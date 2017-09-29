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Килиан Мбаппе
Текст: Андрей Загудаев
Фото: Reuters

Мбаппе, Дембеле или Доннарумма? Главные таланты футбола по версии FIFA 18

Кто станет следующим Месси или Роналду по версии главной футбольной игры.
29 сентября 2017, пятница. 12:45 Киберспорт

На этой неделе состоялся релиз FIFA 18 — очередного выпуска главного футбольного симулятора на планете. Мы уже поделились впечатлениями от игры, а сегодня расскажем о самых талантливых футболистах по версии FIFA 18. Для этого мы зашли в режим «Карьера» и отобрали десятку игроков не старше 21 года с самым высоким потенциальным рейтингом, которого можно достичь. Вот как она выглядит.

10. Антони Марсьяль («Манчестер Юнайтед»)

Рейтинг: 82 → 90 (+8 баллов)

Один из самых неожиданных и громких трансферов до «эпохи Неймара». В «МЮ» Марсьяль так и не стал главным форвардом, но в игре от EA Sports пользуется огромной популярностью благодаря скорости и мощным физическим данным. В карьерном режиме Марсьяля можно «раскачать» до показателя 90 — то есть сделать его футболистом уровня сегодняшнего Игуаина.

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9. Юри Тилеманс («Монако»)

Рейтинг: 80 → 90 (+10)

Бельгиец — любимец всех фанатов «Карьеры» в предыдущих выпусках FIFA. Он всегда стоил не очень больших денег, но дико «раскачивался» уже в первые сезоны. На этот раз Тилеманс только девятый, и купить его будет уже не так легко — из «Монако» его так просто не отпустят.

8. Эсекбель Барко («Индепендьенте»)

Рейтинг: 72 → 90 (+18)

Барко — самый неизвестный талант в этом списке. Миниатюрному атакующему полузащитнику «Индепендьенте» всего 18 лет, а его уже сватали в питерский «Зенит», который летом устроил грандиозную охоту на аргентинцев. Барко остался на родине, но если всё будет хорошо, он, конечно, в ближайшем будущем переберётся в Европу.

7.Тома Лемар («Монако»)

Рейтинг: 83 → 91 (+8)

Крайний полузащитник «Монако» и сборной Франции был одной из главных трансферных целей Арсена Венгера минувшим летом, но его переход в «Арсенал» сорвался. Однако в EA Sports верят, что темнокожий футболист в скором времени станет одним из лучших игроков мира. Потенциальный рейтинг 91 — это серьёзно.

6. Лерой Зане («Манчестер Сити»)

Рейтинг: 82 → 91 (+9)

Стремительный немецкий вингер в прошлом сезоне стал одним из основных игроков «Манчестер Сити» Гвардиолы, хотя его трансфер в Англию многим казался странным. В этом году «Сити» играет по схеме 5-3-2, в которой Зане не всегда находится место, но потенциал у немца всё равно космический. И FIFA 18 это доказывает.

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5. Марко Асенсио («Реал»)

Рейтинг: 84 → 92 (+8)

Ещё пару сезонов назад Асенсио играл под руководством Валерия Карпина в «Мальорке», а сейчас без него трудно представить мадридский «Реал». Футболист пока больше выходит на замену, чем в основе, но уже сегодня совершенно ясно, что Марко — огромный талант. И именно он должен оказаться одним из лидеров (если не главным) мадридского клуба в следующем поколении.

4. Усман Дембеле («Барселона»)

Рейтинг: 83 → 92 (+9)

Быстроногий француз должен стать для «Барселоны» тем, кем не захотел становиться Неймар — следующим лидером команды после Месси. У Дембеле по сравнению с бразильцем есть фора — он моложе на 5 лет. И в потенциале не слабее игрока «ПСЖ» — Дембеле так же неудержим в дриблинге, точно не медленнее и мощно бьёт с обеих ног. Сейчас у француза травма, поэтому пожелаем ему здоровья.

3. Габриэль Жезус («Манчестер Сити»)

Рейтинг: 81 → 92 (+11)

Бразилец появился в «Манчестер Сити» по ходу прошлого сезона и молниеносно стал одним из самых ярких игроков АПЛ. У Жезуса не только хорошая скорость и дриблинг, но и невероятное голевое чутьё, которое позволяет ему забивать не меньше Агуэро (а это, сами понимаете, показатель). Надеемся, что Жезус избежит травм и станет очередным самородком в истории бразильского футбола.

2. Килиан Мбаппе («ПСЖ»)

Рейтинг: 83 → 94 (+9)

Возможно, главный талант мирового футбола. Мбаппе ворвался в новостные ленты спортивных сайтов менее года назад, а уже летом «ПСЖ» заплатил за него около € 180 млн. Мбаппе многие называют следующим после Месси и Роналду гением и в потенциале лучшим игроком мира. Посмотрим, как сложится его карьера, но загадывать пока рано, ведь Мбаппе всего 18 лет.

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1. Джанлуиджи Доннарумма («Милан»)

Рейтинг: 82 → 94 (+10)

По версии FIFA 18 именно Мбаппе и Доннарумма — потенциально лучшие игроки мира в будущем. Мы поставили вратаря «Милана» выше из-за того, что его прогресс больше на 1 балл. Если всё пойдёт хорошо, вратарь обойдётся без травм, а его агент Мино Райола не сойдёт с ума от жадности, то Доннарумма обязан становится главным вратарем нации, а это особенная позиция в Италии.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Антони Марсьяль Габриэл Жезус Джанлуиджи Доннарумма Килиан Мбаппе Лерой Зане Марко Асенсио Усман Дембеле FIFA 18
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