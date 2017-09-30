«Не понимаю, кто все эти люди». «Игромир» 2017 в кадрах

Куда катится «Игромир» — классическая тема, которую обсуждают в индустрии. Пока идут обсуждения, билеты раскупаются, залы забиваются людьми, возле косплееров сбиваются в кучки, чтобы сфотографироваться, а у стендов издателей выстраиваются очереди. Люди по-прежнему приезжают на выставку как на праздник. Кто-то выгуливает свой первый костюм, кто-то мечтает поиграть во все и уехать с горой подарков, а кто-то только приобщается к гик-культуре. И это всегда проще, когда вокруг столько очаровательных людей.
Фото: Василиса Глухова
Фото: Fotoezh.ru
Фото: Fotoezh.ru
Фото: Fotoezh.ru
Фото: Fotoezh.ru
Фото: Fotoezh.ru
Фото: Fotoezh.ru
Фото: Fotoezh.ru
Фото: Александр Безмелицин
Фото: Александр Безмелицин
Фото: Александр Безмелицин
Фото: Александр Безмелицин
Фото: Александр Безмелицин
Фото: Александр Безмелицин
Основные участники и расписание мероприятий выставки «Игромир-2017»
Какие сюрпризы подготовили российской аудитории организаторы московской выставки «Игромир» и фестиваля поп-культуры Comic Con Russia 2017.