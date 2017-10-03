«Na'Vi критикуют из-за лишнего хайпа после пары побед. Не надо так»

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OpTic Gaming в Dota 2

Прошедшая неделя принесла Dota 2 новых поклонников и игроков. Организация OpTic Gaming, у которой одна из самых больших фанатских баз в киберспорте, подписала команду Питера ppd Дагера. На Reddit, стримах и матчах стали появляться десятки и сотни зрителей, которые ничего не понимают в доте, но хотят болеть за новый состав.

Зелёная стена. За что в Америке так любят OpTic Gaming Приход OpTic Gaming в Dota 2 благодаря миллионам поклонников организации назвали лучшей рекламной кампанией игры за последние месяцы.

· Сначала для фанатов Optic: это команда с потенциалом и отличном капитаном. Так что хорошее приобретение для организации. Для фанатов доты: Optic — это крутая организация на FPS-сцене, вот почему здесь так много людей, которые не знакомы с дотой. Гектор (их владелец) — просто находка и заботится об игроках как о своей семье. Честно говоря, лучше организации не найти.

· Я в шоке, что столько людей собрались играть в доту из-за подписания состава. Я рад, но это так странно.



· Существующfz OG не очень. Нам нужны OG получше.



· Так странно видеть ppd не в футболке EG. Это как Universe в футболке Secret.

Очень забавно видеть, что у OpTic так много фанатов организации. На стрим пришли люди, которые понятия не имеют о доте, а все равно ее смотрят.

· Я до сих пор не понимаю, как вы так топите за организацию. Я просто рад, что такая большая фанатская база пришла в доту.



· Я не фанат OpTic, но их сабреддит так помогает людям погрузиться в доту. Все так горят желанием и так позитивны. Потрясающая обстановка, у меня такое ощущение, что я никогда подобного не видел.



· OpTic создали «ценность бренда». Это отличная модель для новичков в играх и клубах. В ней людей привлекает бренд организации, а не команда, которая под ним выступает. Организация так гарантирует себе наличие хардкорных поклонников, которые не уйдут от них, даже если у составов будут плохие результаты.

Анонс Midas Mode

Студия Moonduck представила восемь команд, которые сыграют в турнире Midas Mode. Среди них чемпион TI7 Team Liquid, многократный победитель мэйджоров OG, ожидаемое противостояние EG и OpTic Gaming и даже Mid or Feed. Стартует экономический чемпионат 18 ноября.

· А это и правда шикарный состав участников. Спасибо Moonduck, что собрали команды, на которые мы действительно хотим посмотреть.



· Раз команды из разных регионов, то в третьей игре вы должны дать возможность выбора сервера команде, у которой больше денег. Или заплатить двум, если они согласятся играть на перуанском сервере.



· Я забросил смотреть про-доту. Но ради этого турнира включу стрим.



· В этом турнире будет две меты: что команды делают в игре и как они ведут экономику с мунбаксами. Все драфты будут вне меты и мы разрешим им играть на двух новых героях. Получается, что новые герои выйдут до 18 ноября.



· Na'Vi «задоджили» майнор от Perfect World ради Moonduck.

True Sight

На прошедшей неделе Valve представила новую серию документального фильма True Sight. В него вошли кадры с финала The International 7. Получилось кинематографично и очень эмоционально. Игроки ругались, смеялись и плакали. Только очень жаль Newbee.

· Черт. Эта сцена в лифте у Newbee, когда игроки Liquid поднимают Аэгис…



· Такие кадры всегда разбивают сердце. До сих пор помню фильм DK в 2014 году, где Mushi и LaNm просто плакали.



· Когда Kuro кричит на команду в кабинке — просто лучший момент фильма. Показывает, как он сфокусирован, его взгляд на то, как можно выиграть TI, его стиль коммуникации в сложные моменты.



· Valve очень хороша в создании True Sight. Хотелось бы, чтобы они делали больше, но в том же качестве. Это лучший документальный фильм.



· Мне нравится контраст между Faith и Kuro в этом эпизоде. Оба играли раньше в финалах TI, но Kuro смог сейчас привести команду к победе, а Faith нет.



· Этот эпизод получился лучше предыдущего, они использовали эмоциональные моменты.



· Этот фильм принесет Newbee и Kpii много фанатов. Люди сочувствуют вам, когда ваши эмоции подлинны. И они помнят это.



· Мне кажется, что вылет в нижнюю сетку — это лучшее, что случилось с Liquid. Ее игроки начали играть без страха и нервов, раскрыли весь свой потенциал.



· Давайте будем честны. Никакая вариация True Sight не была бы в удовольствие проигравшим.

PPD против Sumail

Неделя не прошла без драм. Питер ppd Дагер после анонса нового спонсора дал интервью Дункану Шилдсу, в котором постарался честно рассказать о событиях прошлого года. В первую очередь он отметил, что его роль генерального директора EG была отчасти вынужденной — Сумаил Sumail Хассан не захотел играть с ppd, и команде пришлось выбирать между ними. Состав было решено собрать вокруг звездного мидера, а сам Питер принял решение не покидать организацию, а сосредоточиться на бизнес-делах. Ответ Sumail не заставил себя ждать. Игрок написал, что мог бы многое рассказать о положении в команде, но позволит результатам говорить за себя.

«А потом Sumail сказал, что не хочет играть со мной» Питер ppd Дагер в откровенном интервью Дункану Thorin Шилдсу рассказал о причинах ухода из EG, о новой команде и об отношениях с игроками.

· ppd подтвердил, что Sumail не хотел играть с ним после TI6. И остальные игроки решили построить команду вокруг Sumail, а не ppd. LUL всем тем, кто решил, что ppd ушел по своему желанию.



· В подкасте ppd упомянул тренировки, и как он требует выкладываться на них и относиться к ним серьезно. Во время True Sight было вполне ясно, что Sumail не воспринимает тренировки серьезно и обычно недоигрывает. Видимо, ppd совсем его разозлил и сказал выбирать между ppd и Sumail.

· ppd просто стал CEO, потому что это был лучший вариант для него в этой ситуации, а не лучший вариант вообще.



· Это всё заставило меня задуматься о том, как я отношусь к Sumail. Как поклонник команды со времен Sadboys, я могу сказать, что ppd всегда был огромной частью команды, но я могу понять и то, что его выгнали ради Sumail. И я надеюсь, что ppd вернется сильнее, чем когда-либо, в OpTic. Sumail всегда был дерзким, но ему всего 17 лет. Наверное, иметь кого-то рядом, кто так доминирует, немного ущемляло его эго. Все эти комментарии заставили меня подумать и о том, как Fear приживется в составе. Я знаю, Sumail уважает его, но если что-то пойдет не так, то не удивлюсь, если и это изменится.



· Должно быть, ppd обидно. Ты управляешь командой на протяжении многих лет, а потом тебя выгоняют, потому что хотят играть с Sumail. Интересно, что он там такого делает, что 3 из 5-ти его партнеров по команде решили уйти из EG в разное время? А те двое, кто не ушел, это Fear, решивший сделать перерыв, и Sumail, который не хотел играть с ним.

TI5 -— 1-е место, TI6 — 3-е место, TI7 — 9-12-е место. Результаты в итоге действительно говорят сами за себя.

· «Я не буду говорить, почему я решил кикнуть PPD из его же команды. Но вместо этого я самоутвержусь тем, что моя команда из ветеранов сцены выступает лучше, чем состав ppd, который недавно собрался из доступных игроков».



· А мне кажется, что это все план ppd по созданию историй, о которых он говорил в подкасте. То, что заставляет людей болеть за одну сторону.

Итоги заключительных квалификаций

В регионах завершились отборы на PW Masters и Dota Pit League. OG получила первую в сезоне возможность поехать на LAN, OpTic проиграли очередные финалы, а в Юго-Восточной Азии торжествует Mineski.

· Secret выиграли 3 гранд-финала за 3 дня. 1 мэйджор и 2 майнора. Теперь-то они заслужили приглашение на PW?



· Мне казалось, что Reso идеально подходит под жадный стиль игры OG. Теперь люди говорят, что Reso слишком жадный игрок для этой команды. Я запутался.



· Карьера EE уже закончена. Это будет его последняя нормальная команда. И если она не сработает, то ему путь только в отставку. Ни один тир-1 игрок не захочет с ним играть.

· 1437 > EE. Если ты думал, что можно приехать в SEA за легкими квалификациями, то ты очень сильно ошибался.



· Mineski — это VP в SEA. Огромный пул героев, хорошее исполнение и доминирование в регионе. Теперь им нужно будет потренироваться против команд из других регионов, чтобы набраться опыта и уверенности.



· Смотреть игры OG — это как наблюдать за сексом стариков. Очень скучно, медленно и все время ждешь, когда кого-то хватит сердечный приступ.



· Вот почему вы должны быть осторожнее, когда утверждаете, что команда вернулась в форму. В прошлом году фанаты Liquid молчали, пока команда не начала выигрывать лан за ланом. Na'Vi критикуют из-за лишнего хайпа после пары побед. Не надо так.

Здоровое питание, ежедневные упражнения, забота о себе. А всё зачем? Na'Vi всё равно разбивают тебе сердце каждый сезон. FeelsBadMan.

· Вот черт! OpTic проиграла. Все играли отвратительно! Дизбанд! (сарказм). На самом деле у OpTic все хорошо. И команда хорошая. Они все еще новый состав и у них впереди много турниров. Расслабьтесь и дайте им время.



· Рад видеть, что андердоги вроде Kinguin пробиваются на ланы. И обидно за HR, которая не смогла поехать ни на один из первых 6-ти LAN-турниров (а это почти 20% всех сезонных очков).

Косплей недели

Не только прекрасные дамы достойны хорошего косплея. Как насчёт не менее прекрасного Минера в исполнении косплееров из России? Будем надеяться, что ими не заинтересовались правоохранительные органы.

Арт недели

На форуме Reddit совсем похолодало. Авторы продолжают делиться морозными артами с Crystal Maiden.

Момент недели

Лучшие моменты недели не всегда исполняют профессиональные киберспортсмены. Этот игрок поделился записью своего рейтингового матча, где ему удалось спасти тиммейта буквально в последнюю секунду.

Видео можно посмотреть перейдя по этой ссылке

Провал недели

Артуру Arteezy Бабаеву не всегда везёт с товарищами по команде. Интересно, чем он так насолил Bane, что тот его подставил?

Видео можно посмотреть, перейдя по этой ссылке.