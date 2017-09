Зелёная стена. За что в Америке так любят OpTic Gaming

28 сентября команда Питера ppd Дагера впервые сыграла под новым тегом – OpTic Gaming. На каналы трансляций набежали сотни человек, которые ничего не понимают в Dota 2, ещё даже не запомнили ники игроков, но уже болеют как за своих старых знакомых. Для тех, кто не знает, что такое OpTic Gaming и почему она нужна Dota 2, рассказываем о всех прелестях американской организации.

Американский титан, выросший на YouTube

OpTic Gaming появилась в 2006 году. Откуда возникло название, никто не помнит. Ребята, собравшие коллектив по Call of Duty, предполагают, что тогда им хотелось связать его со снайперскими винтовками и оптикой. Постепенно обычный клан перерос в серьёзную команду, оторвался от «материнского» сайта, где проходили первые соревнования, и отправился в свободное киберспортивное плавание.

Отсчёт настоящей истории тега принято вести с 2007 года, когда организацию взял под свой контроль Гектор H3CZ Родригес. Он до сих пор является главным голосом OpTic, её вдохновителем, и только в следующую очередь генеральным директором. Он же в 2009 году создал YouTube-канал OpTic Nation и загрузил туда первую нарезку снайперских хайлайтов. Небольшой канал быстро захватил серьёзную часть аудитории CoD. Даже тех, кто не болел за состав OpTic Gaming.

За несколько лет организация стала настоящим гигантом в Call of Duty. На её счету были десятки призовых мест на местных и международных чемпионатах, а противостояние с Team EnVyUs превратилось в «эль класико» дисциплины. В 2011 году OpTic Gaming стала лучшей командой по Call of Duty. В 2017-м организации удалось впервые в истории дисциплины стать двукратным чемпионом мира. В 2015 году OpTic Gaming назвали лучшей киберспортивной командой года по версии The Game Awards, оставив без внимания даже Evil Geniuses, которая в том сезоне праздновала победу на The International. Всё потому, что CoD в Америке любят больше, чем Dota 2.

Сейчас в состав организации входят команды по Call of Duty, Halo, Gears of War. Чуть больше года назад был подписан коллектив по Counter-Strike: Global Offensive, а сейчас открывается подразделения по Dota 2 и Overwatch. Для американской сцены это одно из самых крупных киберспортивных имён. И его влияние только продолжает расти.

«Зелёная стена»

У OpTic Gaming не просто много поклонников – у них армия фанатов. Они называют себя «зелёной стеной», Green Wall. История этого хэштега и девиза команды пошла ещё от состава по CoD. На одном из турниров широкоплечий Родригес стоял со своими друзьями за спинами команды во время матча. Места была мало, так что располагаться приходилось буквально плечом к плечу. И вот эти 4-5 крупных мужиков в зелёных фирменных футболках OpTic что есть силы болели за своих игроков. Иначе эту картину было не назвать – они стояли за ними, как крепкая зелёная стена. Именно так теперь за каждым из киберспорстменов или сотрудников организации стоит практически каждый поклонник.

Охват зрителей американской компании поражает. В «Твиттере» у них больше 3 млн подписчиков (для сравнения Na'Vi еще не добралась и до 500 тыс.), за основным каналом в YouTube следят почти 1,5 млн человек, а на отдельные каналы игроков и сотрудников подписаны сотни тысяч поклонников. При этом большая часть из них – это американцы, потому что к популярным в других регионах дисциплинам организация присоединилась совсем недавно.

У OpTic Gaming даже есть свой и вполне живой раздел на форуме Reddit, где фанаты публикуют и обсуждают новости организации. Здесь зарегистрировано более 25 тысяч активных пользователей. Когда OpTic подписала состав по Dota 2, в раздел игры принеслись сотни людей, пытавшихся выяснить подробности о дисциплине и новой команде. Они не просто хотели узнать о потенциале и достижениях состава, а познакомиться с игрой. Некоторые из них вполне серьёзно из любви к OpTic Gaming были намерены скачать Dota 2, чтобы болеть за новых игроков и не пропускать их матчи. Из анонса вышла неожиданная реклама игры на пару-тройку миллионов человек, раньше увлекающихся исключительно «стрелялками».

Фанаты OpTic болеют за свой бренд, за составы, команды и игроков, которые когда-либо попадали в организацию. Они влетели на стрим OpTic против Complexity на Dota Pit League и спрашивали каждую минуту, что здесь происходит. Стоит ли говорить, что из-за фирменных смайликов канала OpTic Gaming чат действительно стал одной большой зелёной стеной. А один из зрителей на форуме написал:

Мы не знаем, что это за игра. Мы не знаем этих ребят. Нам не важно сейчас, выиграют они или проиграют. Они теперь часть нашей семьи. GreenWall

С милым рай в особняке

Для Dota 2 уже не в новинку, когда команда называет себя семьей. Они вместе живут, проводят время, даже обзаводятся общими привычками и становятся чем-то большим, чем просто товарищи по составу. А как насчёт целой организации, которая находится в такой же атмосфере? Нет, они не живут в огромном доме, как перуанские команды, но стараются общаться друг с другом и поддерживать разные составы.

Наверное, всё дело в главе этого семейства, CEO организации Гекторе Родригисе. Он готов заботиться о комфорте каждого игрока любого состава. Он организует пикники для киберспорстменов и сотрудников, развозит еду по тренировочным базам и помогает менеджерам с логистикой и даже уборкой в тимхаусах.

«У меня есть свободное время на это. Я могу это сделать. Зачем мне нанимать какого-то незнакомого человека для этого, если я могу сделать это сам, да ещё и приятно провести время с друзьями?» — рассказывал он в одном из видеоблогов.

Первое, что об организации говорят её поклонники, что это рай для игроков. В 2016 году OpTic Gaming открыла вторую тренировочную базу, которую было сложно назвать стандартным тимхаусом. Огромный дом в пригороде Чикаго с бассейном, отделанным мрамором, и баром с огромной плазмой. А раз в составе по CS:GO были канадцы, то для них на территории базы построили хоккейную коробку, которая работает круглый год. Да там есть даже сауна! Зрители удивляются, могут ли игроки в таких условиях действительно тренироваться и работать, а не расслабляться в специальной комнате для просмотра сериальчиков.

Видео можно посмотреть на ютуб-канале ELEAGUE

Состав по Dota 2 пока не планирует перебираться на тренировочную базу. По словам Питера ppd Дагера, у них в команде есть взрослые ребята, которым нужно больше личного пространства. Но раз Zai и Misery приняли решение переехать в Даллас, то при необходимости организация снимет им квартиру, дом или что они там пожелают. По крайней мере, так обещал «папа Гектор».

Жизнь на экране

Главная сила OpTic Gaming – это их медиа. Миллионы подписчиков и поклонников не появились бы из воздуха. Сотрудники организации постоянно стримят, делают новые видео и помогают своим игрокам развивать личные каналы и страницы.

Мой подход – это показать своих игроков как людей и личностей через созданный нами контент. Они не просто какие-то ребята из телевизора. Поклонники знают о них всё: привычки, самые большие секреты, желания, мечты и цели. Мы позволяем увидеть фанатам то, к чему они смогут как-то относиться. И от этого выигрывают все, — рассказывал Гектор в одном из интервью.

Адам friberg Фриберг, в августе ставший игроком OpTic Gaming в CS:GO, уже принялся снимать влоги о своих путешествиях в Америку. До этого он никогда не брал в руки камеру, но поклонники давно интересовались его закулисной жизнью. Организация помогает игроку в распространении видео, а при необходимости в монтаже и съёмке. Но главная задача OpTic – не в том, чтобы это было сделано качественно, а чтобы это было честно и искренне.

Видео можно посмотреть на ютуб-канале OpTic friberg

Даже сам Гектор уже давно ведёт личный влог, в котором делится событиями из своей жизни и карьеры. Каждая запись собирает до 200 тыс. просмотров и становится причиной для новых мемов и историй об организации. У компании тоже есть что-то вроде личного блога – это серия видео Vision. Своеобразный выпуск новостей о жизни и деятельности организации. В них OpTic делает важные анонсы и рассказывает о планах.

Благодаря таким развитым медиамощностям игроки могут не задумываться о том, что будет после окончания карьеры. Многие из них остаются сотрудничать с OpTic в качестве стримеров и создателей контента. В этой продакшн-команде уже с десяток человек, которые решили не покидать организацию. А старички и основатели и вовсе собрали отдельный состав по CoD и ради удовольствия иногда участвуют в турнирах.

Наполеоновские планы

OpTic Gaming – серьёзная сила на американском рынке. Но их всегда считали приверженцами FPS и не ожидали, что организация будет развиваться в других направлениях. Появление состава по CS:GO для них было естественным шагом. Приход в Overwatch – близким по духу. Но теперь OpTic сделала шаг в сторону MOBA — Dota 2 и, по слухам, League of Legends. А это ещё сотни и тысячи фанатов, которые будут готовы встать в одну зелёную стену.

За последний год организация серьёзно выросла. Она подписала вполне взрослые и даже не совсем киберспортивные спонсорские контракты. Так, OpTic сотрудничает с Turtle Wax – производителем средств для ухода за автомобилями. Всё потому что свои влоги сотрудники компании часто снимают в гараже или в машинах, так что смогли заинтересовать партнёра из другой сферы. А не так давно к семье OpTic присоединилась сеть ресторанов Chipotle, работающая в США, Канаде, Франции, Германии и Великобритании.

Но это всё мелочи по сравнению с недавним прибавлением в стане партнеров OpTic Gaming. По слухам, в организацию вложилась группа инвесторов во главе с совладельцем бейсбольного клуба «Техас Рейнджерс» Нилом Лейбманом. На выделенные средства OpTic Gaming приобрела слот в Overwatch League за $ 20 млн и будет представлять Хьюстон. Они же помогли компании заявиться в новый сезон LCS. Добавьте к этому состав по Dota 2, который тоже нужно кормить, и обновленную команду по CS:GO. Получится серьёзный рывок после 10 лет в CoD и Halo.

Кроме того, организация планирует глобальную перестройку и переезд. Сейчас OpTic занимается созданием новой тренировочной базы и штаб-квартиры в Далласе. Здесь будут играть и жить команды, работать сотрудники и создаваться контент.

OpTic Gaming всегда развивалась медленно и последовательно. Они врезались вглубь американской сцены, подбирая правильные шаги для развития. Но сейчас организация делает большой скачок. И состав по Dota 2 – это только начало.