«Мы многое узнали от игроков благодаря бета-тесту Destiny 2»

На выставке «Игромир» издательство Activision установило большой стенд, возле которого посетители постоянно выстраивались в очередь. Destiny 2 уже месяц как вышла на консолях, а на PC появится лишь в конце октября. Мы пообщались с продюсером Bungie Джаредом Бербахом о том, что ждёт игроков совсем скоро.

— В какой момент в Bungie возникла идея создать MMO-шутер?

— В те годы я ещё не работал в Bungie (Джаред Бербах пришёл в компанию в 2015 году. — Прим. ред.). Ребята хотели создать новый мир, найти новый способ объединить людей. Один из базовых элементов, который встречается у нас, — от игры легко получить удовольствие, ты всегда можешь играть с друзьями. Очевидно, мы хотели создать мир, который бы объединял людей, помогал завести новые знакомства.

Мы хотели создать новый мир, найти новый способ объединить людей. Один из базовых элементов, который встречается у нас, — от игры легко получить удовольствие.

— Почему выбор пал на научно-фантастический сеттинг?

— Пожалуй, я не тот человек, которого можно спрашивать о таком. Знаю, что в студии хотели обратиться к жанру научной фантастики.

— Допускаю, что источником для вдохновения стали сериал «Звёздный крейсер Галактика» и вселенная «Звёздных войн».

— Да, они оказали влияние.

— А ещё есть такие люди, как Илон Маск. Bungie тоже в каком-то смысле мечтатели и изобретатели.

— Забавно, что вы упомянули Илона Маска. Многие ребята из Bungie его большие фанаты, им интересно, чем занимается SpaceX (производитель космической техники. — Прим. ред.). Мне кажется, в студии полны энтузиазма в отношении жанра научной фантастики и способностей для рассказа разных историй.

— Как вы оцениваете бета-тест Destiny 2 на PC?

— Мы довольны тем, как всё прошло. Многое узнали от игроков. Вы можете сейчас увидеть некоторые изменения в консольной версии игры, которые основаны на том, что мы увидели в бета-тесте на PC. Оно также помогло понять, что можно улучшить. Тестировали текстовый чат, после чего внесли ряд улучшений. Смотрели, как работает интеграция в системы Blizzard. Destiny 2 — первая игра не от Blizzard, которая появится в Battle.net.

— Какие жалобы чаще всего поступали в Bungie во время бета-теста?

— Не так-то уж и много жалоб доходило до нас во время беты. Мы уделяем внимание нашему сообществу. Мы просматриваем форумы Reddit и Bungie, читаем «Твиттер». В общем, следим за всеми каналами обратной связи. Как работает игра, какой опыт получают пользователи. В основном после беты мы получили очень позитивные отзывы.

— Игроки на PC очень требовательны к играм. Как думаете, у вас получится завоевать их уважение так же, как и на консолях?

— Мы осознаём, что аудитория на PC очень разнообразная, очень страстная. У них есть определенные пожелания по поводу того, что они хотят получить в игре, и они отличаются от консольной аудитории. Так же, как я и говорил, партнёрство с Blizzard — огромный плюс для нас, потому что они — создатели потрясающих игр на PC. Сейчас мы сосредоточены на технических аспектах игры. Мы не хотим просто портировать игру с консолей, мы хотим создать кое-что особенное для PC-платформы.

Партнёрство с Blizzard — огромный плюс для нас, потому что они — создатели потрясающих игр на PC. Мы не хотим просто портировать игру с консолей, мы хотим создать кое-что особенное для PC-платформы.

— Как насчёт стрельбы: она будет отличаться от консольной версии?

— Для нас важно, чтобы, игра ощущалась как надо вне зависимости от того, на чём вы играете. Так что да, вы заметите небольшие различия.

Видео можно посмотреть на ютуб-канале Destinygame

— Одно из популярных мнений среди игроков: Destiny 2 — очередной Borderlands, только MMO. В чём разница?

— Многим людям, с кем я работал, нравится Borderlands. Разница в том, как ты встречаешься с людьми, как взаимодействуешь с ними, как играешь. Что мне нравится в Destiny — это то, как там всё пересекается. Ты можешь исследовать планету, участвовать в публичном событии, как вдруг кто-то появляется и помогает тебе. Подобное происходит со мной чаще всего на планете Ио. И вот эти внезапные столкновения разных людей — то, что выделяет Destiny 2.

— Я понимаю, что по бета-версии игры нельзя делать выводы об искусственном интеллекте противников. Однако я ощущал себя словно в тире. Было очень просто. Как ИИ противников изменится после выхода?

— Мы хотели усовершенствовать искусственный интеллект таким образом, чтобы показать поведение противников. Приведу два примера. Кабалы — основные противники в Destiny 2. Вы встречались с ними во время первой миссии в бете. Мы попытались сделать так, чтобы игроки ощущали как можно больше давления в их присутствии. Поэтому мы создали несколько юнитов, которые приближаются вплотную к игроку. Например, гладиатор, у которого два меча. Вы могли заметить, что кабалы прыгают заметно лучше, чем в первой Destiny.

Падшие — ещё одна раса, ИИ которой мы хотели доработать. В Destiny 2 вы не раз сразитесь с ними. В первой Destiny если вы бросали гранату, то падшие просто убегали. В Destiny 2 они готовы к такому повороту. Они пытаются спрятаться за препятствием или же наоборот — ломанутся навстречу через поле битвы. В общем, вы увидите разные модели поведения у противников.



— В жанре шутеров вы уже установили планку качества. Что вы думаете по поводу Player Unknown's Battlegrounds? И чего ожидать фанатам шутеров в будущем?

— Не скажу за всех, но многим в нашей студии нравится играть в PUBG. Я в их списке. Это очень забавная игра. Не знаю, какое будущее ждёт жанр шутеров, но для нас, Bungie, очень важно сохранить и потрясающий геймплей Destiny 2, классные предметы, чтобы игроки чувствовали себя вознагражденными, и атмосферу, чтобы игроки ощущали, что это то самое место, где можно проводить время с друзьями. Придерживаться заданного курса — и есть для нас будущее.

— Как насчёт киберспорта? Сейчас это модно.

— Мы создали соревновательный режим Crucible для Destiny 2. Нам кажется, что формат боев 4 на 4 более доступный. Если ты совершил ошибку, то можешь понять, что сделал не так. В PvP к тому же есть новый режим Countdown (одна команда должна поставить бомбу на одной из двух точек, другая — перебить всех или разминировать заряд. — Прим. ред.). У нас нет конкретных планов по поводу киберспорта, но мы определенно будем наблюдать за реакцией людей.

— Как часто вы собираетесь выпускать новый контент?

— У нас есть сезонный пропуск для Destiny 2. Первое дополнение вы увидите где-то в конце 2017 года. И оно выйдет одновременно и на консолях, и на PC. С момента релиза мы уже выпустили несколько новых карт для PvP-режима. На этой неделе мы начали гонку фракций. Совсем скоро стартует сезон в Iron Banner (хардкорный PvP режим). Наша лайв-команда и дальше продолжит регулярно выпускать новый контент.

С момента релиза мы уже выпустили несколько новых карт для PvP-режима. На этой неделе начали гонку фракций. Совсем скоро стартует сезон в Iron Banner.

— Видеоигры смогут привлечь внимание к настоящей науке?

— Надеюсь на это. Мне кажется, у видеоигр большой потенциал. Мне бы хотелось это увидеть. Это было бы здорово.

— Как думаете, что нас ждёт в будущем? Мы полетим на Марс?

— Ничего не могу говорить об этом сегодня. Во вселенной Destiny есть множество разных мест для исследования. Наверняка там есть очень крутые места, которые понравятся игрокам. Но сейчас мы сосредоточены на запуске PC-версии Destiny 2.

— Нет, я про нашу с вами жизнь.

— Ах, вы про реальность? Боже правый, теперь понимаю. Даже не знаю, что тут сказать. Как я уже упоминал, в Bungie много фанатов компании SpaceX. Множество людей занимаются подготовкой к полёту на Марс. Даже не знаю, что тут сказать. Я явно не тот человек, кто может ответить.

— Может, есть что-то, чего сами ожидаете?

— Не знаю, у меня нет никаких ожиданий на этот счёт. (Смеётся.) Надеюсь, это случится при жизни. Посмотрим.