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Андрей Ярмоленко
Текст: Андрей Загудаев
Фото: Reuters

Соотношение «цена-качество», или Главные самородки FIFA 18. Часть первая

10 крутых футболистов на старте FIFA 18, если у вас нет денег на дорогих суперзвёзд.
2 октября 2017, понедельник. 19:00 Киберспорт

Каждая часть совершенно любой футбольной игры — от FIFA до Football Manager — похожа на реальный спорт тем, что помимо суперзвёздных игроков, которых мечтают заполучить в свои команды почти все, в ней всегда есть немало талантливых самородков. Футболистов, покоривших публику не своей ценой или запредельными игровыми показателями, а непосредственно игрой. Обычно они не стоят больших денег, но при этом пользуются диким спросом как минимум на старте любой игры, когда у большинства не хватает на Месси и Роналду.

Мы отобрали для вас 10 таких игроков в FIFA 18, на которых советуем обратить внимание в режиме Ultimate Team. Это недорогие футболисты, которые на старте сделают любую команду сильнее. А так как таких самородков в FIFA 18 куда больше 10, то это лишь первая часть. Если вам понравится, через недельку ждите продолжения.

Джордан Лукаку («Лацио»)

Стоимость: 2000 монет

Огромный бельгиец — лучший недорогой левый защитник в игре. Обладая впечатляющими внешними данными, силой и неплохой игрой в отборе, Лукаку ещё и очень быстр. Особенно для своей комплекции. Идеальный выбор для недорогой команды на старте.

Винсент Абубакар («Порту»)

Стоимость: 900 монет

Камерунский форвард — неизменный участник подобных топов. Абубакар относится к типу нападающих, которые очень сильно ценятся в любой части FIFA — мощный, но при этом со скоростью и ударом. Ещё одно преимущество Абубакара — 5 звёзд на финтах, которые позволяют ему выполнять самые сложные трюки в игре. Единственный минус — лига. Не все захотят ради него собирать состав из португальского чемпионата.

Тео Эрнандес («Реал»)

Стоимость: 2000 монет

Сложно поверить, что в этой подборке есть игрок из «Реала», но это именно так. Эрнандес — ещё один хороший недорогой левый защитник на старте FIFA 18. Обладает приличными для нередкой карточки показателями и популярной национальностью. Эрнандеса можно ставить как в составы с игроками из Ла Лиги, так и с французами.

Ренато Саншеш («Суонси»)

Стоимость: 7000 монет

Одна из главных звёзд как прошлой, так и нынешней FIFA. Саншеш, несмотря на невысокий общий рейтинг, обладает почти образцовыми показателями для игрока центра поля. В FIFA 17 португалец был в каждой третьей команде, в FIFA 18 он встречается ещё чаще. Скорее всего, на рост популярности повлиял переезд в АПЛ. Хочется пожелать талантливому полузащитнику успехов и в реальном футболе, где он продолжает числиться в подающих надежды.

Георгий Джикия («Спартак»)

Стоимость: 650 монет

Джикия — не только один из лучших центрдефов РФПЛ, но ещё и идеальный выбор для тех, у кого в FIFA 18 очень ограниченный бюджет на команду. Для защитника за 650 монет Джикия идеален — обладает отличной скоростью, хорош в отборе и неплох в силовой игре. При этом в Ultimate Team для Джикии не сложно найти таких же дешёвых, но сильных партнёров в виртуальной РФПЛ — например, Смольникова, Дзагоева, Марио Фернандеса и других.

Давиде Дзаппакоста («Челси»)

Стоимость: 2500 монет

Итальянский защитник мог оказаться в «Спартаке» и составить компанию Джикии, по крайней мере летом ходили слухи о трансфере, но игрок выбрал «Челси». Под руководством Конте Дзаппакоста пока не проходит в основной состав, но не всё ещё потеряно, и итальянец вполне успевает стать открытием сезона в АПЛ, как это удалось, например Алонсо в прошлом году. В FIFA 18 за такие небольшие деньги Дзаппакоста очень неплох. Прекрасный вариант для тех, кому нужен хороший правый защитник из АПЛ, а денег на Беллерина или Уокера пока нет.

Майкл Антонио («Вест Хэм»)

Стоимость: 9000 монет

Самый дорогой игрок нашего списка, который так понравился игрокам в FIFA 18, что в первые дни его невозможно было найти на трансферном рынке. Это объясняется не только тем, что Антонио обладает в игре очень солидными показателями для футболиста с рейтингом 80, но и тем, что в FIFA 18 он драматически сменил позицию — из правого полузащитника заделался форвардом.

Андрей Ярмоленко («Боруссия» Д)

Стоимость: 7500 монет

Появления полузащитника сборной Украины ждали ещё в FIFA 17, но тогда его трансфер на Запад не состоялся, а киевского «Динамо» до сих пор в игре нет. Сейчас, когда Ярмоленко наконец-то перешёл в дортмундскую «Боруссию», он сразу же оказался среди любимчиков игроков в FIFA 18. Украинскому вингеру чуть не хватает скорости, но он компенсирует этот недостаток наличием пяти звёзд на финтах. В общем, если Ярмоленко получит ещё несколько апгрейдов в игре (например за попадание в команду недели), то это будет просто крутейший крайний нападающий.

Родриго («Валенсия»)

Стоимость: 700 монет

Лучший недорогой форвард Испании, который сейчас есть, кажется, в составах всех небогатых поклонников Ла Лиги. Родриго за свои 700 монет очень быстр, неплох в дриблинге и обладает вполне сносным ударом даже с дальней дистанции. Большего, если подумать, от игрока с таким ценником и требовать как-то глупо.

Давинсон Санчес («Тоттенхэм»)

Стоимость: 8000 монет

Колумбийского центрального защитника «Тоттенхэма» называют одной из потенциальных звёзд АПЛ на годы вперёд. Ему всего 21, но в этом сезоне он уже провёл четыре матча за основной состав лондонцев. В FIFA 18 Санчес ценится за мощь, хорошую игру в обороне и неплохую для центрального защитника скорость. И достаточно невысокую цену, особенно по меркам остальных игроков в АПЛ.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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FIFA 18
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