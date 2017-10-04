«Я сейчас что, играл в FIFA с настоящим Обамейянгом?»

Вы открыли этот текст и наверняка собираетесь написать в комментариях про то, что лучше бы они на поле так в футбол играли, как в этой вашей «фифе». Но, простите за клише, спортсмены тоже люди. Между тренировками или перед матчами они любят расслабиться, как и все остальные. «Мне плевать на давление. Днём отоспался, поиграл в Play Station, а вечером пошёл и стал чемпионом мира», — рассказывал Андреа Пирло много лет назад. Недалёк тот день, когда кто-то повторит его путь, а EASports включит этот момент в пиар-кампанию.
Антуан Гризманн
Французский нападающий большой поклонник футбольного симулятора уже многие годы. Особое внимания игрок мадридского «Атлетико» получил от прессы в 2016 году. В его составе FIFA 17 собрались практически одни легенды, кроме Бруно Переса из «Ромы». Тренером команды он выбрал самого Диего Симеоне (кто бы сомневался).
В FIFA 18 француз уже получил свою карточку. В новой версии он выступает на позиции нападающего, а четыре из шести показателей превышают отметку в 90.
Пьер-Эмерик Обамейянг
Габонский футболист взбудоражил сообщество в июле 2017 года. Один из болельщиков дортмундской «Боруссии» случайно сошёлся с Обамейянгом в UltimateTeam. Тогда про команду нападающего удачно пошутили: «Даже здесь ему ассистирует Усман Дембеле» (в сезоне-2016/2017 он отдал 12 голевых передач). Француз уже давно в «Барселоне», так что интересно посмотреть, кто войдёт в атакующее трио в новом сезоне FIFA 18.
Антони Марсьяль
Ещё один француз, который засветился со своим составом из АПЛ. Набор игроков выглядел куда скромнее, чем у Гризманна и Обамейянга. Сейчас, когда игрок проходит восстановление после матча с ЦСКА в лиге чемпионов, у него будет куда больше времени на развлечения. Вот только с Жозе Моуринью не забалуешь.
Дейли Блинд
Защитник «Манчестер Юнайтед» в свободное время развлекается в FIFA 18. Известно, что ему досталась особая карточка, но пока её показатели не раскрываются. Обычно Блинд без проблем участвует в командных промо-турнирах. И по нему не скажешь, что он совсем уж нулевый. Кое-что голландец да умеет.
Сусо
Испанец, за которым охотится мадридский «Реал». 26 сентября нападающий продлил контракт с «Миланом». В текущем сезон Сусо успел заколотить 2 мяча и отдать 2 голевые передачи. Правда, это не помогло получить вызов в сборную. Но ничего, зато в FIFA 18 на горизонте Weekend League. Ещё есть время хоть куда-то отобраться.
Люк Шоу
Защитник «Манчестер Юнайтед» пока только восстанавливается после повреждения связок голеностопа. За последние годы это не первая травма 22-летнего футболиста. Уже который год его преследуют неудачи. Свою первую профессиональную карточку он получил в FIFA 16. Состав получился классический: одни легенды, Месси, Роналду и Шоу.
Адебайо Акинфенва
Настоящая гора мышц. Акинфенва выступает за «Уиком Уондерерс» из второй лиги чемпионата Англии. Он мелькает в социальных сетях уже не первый год. Не так важно, как выступает его команда, главное, что англичанин продолжает играть мышцами и позировать с геймпадом перед фотографом.
Дэвид Мейлер
Полузащитник «Халл Сити» играет в FIFA как настоящий киберспортсмен. Он ведёт собственный канал в YouTube и регулярно стримит на Twitch.tv. Три недели назад он неистово радовался Пеле, который выпал ему в одном из наборов. Теперь осталось мастерство на виртуальном поле переложить на выступления в «Чемпионшипе». Клуб Леонида Слуцкого идёт на 17-м месте. От «Кардиффа», который занимает первую строчку, отделяет 12 очков.
Вообще, в мире куда больше футболистов, которые играют в FIFA. В список не вошли Самир Насри, Кайл Уолкер, Матс Хуммельс, Даниэль Карвахаль и многие другие. Далеко не все афишируют увлечение виртуальным футболом. Чтобы понять, что вы играете против профессионального футболиста, обратите внимание на светло-зеленую карточку в составе соперника. ВFIFA 18 активно играют 40 футболистов. И среди них нет ни одного представителя РФПЛ.