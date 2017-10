Королевская битва. От модов до флагмана игровой индустрии

На днях у PlayerUnknown’s Battlegrounds обвалился рейтинг в Steam. Разгневанные пользователи вываливают в профиль игры сотни отрицательных отзывов. Больше всего ярости излучает китайская аудитория. Причина возникшей волны негатива — сервера просто не способны выдерживать столь большого наплыва пользователей, желающих присоединиться к играм на выживание. Так волна негатива стала расплатой за бешеную популярность проекта в относительно новом игровом жанре.

В начале было слово

Многопользовательские игры в жанре королевской битвы построены вокруг режима Last man standing. Победа достаётся тому, кто сумел пережить остальных. Отличительной особенностью является динамический размер игровой карты – чем ближе к концу игры, тем меньше пространства доступно игрокам.

История концепции Battle Royale уходит корнями в роман-бестселлер японского писателя Косюна Таками с одноименным названием. В 2000 году, спустя год после публикации романа, вышла японская киноадаптация, которая была тепло воспринята критиками и аудиторией. Фильм заложил принципы современных игр Battle Royale: замкнутое пространство, несколько людей, которые вынуждены убивать друг друга под страхом смерти, случайные стартовые условия — все это было и у Косюна Таками.

Выжить? Убить!

В мире видеоигр точкой отсчёта для появления Battle Royale можно считать мод DayZ для ArmA 2, где игроку предлагалось выжить в мире после зомби-апокалипсиса. Каждая игровая сессия начиналась с того, что персонаж игрока оказывался с пустыми руками в случайном месте и был вынужден искать себе оружие и пропитание.

Спустя некоторое время оказалось, что главной угрозой в представленном мире являются не зомби, а другие игроки. Конечно, DayZ для ArmA 2 не является полноценным представителем жанра, но он очень чётко показал грядущую моду на игры такого жанра. Вскоре она подтвердилась выходом соответствующих модификаций, которые уже в полной мере соответствовали канону жанра. С них и началась летопись виртуальных королевских битв. Однако эти модификации не носили коммерческий характер. Они служили простой цели — дать игрокам развлечение, а разработчикам — славы.

Коммерческий успех

Появление в 2015 году H1Z1: King of the Kill, The Culling и нескольких других проектов в жанре Battle Royale указало разработчикам на новую золотоносную жилу. В самом начале игровые компании действовали по наитию. Для H1Z1 просто выпустили надстройку для оригинальной игры, в которой Battle Royale смешивался с выживанием среди орд зомби, и получившийся сплав игрового процесса даже сейчас выглядит интересно. Но несмотря на затянувшийся период допиливания игры в ней всё ещё много багов, а сервера периодически притормаживают. Это не особо мешает геймерам получать удовольствие от нескольких игровых сессий по вечерам, но ставит крест на любых соревновательных возможностях игры.



Авторы The Culling пошли другим путём, сместив акцент в игре на систему создания предметов и ближний бой. На момент выхода проекта в ранний доступ, игра была хороша. В неё было интересно играть, за ней было интересно наблюдать. По статистике Twitch, The Culling была седьмой по количеству просмотров в 2016 году.

Как ни странно, но The Culling пришла в негодность стараниями разработчиков. В первые недели после запуска пользователи заваливали игру позитивными отзывами и всячески её нахваливали. Однако с каждым патчем энтузиазм сообщества падал — команда разработки не ощущала обратной связи, и в результате The Culling осталась с ворохом негативных отзывов и почти нулевой базой игроков.



23 марта 2017 года открылся ранний доступ в PlayerUnknown’s Battlegrounds от корейской студии Bluehole. На сегодняшний день это самый популярный и успешный проект в жанре королевской битвы. За полгода с момента релиза игра стала рекордсменом по онлайну в Steam, настоящим бестселлером, киберспортивной дисциплиной и даже примером для подражания. На фоне PUBG успешность H1Z1: King of the Kill и The Culling кажется просто ничтожной.



Секрет PlayerUnknown’s Battlegrounds оказался прост — команде разработки удалось выбрать правильное время релиза. Аудитория уже была готова к ведению боёв на выживание, оставалось отточить элементы геймплея. Игровой процесс PUBG удачно балансирует на грани случайностей, не заваливаясь в неконтролируемый хаос. Благодаря этому, а также стремительно растущей базе игроков, играть действительно интересно и каждый матч проходит по своему сценарию.

Подражатели и наследники

26 сентября мир увидел ещё одно творение в жанре — Fortnite: Battle Royale от Epic Games. Фактически, состоялся релиз модификации, официально именуемой игровым режимом. Fortnite: Battle Royale не требует установки оригинальной игры и абсолютно бесплатна.



Наличие готовой платформы в виде кооперативного экшена и симулятора выживания позволило новому режиму не только легко и быстро запуститься, но и обзавестись несколькими дополнительными механиками вроде сбора ресурсов или строительства. В день запуска Fortnite: Battle Royale опробовало свыше 1 млн геймеров.

Трейлер к релизу Fortnite: Battle Royale

Уже после анонса Fortnite: Battle Royale в начале сентября представители Bluehole обвинили Epic Games в желании создать клон PlayerUnknown’s Battlegrounds. Подобные заявления корейцев выглядели как минимум забавно, ведь для разработки PUBG они сами лицензировали движок Epic Games – Unreal Engine 4.

Важной особенностью релиза Fortnite: Battle Royale стал запуск игры на нескольких платформах. Пока Bluehole только заигрывает с Xbox, «Королевская битва» от Epic Games уже доступна на PC, PlayStation 4, Xbox One и Mac. Конечно, пока рано говорить о серьёзной конкуренции, но прецедент создан.

В вопросе конкуренции куда интереснее выглядит GTA V, где местные умельцы уже успели подогнать RPG-сервера под нужды Battle Royale. Пока эта тенденция не очень сильна, но сам факт увлечения королевскими битвами стоит внимания. В своё время победоносное шествие MOBA началось с одной из тысячи пользовательских карт для WarCraft III. Сейчас лучшие представители жанра перешли в разряд киберспортивных дисциплин, соревнования по League of Legends и Dota 2 собирают стадионы и приносят своим создателям миллионы долларов ежегодно, а лучшие игроки неплохо чувствуют себя в статусе суперзвёзд. При этом некоторые игры популярного жанра остаются просто незамеченными широкой аудиторией.



Не исключено, что жанру Battle Royale предстоит повторить историю развития MOBA. Зародившись из мода для ArmA 2, королевская битва на волне ажиотажа вполне может стать полноценной киберспортивной дисциплиной. Но какой из проектов в этой битве останется в живых, решит только время.