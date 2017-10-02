Второй круг ада. Результаты осенних квалификаций сезона в Dota 2

Позади вторая безумная неделя профессионального сезона в Dota 2. Команды доиграли большую часть квалификаций на осенние чемпионаты, так что стоит подвести промежуточные итоги в регионах.

Первый круг ада. Результаты первых квалификаций сезона в Dota 2 Чем закончились отборы на PGL Open Bucharest, Starladder i-League Invitational и ESL One Hamburg. Для того, кто окончательно запутался.

Южная Америка

Perfect World Masters — SG e-sports

DreamLeague — Infamous

Южноамериканский регион как всегда отличился. Но в этот раз не результатами, а расписанием. В отличие от других регионов здесь команды отыграли отборы на Perfect World Masters и мэйджор от DreamLeague. А результатов квалификации Dota Pit придётся подождать ещё несколько дней.



Путёвку в Китай забрала SG e-sports, обеспечив себе участие в трёх майнорах сезона. Важнее для участников был отборочный этап на мэйджор, перед которым команды даже успели провести небольшой трансфер. DC.SA, неудовлетворённая результатами прошлых квалификаций, решила сменить мидера и переманила на свою сторону игрока Infamous. Именно им обновлённый состав DC и проиграл в финале отборов на мэйджор. Перуанцы Infamous во главе с Кристианом Accel Крузом к опыту участия на TI теперь смогут добавить и другой турнир от Valve.

Северная Америка

Perfect World Masters — compLexity Gaming

Dota Pit League — Immortals

Северная Америка наконец-то определилась с сильнейшими командами региона. Без учёта EG в тройку лидеров входят coL, Immortals и OpTic Gaming. Только если первые две команды уже заработали по второму слоту за сезон, то состав Питера ppd Дагера продолжает проигрывать в финалах.



У compLexity после выигранной китайской квалификации то ли пропало желание забивать расписание турниров, то ли накопилась усталость. В отборах на Dota Pit команда Кайла Kyle Фридмана буквально провалилась, первой покинув соревнования. Но это всё равно лучше, чем ситуация у Digital Chaos. Обновлённый состав участников The International 7 так и не смог выиграть ни одной квалификации и всю турнирную осень просидит дома.

Юго-Восточная Азия

Perfect World Masters — Mineski

Dota Pit League — Mineski

Как и в прошлом сезоне, Дэрил IceIceIce Кох создал для азиатского региона непобедимого (практически) джаггернаута. После провала на самой важной квалификации сентября Mineski оправдалась и залечила раны двумя выигранными отборами на майноры. Так что осенью никого, кроме них и Happy Feet, от Юго-Восточной Азии на турнирах мы не увидим.



Грустнее всего от этого TNC Pro Team и Fnatic. Обе команды к концу месяца словно определились с комфортным стилем игры, перестали вылетать первыми, но Mineski все равно оказалась неприступным соперником. Причём и Тибан 1437 Сива, и Джеки EternalEnvy Мао уступили команде IceIceIce в финале в последней решающей карте. Может быть, свержение азиатского императора уже близко?

Китай

Perfect World Masters — LGD Gaming, Vici Gaming

Dota Pit League — Vici Gaming

Когда в Китае закончился период трансферов, состав Vici Gaming выглядел как очередная команда мечты в регионе. Две 9k MMR игрока на кор-позициях, легендарный капитан и один из самых успешных оффлейнеров прошедших сезонов — идеальный рецепт успеха. Но пятёрке понадобился почти месяц, чтобы прийти к стабильным результатам на региональной сцене.



На квалификации PW Masters VG упала в нижнюю сетку, проиграв LGD, но смогла пройти весь путь по «лузерам» ко второму слоту. А на отборах Dota Pit League ситуация перевернулась — Vici прошла по верхней сетке, а в финале не оставила ни одного шанса LGD Gaming.



Сложнее всего начался сезон у бронзовых призёров TI7 LFY. Команда примет участие всего в одном осеннем турнире — PW Masters. И то благодаря щедрым организаторам, выдавшим три приглашения. Во всех остальных квалификациях команда потерпела поражения.

Европа

Perfect World Masters — Team Kinguin

Dota Pit League — OG

Европейский регион может отправить письма с благодарностями организаторам PW и Team Secret. Благодаря ним в местных квалификациях появилось разнообразие и даже интрига, раз команда Клемента Puppey Иванова не борется за слоты.



Dota Pit был для OG последней возможностью ухватиться за уезжающий поезд турнирного сезона. И четырёхкратные чемпионы мэйджоров были буквально в одном удачном Black Hole от того, чтобы её упустить. К их счастью Hellraisers не смогла реализовать свой потенциал в решающей карте гранд-финала и OG может паковать вещи для поездки в Хорватию. Только для HR на этом разочарования не завершились. На следующий день команда выступала в ещё одном гранд-финале, теперь уже отборов на PW Masters. И снова проиграла в решающей карте, остановившись в одной победе от поездки на майнор. Так поляки из Kinguin отомстили за поражение на квалификации к TI7.

СНГ

Perfect World Masters — Vega Squadron

Dota Pit League — Virtus.pro

В СНГ существуют квалификации двух типов: те, которые хотят выиграть VP, и те, на которых VP не хотят побеждать. По крайней мере, так ситуацию пытаются представить сами игроки, и так она выглядит с точки зрения обычного зрителя. Команде Алексея Solo Березина не составило труда пройти отборы на Dota Pit League. Команда даже не проиграла ни одной карты в процессе, и всего одна из них продлилась дольше 40-ка минут.



Зато отборы на PW Masters без VP оказались самыми напряженными и интересными. Из 14 серий со счётом 2:0 закончились только три. Команды переворачивали карты, матчи и результаты турнирной таблицы. Vega Squadron, упавшая в нижнюю сетку ещё в первом раунде, оправилась от поражения Gambit Esports и прошла четыре раунда «лузеров» до гранд-финала. Замена и приезд тренера явно пошли составу на пользу, так что конкуренция в СНГ только усиливается.

Что дальше?

Насыщенный квалификационный период подошёл к концу. В Южной Америке командам осталось определить участника Dota Pit League, а Европа готовится к старту большой лиги, в которой разыграют путёвки на мэйджор от DreamLeague. А значит зрители смогут отдохнуть от бесконечного потока матчей, выспаться и, может быть, даже успеть заскучать. А уже на следующей неделе в Киеве стартует череда LAN-финалов, которую откроет Starladder i-League Invitational.

Список участников первых турниров профессионального сезона