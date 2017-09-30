Сюрпризы будут? Как завершилась предварительная стадия ЧМ по LoL

Результаты плей-офф предварительной стадии чемпионата мира по League of Legends нельзя назвать непредсказуемыми. Чуда не случилось, как бы этого не хотелось. Участники показывали зрелищную игру, мудрили и закидывали практически выигранные матчи. У многих из них не было шансов на победу еще до старта плей-офф, однако все команды выкладывались и бились до последнего. Если вы пропустили матчи в будни, предлагаем посмотреть лучшие моменты плей-офф.

Cloud9 против Lyon Gaming

Видео можно посмотреть на ютуб-канале Onivia League of Legends Highlights (LCS, LCK, LPL, LMS)

Американцы вновь показали, что такое доминировать. Закари «Sneaky» Скудери включил переднюю передачу и продемонстрировал, как он умеет играть на профессиональном уровне. Вторая карта в этом противостоянии стала ключевой. С 20-й минуты игры команды постоянно дрались 5 на 5. Lyon Gaming были даже близки к победе, но в самом конце ребята выкинули все заработанное преимущество за одну неосторожную драку. Теперь американцам прогнозируют выход из группы. В прошлом году им уже это удалось.

Fnatic против HKA

Видео можно посмотреть на ютуб-канале Onivia League of Legends Highlights (LCS, LCK, LPL, LMS)

Команды, которые так и не прибавили за время турнира. Европейская пятерка использует проверенные схемы и совершенно игнорирует работу над ошибками. В ранней стадии они по-прежнему готовы проиграть кому угодно. У HKA возникла проблема другого плана: «У нас есть преимущество, что с ним делать?» Правда, это только относилось к первой карте. Fnatic пусть и победила, но из группы C у нет ни единого шанса на выход.

1907 Fenerbahce Espor против Team oNe

Видео можно посмотреть на ютуб-канале Onivia League of Legends Highlights (LCS, LCK, LPL, LMS)

Корейско-турецкий состав «Фенербахче» снова подарил одну из самых интересных серий. За зрелищность стоит сказать спасибо бразильцам. Если в первой игре они допускали стандартные ошибки с обзором карты, то затем прибавили. Во второй карте они даже победили. Могли побороться и на третьей, но ошибки в макро-игре не позволили им добиться результата. Дальше пошло как по накатанной. Большинство аналитиков прогнозировали их поражение в серии. Но никто не думал, что у Team oNe получится хоть что-то.

Team WE против Young Generation

Видео можно посмотреть на ютуб-канале Onivia League of Legends Highlights (LCS, LCK, LPL, LMS)

Вьетнамцы замечательно показали себя на групповой стадии предварительного этапа. Но этого недостаточно, когда против тебя играет один из претендентов на победу в чемпионате. World Elite даже не почувствовала сопротивления. Даже, когда Young Generation пыталась показать хоть что-то, китайцы всегда находили способ отправить пятерку на базу. Однако вьетнамцы держались достойно. Команда пока просто не способна биться на равных с соперниками такого уровня.

Основной этап чемпионата мира состоится 5-8-го октября и 12-15-го октября. Восемь лучших команд отправятся в четвертьфинал соревнований.

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