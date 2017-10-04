«Если EG предложат мне вернуться и это будет лучший вариант, я вернусь»

События вокруг Питера ppd Дагера, его новой и старой команды и конфликта с Сумаилом Sumail Хассаном привлекли к себе внимание. Так что капитан OpTic Gaming решил ответить на вопросы поклонников в формате AMA («спроси, что угодно»). Фанаты поинтересовались его первыми впечатлениями от новой организации, отношениями с Evil Geniuses и узнали подробности о несостоявшейся спортивной карьере.

— Что вам больше всего понравилось в OpTic Gaming?

— Я в восторге от того, как все возбуждены нашим присоединением к организации, как тепло нас встретили фанаты. Как все следят за командой, хотя у нас ещё не так уж и много результатов, чтобы заслужить такое количество поклонников. Это очень мотивирует, добавляет чувства ответственности, заставляет прикладывать больше сил и не удовлетворяться просто участием в турнирах.

— Почему вы решили присоединиться именно к OpTic Gaming?

— Они сделали конкурентоспособное предложение с точки зрения зарплаты и призовых. Я очень хорошо знаю людей, которые работают в OpTic, и очень уважаю эту организацию. Из всех предложений, которые мы получили от других команд, договор с OpTic имел больше всего смысла для каждого из нас лично.



— Самое интересное, что произошло с вашим переходом в другую организацию?

— Самое интересное, что произошло, — это приход всех этих фанатов в доту. И очень интересно было следить за поклонниками доты, которые говорили: «Воу, это так странно! Можно быть фанатом команды и не быть абсолютно токсичным?». Я знаю, что многие фанаты доты заметили поклонников OpTic с их свежим взглядом, их дружелюбие и поддержку. Приятно наблюдать, как люди переходят от токсичного боления за команду по доте в поддержку OpTic, где их окружают люди, которые благодарны всему, что происходит, а не постоянно всех руганют. Это круто.

— Будете ли вы жить на тренировочной базе OpTic Gaming?

— Скорее всего, у нас будут командные апартаменты, где игроки будут иметь возможность жить с соседом или отдельно. А потом мы будем перебираться на тренировочную зону, где будем практиковаться, играть матчи и смотреть повторы игр вместе. Я считаю, что важно разделять работу и своё свободное время. А командные дома далеки от этой идеи. Когда ты играешь в доту, ты и так очень много времени проводишь со своими партнёрами по команде. Ты не можешь находиться с ними всё время, важно иметь личное пространство.



— Как вы думаете, насколько бы вы были успешны, если бы удалось заполучить в команду Resolution или EternalEnvy?

— Если бы мне удалось заполучить одного из этих игроков, нас было бы не остановить! Нет, конечно, фиговые у вас вопросы, извините. Хотя ладно, это я перебрал. Спасибо за вопрос. Я стараюсь не задумываться о том, кто мог бы оказаться в моей команде и кто в ней не оказался. Я никогда не хотел, чтобы EternalEnvy играл в этом составе, так что я не знаю, с чего вы это взяли. Я хотел, чтобы со мной играл Reso на первой позиции, но он получил возможность присоединиться к OG и воспользовался ей. И мы были в этом друг с другом открыты и честны. Мы оба сказали, что это была лучшая возможность для него, и никто его не будет обвинять его, что он так решил. Если ты дота-игрок и желаешь достичь успеха, а OG приглашают тебя в состав, ты говоришь «да». Это очень лёгкий ответ.



— Вы планируете играть этим составом до TI8?

— Это было бы идеально. Я был бы рад, если бы нам не приходилось делать изменения в составе и мы бы добились успеха. У меня нет планов играть с одними и теми же людьми до конца жизни. Но если дела будут идти хорошо, я бы не хотел ничего менять.

— Расскажите о своём самом интересном и приятном опыте в соревновательных играх.

— У меня был отличный опыт игры в футбол в старшей школе, я получал от этого удовольствие. А ещё я ездил на каникулы после победы на TI5 со своей девушкой. И я смог пригласить с собой своих родителей — это очень крутой опыт. У меня наконец-то появилась возможность отплатить чем-то им. Я был 22-летним парнем, у которого никогда до этого не было возможности и ресурсов для этого. До 13 лет мы с родителями всегда весной с родителями ездили на каникулы во Флориду, останавливались на каких-то курортах. Это были такие милые семейные выходные. Потом, когда я пошёл в старшую школу, денег стало меньше, так что с поездками пришлось завязать. И вот наконец у меня появилась возможность им чем-то отплатить.



— Расскажите, что самое ужасное происходило с вами в профессиональной карьере.

— Когда я начинал играть, ещё не платили за это никаких денег. У моей первой команды не было зарплаты, нам просто предоставляли девайсы. Наша первая организация провернула что-то сомнительное с нашей поездкой на DreamHack. Они сказали, что оплатят мне билет на самолёт, которые я купил за свои деньги, чтобы поехать на DreamHack, который был моим первым киберспортивным турниром. Мы приехали, мы ничего не выиграли и не получили ничего, кроме опыта. Организация в итоге отказалась от нас, когда закончился второй DreamHack. Просто нам перестал отвечать наш менеджер, и мы поняли, что мы, видимо, уже не в команде.

— Как появился ваш ник?

— Я был молод. Мне казалось, что имя Жан-Клод ван Дамм очень забавное, так что я попробовал придумать имя с «dam» в конце. Это превратилось в PeterPanDam. Я изменил его на PPD, когда перешёл в доту, потому что ники из трех букв были последним писком моды.



— Почему вы решили быть саппортом пятой позиции?

— Изначально я был оффлейнером, а потом уже стал саппортом пятой позиции. Всё потому что команде, к которой я присоединился, нужен был игрок поддержки. А ещё я больше мыслитель, нежели игрок. Если вы смотрите мои стримы, то знаете, что я не самый одарённый в плане механики игрок. Я использую стратегии, стараюсь быть умнее, найти нужную позицию — это мой стиль игры. И это лучше всего работает на пятой позиции.



— Если бы вы не играли на саппорте пятой позиции, то какую роль вы бы выбрали?

— Я бы хотел играть на четвёртой позиции или в оффлейне. Четвёртая позиция — это круто, потому что ты задаёшь темп игры, ты ответственен за передвижения по карте на ранней стадии. И тебе не нужно волноваться обо всех лишних вещах. Так что я был бы полезней на этой роли, чем на других, кроме моей.

— Не хотели бы вы написать книгу о своей карьере в киберспорте?

— Определённо. Особенно мой отец постоянно давит на меня и просит, чтобы я написал книгу. Но это много работы, а я ленивый. У меня нет ни времени, ни достаточной тяги к этому. Или мне кажется, что у меня нет времени и желания.

— Как вы относитесь к тому, что на американской сцене появляется столько неамериканских игроков? Это хорошо или плохо влияет на неё?

— Это увеличивает средний уровень мастерства на американской сцене, и это к лучшему. Я думаю, что со временем всё больше команд будет приезжать в Северную Америку. Особенно это касается киберспорта, который всё больше сосредоточен здесь. У нас намного больше денег вкладывают в организации, здесь размещаются их штаб-квартиры. Особенно с франшизными лигами в LCL, Overwatch, огромными вложениями и бизнес-ангелами. Все эти организации с невероятным количеством денег будут базироваться в Северной Америке, и им захочется, чтобы и их команды играли здесь. Так что и сцена в NA-регионе будет всё более конкурентоспособной. А игроки из Южной Америки, Юго-Восточной Азии, Китая и Европы будут стекаться сюда. Так что в какой-то момент произойдёт серьёзный сдвиг.



— Чего ни в коем случае нельзя делать игроку в доту?

— Я бы сказал, что не стоит сильно разочаровываться. Это просто игра. Не воспринимайте её так серьёзно. Не позволяйте одной игре в доту испортить вам всю ночь. Дота — та ещё сучка. Она будет стараться ударить побольнее. Просто старайся держаться на позитиве. А если в какой-то игре не задалось, то просто отойди от компьютера и отдохни.



— Как вы думаете, диеты влияют на выступления команд?

— Я большой фанат здоровой пищи, физической активности и всего такого. Но перед и во время турниров — это сложно. Например, в тренировочном лагере нам очень не хватало возможности освежиться, даже к концу мы уже немного перегорели. А если бы мы имели возможность питаться правильно, было бы легче. В один из дней нам удалось позаниматься скалолазанием, ещё был день, когда ребята смогли сходить в тренажёрный зал — все эти штуки помогают освежить голову.

— Как вы принимаете решение, что нужно выгнать какого-то игрока из команды?

— Изменения в составе — это самое мотивирующее событие в команде. Когда ты с командой заходишь в тупик и начинаешь думать, как можно стать лучше, иногда не можешь найти подходящего ответа. Тебе кажется, что ты уже всё перепробовал, а состав всё равно не работает. И появление нового игрока в команде — это ответ. У тебя в составе появляется человек, который мотивирован побеждать, он вдохновляет всех остальных. И тебе остаётся только надеяться, что эта динамика сохранится и этот состав будет работать лучше, чем предыдущий. Если ты продолжаешь проигрывать, говоришь себе, что мы продолжим тренироваться и усиливаться, но ничего не происходит, то оказываться очень сложно прозябать в этих посредственных результатах. В конце концов, все хотят побеждать.



— Какой формат турниров вам больше нравится?

— Мне всегда больше нравился Single elimination, когда я в нём участвовал. Во время нашей серии с Immortals я прямо высказывался и был расстроен тем, что мы не получили никакого преимущества от того, что попали в финал из верхней сетки. Мне кажется, что «виннеры» должны что-то получать. Команды в доте абсолютно комфортно играют две или три серии в день. Может, если дело доходит до пятой карты, вторая команда уже немного устает. Но независимо от этого, команда из верхней сетки всегда играет с победителем из «лузеров». Эта команда поймала волну, она уверена в своих силах, она размялась, она в форме. И по сути, это даже незаметное преимущество в финале. Команда из «виннеров» не то что не имеет преимуществ, она даже находится в невыгодном положении. Так что мне хотелось бы видеть альтернативу.



— Вы всё ещё остаётесь фанатом Evil Geniuses?

— Я бы не сказал, что я фанат EG в традиционном понимании фаната организации. Я поклонник многих игроков, особенно из других дивизионов. Они мои друзья. Мне нравится Nameless из состава по CoD. Я большой фанат Рики Ортиз, KBrad и ChrisG из SFV. Мне очень понравилось наблюдать за турнирами по файтингам в прошлом году, я даже посетил несколько, чтобы провести время с этим ребятами. Почему я должен быть поклонником команды состава EG по доте? Они мои соперники, я хочу обыграть их. Я не желаю им победы надо мной. Я поклонник этих ребят, многие из них мои друзья. Но в конце концов, они мои соперники.

Фото: dota2.ru

— О чём вы больше всего жалеете в своей карьере?

— Больше всего я сожалею о том, что пытался одновременно заниматься бизнесом и играть в EG. Это усложнило ситуацию. Так что, может, я бы попробовал сфокусироваться на чём-то одном.



— Насколько вы были шокированы тем, что в EG решили собрать команду вокруг Сумаила, парня, которого именно вы сделали успешным игроком?

— Это абсолютно нормально, и в этом есть смысл. Это совсем не удивляет. Сумаил — потрясающий игрок, и у них прекрасное будущее с ним.



— Если вам предложат перейти в EG, вы согласитесь?

— Понятия не имею. Сейчас сложно сказать. Я игрок в доту, я часть этого сообщества. Сейчас я играю в OpTic и буду рад продолжать до конца карьеры. Но если это не будет работать, и я получу предложение снова пойти в EG, я его рассмотрю. И если это будет лучший вариант для меня, скажу да.

— Вы действительно в ссоре с Сумаилом?

— Нет, абсолютно нет.

— Если бы вы могли прожить жизнь заново, что бы вы изменили?

— Я мало о чём сожалею в жизни. Может, я бы чуть меньше времени уделял видеоиграм в средней и старшей школе, больше ходил в тренажерку и работал над собой. Мне было бы интересно посмотреть, чего бы я с мог достигнуть на позиции кикера в команде по американскому футболу, я был неплох в этом. Я бы мог прийти в нужную форму, тогда мне не хватало силы в ногах, я был высоким и тонким. Если бы я набрал мышечной массы, я бы мог играть на уровне колледжа. Но ты никогда не знаешь.

— Расскажите, что за шрам у вас на голове?

— На самом деле у меня на голове 90 швов. Когда я был ребёнком, мне вскрывали голову и исправляли форму черепа. Когда я родился, череп у меня начал расти неправильно. Так что мне разрезали кожу на голове и переформировали кость, чтобы она выглядела нормальней. На затылке у меня шрам от удара и большой шрам от уха к уху, на котором не растут волосы. Поэтому у меня всегда волосы немного торчком. Но такова жизнь. Это делает меня уникальным, неправда ли?



— Как вы думаете, есть ли возрастные ограничения для тех, кто хочет сделать карьеру в киберспорте?

— Если ты решил стать киберспортсменом, я бы очень посоветовал хорошенько это обдумать. Очень немногие люди имеют необходимые знания и уровень мастерства, чтобы сделать это. Я разговаривал с людьми, которые играют в доту пять лет и уже уверены, что могут стать профессионалами. Я играю в доту 12 лет, или сколько там существует первая дота, я играю в видеоигры всю свою жизнь. Если у тебя есть 20-летний опыт в видеоиграх, может, тогда у тебя есть шанс. Если смотреть реалистично, то если ты не играешь в течение лет 10, скорее всего, у тебя ничего не получится.