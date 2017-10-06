Непопулярные пики для метовых героев Dota 2

Сложно определить, что же диктует современную мету: паб или профессиональная сцена. Игроки тестируют в матчмейкинге новых героев, и если они хорошо заходят, то применяют их в соревновательных играх. Затем другие игроки, насмотревшись профессиональных матчей, уже с уверенностью выбирают героя в паблике. В таком круговороте и формируется популярный набор персонажей.

Исходя из последних заявлений Valve, нам стоит запастись терпением до глобального обновления, которое состоится не раньше, чем через месяц. Это значит, что Venomancer, Bloodseeker, Necrophos и другие популярные герои по-прежнему будут задействованы как в пабе, так и на про-сцене. Есть ли способы противостоять им и кого могут тренировать профессионалы уже на ближайшие LAN-турниры? На основе статистики datdota.com мы отобрали пять популярных среди киберспортсменов героев из патча 7.06f с самым большим винрейтом, чтобы вспомнить об их контрпиках, которые могут появиться уже через неделю в Киеве на SL & i-League Invitational S3.

Lich

- Винрейт в патче 7.06f: 59,41% в 271 игре

Идеальный герой для пятой позиции в текущей мете. Его главным преимуществом является то, что он полностью выигрывает линию для одного из своих ключевых персонажей. А вся игра сейчас как раз и построена на том, чтобы выиграть линии. Но герой не теряет актуальности в середине и концовке игры, так как его дополнительная броня и ультимейт очень мешают противнику.



Riki — это тот персонаж, который способен испортить жизнь Lich. Он всегда сможет в одиночку расправиться с ним, а также заставит тратиться на предметы для обнаружения невидимости. Это очень бьёт по карману саппорта 5-й позиции, который и без того бедный.



Clinkz — как ни странно, ещё один герой с невидимостью. Дело в том, что Lich всегда стоит сзади в драке, поэтому быстрый фраг на нём значительно повышает шансы команды противника. Clinkz из тех героев, которому не страшен ни дебафф от брони, ни ультимейт, так как он обычно подбирается к врагам в одиночку.



Anti-Mage — без маны Lich не боец, для Anti-Mage это лёгкая добыча. При наличии одного-двух артефактов он сметёт мага в бою за 1-2 секунды, если только подберётся близко.

Nyx Assassin

Винрейт в патче 7.06f: 57,2% в 250 играх

Ценность Nyx Assassin особенно поднялась с ростом популярности таких героев, как Venomancer, Viper, Batrider, Ancient Apparition и Puck, поскольку он без особого труда может выключить их из игры с помощью Spiked Carapace. В сочетании с продолжительным оглушением и невидимостью это делает Nyx одним из самых надоедливых персонажей.



Slardar — герой, который всегда сможет быстро догнать ловкача, даже в ультимейте, оглушить и подсветить невидимость.



Lifestealer — идеальный керри, поскольку применив всего одну способность, делает Nyx Assassin не боеспособным. В сочетании со Slardar полностью выключают «жука» из игры.



Templar Assassin — без помощи одного, а то и двух героев Nyx не может доставить ей абсолютно никаких проблем, и сам будет лёгкой добычей для Templar – всего-то на несколько ударов.

Necrophos

Винрейт в патче 7.06f: 57,2% в 278 играх

Necrophos сейчас встречается практически в каждом матче как на профессиональной сцене, так и в паблике. Герой невероятно силён и действительно требует нерфов, но всё же есть несколько персонажей, которые крайне хороши против него.



DOOM — этот герой всё чаще появляется в противостоянии с Necrophos. Действительно, всего одной способностью он может полностью выключить мага из драки.



Shadow Demon — почему-то все забыли об этом саппорте, который идеально заходит против Necrophos. С помощью Disruption он может спасти от ультимейта, а Demonic Purge не позволит уйти надолго в Ghost Shroud.



Pugna — вард не даст Necrophos постоянно применять заклинания, а использование Ghost Shroud только усугубит положение.

Ancient Apparition

Винрейт в патче 7.06f: 55,4% в 352 играх

Частота использования Ancient Apparition возросла вместе с популярностью Necrophos и Bloodseeker, главным оружием которых является умение восстанавливать здоровье в затяжных драках. Кроме того, Ice Vortex крайне хорош в пиках с большим магическим прокастом.



Juggernaut — герой обладает встроенной неуязвимостью к магии, так что способен пережить действие ультимейта Ancient Apparition, а затем и восстановить здоровье себе и союзникам с помощью Healing Ward.



Spectre — забытая всеми Spectre, которая получила небольшой буст в последних патчах, может быстро сократить расстояние до Apparition и расправиться с ним за время действия ультимейта.



Dazzle — может спасти от неминуемой смерти под действием Ice Blast, применив на союзника Shallow Grave, а затем и быстро восстановить здоровье всей команде.

Bloodseeker

Винрейт в патче 7.06f: 53,1% в 162 играх

Борьба на линиях в текущей мете стала более ожесточенной, противники размениваются здоровьем, что идеально подходит для Bloodseeker, который только усиливается от этого с помощью пассивной способности. Ближе к середине игры он становится крайне сильным, при наличии всего 1-2 артефактов.



Centaur Warrunner — применив Rupture на этого героя, Bloodseeker скорее всего пострадает ещё больше, так как с включенным Blade Mail и ультимейтом, кентавр способен ещё и убить без боя. А его продолжительное оглушение поможет быстро сфокусироваться на Bloodseeker.

Ember Spirit — способен убить за прокаст, а также вовсе не боится Rupture, так как находясь под действием Fire Remnant, герой не получает урона.



Wraith King — получив ультимейт от Bloodseeker, Wraith King может просто стоять на месте и принимать бой, особенно под включенным Blade Mail. Безмолвие для него практически не страшно, так как у него всего одна активная способность, а если даже и погибнет, то воскреснув, добьёт Bloodseeker.



Многие из перечисленных героев Dota 2 подходят не только для контр-пика конкретного персонажа, но и в целом имеют хорошие показатели винрейта в текущей мете. Уже 12 октября стартует первый LAN-турнир сезона — SL & i-League Invitational Season 3, где команды покажут всё то, что не хотели раскрывать в онлайне. Не исключено, что многие из персонажей, о которых говорилось выше, обретут популярность на турнире в Киеве.



Статистические данные взяты с портала datdota.com