Встречают по одёжке. Оригинальные сборки лучших команд нового сезона

Лучшие команды мира в Dota 2 за последний месяц сыграли квалификации на семь турниров подряд. Кажется, огромное количество матчей наскучило не только зрителям, но и самим игрокам. К тому же новый патч выйдет в лучшем случае через пару недель. Так что команды бросились экспериментировать не только со стратегиями, но и с подбором артефактов для уже знакомых героев. Проверяем, насколько вы внимательно следите за новинками киберспортивной моды и можете ли разгадать идеи игроков. И помните, все трюки выполнены профессионалами! Не повторяйте их в пабах, иначе может пострадать ваш MMR.

Если тест не открывается, его можно пройти по ссылке