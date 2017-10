Вечно вторые. Серебряный запас регионов в Dota 2

Месяц беспрерывных квалификаций в Dota 2 продемонстрировал силу всех команд на старте сезона. Кто-то заполнил своё турнирное расписание под завязку, а кому-то пришлось экстренно менять состав до закрытия трансферного окна. Но в каждом регионе есть команды, которым до первых строчек не хватило совсем немного. Но это сегодня они вторые, а уже завтра могут сместить с лидерских позиций Team Secret или Mineski.

LFY (Китай)

PGL Open Bucharest 2017 — 2-е место

ESL One Hamburg 2017 — 3-4-е место

StarLadder i-League Invitational — 2-е место

Perfect World Masters — прямое приглашение

AMD SAPPHIRE Dota PIT League — 4-е место



Для LGD Forever Young сезон стартовал c неприятных известий. Оказалось, что можно быть бронзовым призёром The International, не сделать ни одной замены в составе, а потом остаться за бортом большинства осенних турниров. Вот она, цена одной карты. До LFY не дошла волна прямых приглашений. Большинство организаторов остановились на двух инвайтах, PGL решила пропустить вперёд основной состав LGD, и только Perfect World добавила LFY в список участников. На остальные турниры бронзовые призёры TI проходили через безумные китайские отборы. И никуда не прошли. Два вторых места, две четвёртые строчки — это явно не тот результат, на который рассчитывала одна из лучших команд Китая. Причём оба финала LFY проиграла со счётом 1:2, при этом пройдя из верхней сетки. Им как будто не хватает сил для последнего рывка. Ну или дополнительных слотов для китайского региона в квалификациях.

TNC Pro Team (Азия)

PGL Open Bucharest 2017 — 5-6-е место

ESL One Hamburg 2017 — 5-8-е место

StarLadder i-League Invitational — 2-е место

Perfect World Masters — 2-е место

AMD SAPPHIRE Dota PIT League — 4-е место



Когда игроки TNC Pro Team сообщили, что не будут менять состав, все искренне порадовались за команду. Да, у них ничего не получилось в основной стадии The International 7, но зато в группе они выступили достойно. Тем более что собралась эта пятёрка не так давно и ещё не раскрыла весь потенциал. На старте сезона казалось, что TNC прочно займёт лидерские позиции в регионе. Им не нужно сыгрываться, и у них уже есть багаж отработанных стратегий. Но Тибан 1437 Сива решил иначе — и команда бросилась в тактические эксперименты, которые стоили ей поездок на все турниры. Из-за непривычного набора героев и нехарактерных стратегий TNC выглядела бледной тенью самой себя, а поклонники стали говорить о необходимых изменениях до закрытия трансферного окна. Первые отборы TNC покидала в числе первых, на PGL Open даже не прошла групповую стадию. Но постепенно состав вернулся к привычному темпу игры и даже добрался до пары финалов. К сожалению, уже было поздно пить боржоми, когда Mineski на кураже разваливает весь регион.

DC.SA (Южная Америка)

King’s Cup — 6-е место

PGL Open Bucharest 2017 — 1-е место

ESL One Hamburg 2017 — 5-8-е место

StarLadder i-League Invitational — 2-е место

Perfect World Masters — 2-е место

DreamLeague — 2-е место

AMD SAPPHIRE Dota PIT League — 2-е место



У игроков Южной Америки была мечта — собрать идеальную команду из лучших киберспортсменов региона. И всё это несмотря на противостояние между Перу и Бразилией, разницу менталитетов, стилей игры и даже языковых различий. Эта мечта разрушила две сильнейшие команды Южной Америки и породила что-то невероятно перспективное, но очень шаткое — Digital Chaos.SA. Составу пришлось дебютировать без пятого игрока. Команда проводила пробы во время официальных игр и схватилась за первого же человека, с которым смогла одержать победу. Естественно, именно от него и избавились после пары неудач. Затем команда переманила лучшего игрока своих главных соперников Infamous, но все равно не смогла выиграть ни одну квалификацию. В итоге состав покинули бразильцы, которым предложили место получше, а пятерку дополнили перуанские игроки. Международный коллектив превратился в новую перуанскую команду, которая потеряла поддержку организации. И даже с обновлённой пятёркой проиграла очередной финал. По итогам первых квалификаций команде мечты удалось пробиться только на один турнир — не самый впечатляющий результат с такими жертвами от всего региона.

OpTic Gaming (Северная Америка)

King’s Cup — 1-е место

PGL Open Bucharest 2017 — 2-е место

ESL One Hamburg 2017 — 5-8-е место

StarLadder i-League Invitational — 2-е место

Perfect World Masters — техническое поражение

AMD SAPPHIRE Dota PIT League — 2-е место

Новый сезон в Северной Америке начался с небывалого уровня конкуренции. Evil Geniuses в квалификациях, испробованный и успешный состав compLexity, воссоединившиеся корейцы в Immortals. Но постоянно держаться в топе удалось только одной команде — OpTic Gaming. Только, к сожалению, это не принесло видимых результатов. Команда Питера ppd Дагера громко начала период квалификаций — новый состав выиграл King's Cup, отборы на грядущий The Summit. Но после этого удача его покинула. Финалы отборочных выдались как раз на конец буткемпа, когда игроки немного перегорели и устали от новых знакомств и непривычной обстановки. В итоге OpTic проиграла финалы на Starladder i-League и PGL Open. На это тот же период спада попали и отборы на мэйджор. Завершилось всё неприятным поражением от Immortals в гранд-финале квалификации Dota Pit. И вот команда, которая начала сезон как одна из сильнейших в регионе, не едет ни на один осенний турнир при поддержке Valve. Но зато у них есть сотни тысяч фанатов организации, которые будут рады их участию даже в сторонних чемпионатах.

OG (Европа)

PGL Open Bucharest 2017 — 3-4-е место

ESL One Hamburg 2017 — 5-8-е место

StarLadder i-League Invitational — 2-е место

Perfect World Masters — не участвовала

AMD SAPPHIRE Dota PIT League — 1-е место



Европейская команда, которую можно назвать главный зрительским разочарованием старта сезона. Поклонники так верили, что Роман Resolution Фоминок решит все проблемы состава, но никакие изменения не проходят бесследно. OG охватил не кураж обновленного состава, а ворох новых проблем. Тут тебе и отсутствие синергии между тиммейтами, и явный спад личного уровня практически у каждого из игроков. Игры команды тянулись до бесконечности. OG пыталась выигрывать от обороны, ожидая, пока Resolution выфармит всю карту и уничтожит противника. Иногда такой подход приносил победы, но в большинстве случаев соперники просто заходили на базу к OG и выкидывали ее с одной квалификации за другой. Дошло даже до поражения от SFT e-sports — состава из открытых отборочных на ESL One Hamburg. На восстановление приемлемого уровня игры у OG ушел почти месяц. К сожалению, к тому времени позади остались почти все квалификации. Отборы на Dota Pit League можно считать подарком с барского плеча Team Secret, отказавшейся от участия. И даже в не самом многообещающем списке команд OG встретила серьёзное сопротивление и была в одной карте от очередного проигрыша.

Team Empire (СНГ)

PGL Open Bucharest 2017 — 2-е место

ESL One Hamburg 2017 — 5-8-е место

StarLadder i-League Invitational — 4-е место

Perfect World Masters — 2-е место

AMD SAPPHIRE Dota PIT League — 2-е место

Пока все восхищались игрой Virtus.pro и радовались возвращению Natus Vincere, незамеченными остались успехи Team Empire. Потому что если ты не выиграл ни одной квалификации, то ты не герой. А между прочим, в трёх из пяти финалов играли именно «имперцы». В западном сообществе от Team Empire ждали хорошего старта сезона. Потому что «не Resolution единым» создавался успех команды на The International. Вот только трансферное окно для состава немного затянулось, а из-за всяческих проблем игроки очень долго собирались на буткемп. Множество мелочей сложились в не самый приятный итоговый результат — Team Empire не едет ни на один осенний турнир. Зато теперь состав может сосредоточиться на тренировках, спокойно собраться вместе и к новым квалификациям подойти с другим настроем. В СНГ принято считаться только с чемпионами, так что Team Empire вполне могут обогнать всех на повороте.