«Я сейчас что, играл в FIFA с настоящим Обамейянгом?»

Вы открыли этот текст и наверняка собираетесь написать в комментариях про то, что лучше бы они на поле так в футбол играли, как в этой вашей «фифе». Но, простите за клише, спортсмены тоже люди. Между тренировками или перед матчами они любят расслабиться, как и все остальные. «Мне плевать на давление. Днём отоспался, поиграл в Play Station, а вечером пошёл и стал чемпионом мира», — рассказывал Андреа Пирло много лет назад. Недалёк тот день, когда кто-то повторит его путь, а EASports включит этот момент в пиар-кампанию.

Чемпион UFC, звезда «Юты Джаз» и футболист ЦСКА. Кто стримит на Twitch Профессиональные спортсмены, которые расслабляются за видеоиграми после тренировок.

Французский нападающий большой поклонник футбольного симулятора уже многие годы. Особое внимания игрок мадридского «Атлетико» получил от прессы в 2016 году. В его составе FIFA 17 собрались практически одни легенды, кроме Бруно Переса из «Ромы». Тренером команды он выбрал самого Диего Симеоне (кто бы сомневался).

В FIFA 18 француз уже получил свою карточку. В новой версии он выступает на позиции нападающего, а четыре из шести показателей превышают отметку в 90.

Габонский футболист взбудоражил сообщество в июле 2017 года. Один из болельщиков дортмундской «Боруссии» случайно сошёлся с Обамейянгом в UltimateTeam. Тогда про команду нападающего удачно пошутили: «Даже здесь ему ассистирует Усман Дембеле» (в сезоне-2016/2017 он отдал 12 голевых передач). Француз уже давно в «Барселоне», так что интересно посмотреть, кто войдёт в атакующее трио в новом сезоне FIFA 18.

Антони Марсьяль

Ещё один француз, который засветился со своим составом из АПЛ. Набор игроков выглядел куда скромнее, чем у Гризманна и Обамейянга. Сейчас, когда игрок проходит восстановление после матча с ЦСКА в лиге чемпионов, у него будет куда больше времени на развлечения. Вот только с Жозе Моуринью не забалуешь.

Дейли Блинд

Защитник «Манчестер Юнайтед» в свободное время развлекается в FIFA 18. Известно, что ему досталась особая карточка, но пока её показатели не раскрываются. Обычно Блинд без проблем участвует в командных промо-турнирах. И по нему не скажешь, что он совсем уж нулевый. Кое-что голландец да умеет.

Блинд комом. Пожалуй, самый недооценённый футболист мира Обожаемый ван Галом, признанный Моуринью, но холодно встречаемый собственными болельщиками – так складывается карьера непризнанного гения.

Сусо

Испанец, за которым охотится мадридский «Реал». 26 сентября нападающий продлил контракт с «Миланом». В текущем сезон Сусо успел заколотить 2 мяча и отдать 2 голевые передачи. Правда, это не помогло получить вызов в сборную. Но ничего, зато в FIFA 18 на горизонте Weekend League. Ещё есть время хоть куда-то отобраться.

Люк Шоу

Защитник «Манчестер Юнайтед» пока только восстанавливается после повреждения связок голеностопа. За последние годы это не первая травма 22-летнего футболиста. Уже который год его преследуют неудачи. Свою первую профессиональную карточку он получил в FIFA 16. Состав получился классический: одни легенды, Месси, Роналду и Шоу.

Адебайо Акинфенва

Настоящая гора мышц. Акинфенва выступает за «Уиком Уондерерс» из второй лиги чемпионата Англии. Он мелькает в социальных сетях уже не первый год. Не так важно, как выступает его команда, главное, что англичанин продолжает играть мышцами и позировать с геймпадом перед фотографом.

Дэвид Мейлер

Полузащитник «Халл Сити» играет в FIFA как настоящий киберспортсмен. Он ведёт собственный канал в YouTube и регулярно стримит на Twitch.tv. Три недели назад он неистово радовался Пеле, который выпал ему в одном из наборов. Теперь осталось мастерство на виртуальном поле переложить на выступления в «Чемпионшипе». Клуб Леонида Слуцкого идёт на 17-м месте. От «Кардиффа», который занимает первую строчку, отделяет 12 очков.

Вообще, в мире куда больше футболистов, которые играют в FIFA. В список не вошли Самир Насри, Кайл Уолкер, Матс Хуммельс, Даниэль Карвахаль и многие другие. Далеко не все афишируют увлечение виртуальным футболом. Чтобы понять, что вы играете против профессионального футболиста, обратите внимание на светло-зеленую карточку в составе соперника. ВFIFA 18 активно играют 40 футболистов. И среди них нет ни одного представителя РФПЛ.