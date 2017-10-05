Автомобильная красота. Что нужно знать о гонке Forza Motorsport 7

На этой неделе вышла Forza Motorsport 7 — как понятно из названия, уже седьмая часть популярной гоночной серии от Microsoft. Популярной, но не у нас в стране. Долгое время «Форца» оставалась эксклюзивом консолей Xbox, а учитывая любовь отечественных геймеров к PC и Play Station, игра прошла мимо радаров большей части аудитории. Сегодня мы вкратце расскажем, что вообще такое Forza Motorsport и что ждать от седьмой части.

Forza Motorsport — это «автомобильное порно»

Студия Turn 10 — сумасшедшие фанатики своего дела. Помню, как на одной из E3 мне один из её основателей Дэн Гринуолт во время интервью не давал вставить и слова, с упоением рассказывая о точной физической модели автомобилей в игре, о том, как он впервые прошёл в гоночном болиде знаменитый «штопор» на трассе LagunaSeca, и вообще почему стал делать видеоигры. По Forza Motorsport видно, насколько её создатели без ума от автомобилей.

В седьмой части соблюдён джентльменский набор: несколько сотен автомобилей — от древних гоночных болидов, вроде Brabham BT24 или Lotus 49, до современных серийных легковушек, «горячих» хэтчбеков и даже спортивных грузовиков. Плюс к этому обширная одиночная кампания с кубками, заездами на время и мощный, как всегда в FM, онлайн. Среди более 30 доступных в ForzaMotorsport 7 трасс немало вечных шлягеров — Монца, Сартэ, Нюрбургринг и другие. В общем, у Turn 10, как пишут игровые журналисты на Западе, получилась ещё одна «валентинка» всем поклонникам автоспорта — в игре каждый из них найдёт, чем заняться. Есть у этого и обратная сторона — чтобы «пройти» игру, то есть получить в ней доступ ко всему контенту, понадобится очень много времени.

Видео можно посмотреть на официальном канале Xbox в YouTube.

Автомобильная красота теперь и на PC

Forza Motorsport уже давно является одной из самых красивых и технически сложных гоночных игр в природе. Однако на этот раз она станет ещё сногсшибательнее. «Семёрка», впервые в истории серии, дебютирует на персональных компьютерах и супермощной консоли XboxOne X, которая поступит в продажу только в начале ноября. А это значит, что впервые в игре будет сверхчёткая картинка в разрешении 4K, самые крутые спецэффекты, вроде луж на трассах, янтарных закатов и бликов на автомобилях. Forza Motorsport 7 действительно выглядит невероятно круто, и побороться с ней за звание самой красивой консольной гонки сможет, наверное, только GT Sport, которая выйдет на конкурирующей PS4 до конца октября.

С заминкой XboxOne X, кстати, связан забавный факт. Если вы любите в играх графику, то сейчас Forza Motorsport 7 со всеми эффектами и украшениями можно протестировать только на PC, потому что на обычной XboxOne игра выглядит хуже (но тоже хорошо) и при этом изобилует долгими загрузками. Впрочем, для всех владельцев консольного варианта игры, которые уже отложили деньги на XboxOne X, есть хорошие новости — за апгрейд игры до 4К-версии на новой консоли ничего платить дополнительно не придётся.

Не все в восторге от «физики»…

Несмотря на скрупулёзный подход к созданию своей гоночной серии, Turn 10 с выходом каждой новой части игры сильно ругают за, скажем так, не слишком интересную физическую модель поведения автомобилей. А это, согласитесь, один из важнейших пунктов в оценке любого гоночного симулятора. У «Форцы» действительно есть фамильные черты, которые кочуют из игры в игру — некоторая неповоротливость автомобилей, из-за которой они на трассе начинают вести себя как очень тяжёлые куски мыла.

В Forza Motorsport 7, увы, всё не сильно поменялось. Машины управляются очень скучно, не очень отзывчиво, но главное — не очень драйвово. В той же Gran Turismo водить даже слабенькие малолитражки увлекательно, тут — не очень. Добавьте сюда не самый умный искусственный интеллект, который водит по одним и тем же траекториям, и скудную модель повреждений, и на выходе получится все не так здорово. Впрочем, Forza пользуется много лет большой популярностью на Западе, поэтому эти, с нашей точки зрения, недочёты там мало кого смущают. Проблема только в том, что сейчас гоночных игр, даже помимо вечной парочки ForzaMotorsport и GranTurismo, завались — AssettoCorsa, ProjectCars, серия Dirt и другие. И во многих элементарно водить виртуальный болид намного интереснее, чем в FM7.

Видео можно посмотреть на официальном канале Xbox в YouTube.

… и от внутриигровой экономики

Если с предыдущим пунктом всё более-менее было понятно даже не вчера, а намного раньше, то Forza Motorsport 7 неприятно удивила игроков новой проблемой — системой внутриигровой экономики. Если раньше за игровую валюту (очки CR) мы покупали разный игровой контент, от автомобилей до разных второстепенных штук, то теперь схема изменилась. Некоторые по-настоящему редкие предметы можно найти только в специальных кейсах, которые можно открыть за эти самые CR-очки. Более того, пользователей расстроили ещё две вещи — возможное внедрение в игру микротранзакций, которое позволит всем покупать CR-очки в неограниченном количестве за деньги, а также меньшее по сравнению с предыдущими играми количество бонусов, которое получили те, кто раньше всех предзаказал новую «Форцу».

И если с последним можно согласиться, учитывая, что Turn 10 заранее никого не предупреждала об этом, то в микротранзакциях и кейсах, с нашей точки зрения, ничего страшного нет. Подобные системы используются во многих спортивных симуляторах (в той же FIFA) и влияют на баланс только в одном ключе: те, кто вкладывает больше денег, получает больше шансов заполучить в игре редкий контент.

Киберспорт?

Turn 10 сейчас, разумеется, занята шлифовкой и запуском самой игры, поэтому анонсы киберспортивных активностей последуют позже. А они точно последуют, потому что уже во времена ForzaMotorsport 6 студия активно сотрудничала с разными организациями. Проводить киберспортивные гоночные турниры ей помогали ESL, Формула Е, канал Fоx и многие другие.

Вторая причина для Turn 10 продолжать развивать киберспортивную часть Forza Motorsport — скорый выход GT Sport, которая будет максимально заточена под схватки реальных гонщиков, взаимодействие с настоящими гоночными организациями и в целом современный киберспорт. Уверены, что Turn 10, учитывая прыть главного конкурента, тоже в долгу не останется.

«Мы стремимся к совершенству». Как создают новый Gran Turismo Sport В середине октября должна выйти гоночная игра Gran Turismo Sport. Мы съездили в Токио, чтобы посмотреть на почти готовую версию игры.

Forza Motorsport 7 — хорошая гоночная игра, но как это всегда бывает у Turn 10, не без мелких проблем. К достоинствам «семёрки» отнесём и огромное количество контента, и стабильную работу онлайн-сервисов, и впечатляющий внешний вид. Поругаем за не самую яркую «физику» и компьютерных соперников. Но главное, что нужно знать: если вы фанат автоспорта, то FM7 должна быть в вашей коллекции. Именно для вас и только для вас она и была создана.