европейской дружины на второй карте гранд-финала TI7. Перевес «жидких» очень шаткий, ведь вести 1 тыс. по золоту при Alchemist — это пустышка, и уж тем более они проигрывают по фрагам. Но Team Liquid понимает, что играет против сплитпушащего Anti-Mage, который со временем их одолеет, поэтому набираются решительности и, воспользовавшись наличием Aegis, решают подняться на вражеский хайграунд.

Важно и то, какие позиции при этом занимают саппорты Team Liquid. Они понимают, что будут первой целью для Anti-Mage, поэтому скрывают своё местоположение с помощью Smoke of Deceit, что не позволяет противнику реализовать атаку. Вышедший эпизод True Sight только подчеркивает всю значимость этих игр разума, ведь из документального фильма мы узнали, что Сюй Moogy Хань планировал ворваться в тыл врага, где находились герои поддержки, но не знал их позиций.

Batrider мог разрушить любую атаку Team Liquid, но как только он оказался в таверне, перед ними включился зелёный свет для захода на хайграунд. Фото: imgur.com

Важность инициации

Нынешний игровой стиль команд очень зависим от героев-инициаторов. Успешная драка на 80% строится вокруг грамотного начала, поэтому роль инициаторов сейчас сложно переоценить. Потеря персонажа, на которого возложена такая задача, рушит практически все шансы на успех, особенно при защите возвышенности.

Ярким примером служит первая карта гранд-финала The International 2017 между Liquid и Newbee: европейская команда фармила вражеский лес и смогла поймать на ошибке Batrider, который должен был выполнять ключевую роль в драках. «Жидкие» ни на секунду не растерялись и уверенно двинулись сносить линию противника, поскольку знали, что без инициатора Newbee провалят любую драку. Убийство вражеского инициатора, даже если он не находится на ключевой позиции, почти всегда включает зелёный свет для подъёма на хайграунд.



Заход на возвышенность является ключевым моментом в игре, все тонкости которого сложно учесть. Многое зависит от набора героев, выбора артефактов и от точного применения способностей. Тем не менее, разобрав игру чемпионов мира, можно убедиться, что есть несколько общих принципов, знание которых увеличивает шансы на положительный исход.