Замкнутый круг, или 10 проблем матчмейкинга в Dota 2

Каждый месяц Dota 2 теряет несколько процентов игроков. Сейчас показатели активности пользователей упали до уровня весны 2014 года. Причин тому множество: от популярности PUBG до закончившегося времени действия Боевого пропуска с квестами и заданиями. Но чаще всего игроки утверждают, что во всем виноват матчмейкинг, который Valve бросила на произвол судьбы. Разбираемся, какие проблемы есть в рейтинговых и обычных играх, как с ними борется Valve, и что предлагают делать сами геймеры.

Рейтинг поведения (репутация)

Поведение игроков в рейтинговый играх — это первое, за что схватилась Valve в попытке починить матчмейкинг. Никому не хочется играть с вечно недовольными ребятами, которых не терпят даже в Low Priority. Неадекватное поведение игроков — это первое, что заставляет пользователей отказаться от Dota 2.



Что делает Valve: истории о «скрытом пуле» сначала были легендами, потом им нашли подтверждение в виде рейтинга поведения. Теперь Valve четко определила, что такое хорошо и что такое плохо. Игрокам в буквальном смысле выставляют оценку (по американской системе) от A до F, а система старается подбирать тиммейтов м соперников друг другу под стать. Но по заявлению игроков, и в новой схеме что-то работает не так. У многих в играх стало только больше неприятных личностей, хотя их оценки близки к идеальным.



Что предлагают игроки: тем, кто достиг отметки F (раз уж Valve взялась ранжировать), запретить играть рейтинговые матчи. Если уж система LP не справляется с отсевом таких ребят, то пусть этим займется рейтинг репутации. А в рейтинговые игры пускать только тех, кто выбрался из «двоечников».

«Смурфы» и буст

Всем хочется побеждать. Но когда игрок достигает своего потолка в рейтинге, его процент побед стремится к отметке 50%. Тогда для удовлетворения своих амбиций он создает второй аккаунт, где играет с противниками слабее него. Игроки уверены, что такой опыт доставляет удовольствие только обладателю статистики 23-0-17 и портит настроение всем остальным, даже команде-победителю. К этой же проблеме относят и бустеров, которые занимаются подобным не только ради морального удовлетворения, но и чтобы подзаработать. А потом кто-то купит этот аккаунт и испортит жизнь еще сотне игроков на рейтинге повыше.



Что делает Valve: аккаунты, которые будут уличены в бусте, получат бан на 8 лет. Правда, как их планируется вычислять, пока неизвестно. А тех игроков, кто просто развлекается на низких MMR, теперь будет кидать к себе подобным: система должна собирать команды по уровню мастерства, а не количеству сыгранных карт.



Что предлагают игроки: самые радикально настроенные игроки уверены, что игрокам на «смурфах» нужно банить чуть ли не основной аккаунт. Только кажется, они все забыли, что большинство профессиональных киберспортсменов имеют запасные профили с рейтингом пониже… Неловко получится. А бустерам дорога только в бан.

Проблема фида

Пока кто-то жалуется на слишком сильных игроков в чужой команде, большинство не устраивают ребята с обратной статистикой. Ему не дали мид? Пару раз убили не линии? Забрали любимого героя? Вперед, по миду! Выиграть карту вчетвером против пятерых практически невозможно, а фидер еще и отдает преимущество сопернику. После пары матчей с такими игроками заходить в доту уже не хочется, а система LP с ними не справляется.



Что делает Valve: разработчики пытаются настроить систему по поиску подобных игроков. По их заявлению, обновленный формат будет чувствительней к репортам и помимо большого количества смертей проверит количество добитых крипов и зарабатываемого опыта.



Что предлагают игроки: выдавать LP с большим сроком, а после нескольких рецидивов блокировать аккаунты игры, как это делают с бустерами и абузерами.

Система наказаний

Как только игроки начинают рассуждать о проблемах рейтинговых матчей, речь заходит о том, что нарушители не несут никакой ответственности. Low Priority уже давно никого не пугает, а после нескольких карт они возвращаются к тому же поведению в MMR. К тому же система не слишком чувствительна к репортам, потому что игроки ей слишком злоупотребляли.



Что делает Valve: крутит ручку чувствительности к репортам, собираю тонны критики от игроков и тех, кто попал в LP незаслуженно. К тому же теперь игроков, которые с помощью ботов и абузов выбираются из LP, тоже ждет бан на восемь лет. Если их, конечно, обнаружат.



Что предлагают игроки: нанять людей, которые будут проверять игроков с большим количество репортов. Возможно, они уже достойны более серьезного наказания, чем прозябание в практически бесполезном LP.

Система поощрений

С кнутом разобрались. А как насчет пряников? Раньше в Dota 2 был прекрасный сундучок, который при повышении уровня выдавал разные предметы и награды. К тому же, у игроков была неплохая вероятность после игры получить какой-то внутриигровой предмет. Пусть даже копеечный сет все равно радовал глаз и душу и возбуждал интерес.

Что делает Valve: судя по участившимся постам на Reddit, Valve пытается вернуть традицию с выпадающими предметами. Игроки все чаще делятся скриншотами с неожиданными наградами. Но пока это выглядит скорее как совпадение, нежели тенденция.



Что предлагают игроки: вернуть награды за уровни. Это поможет удержать в игре не только хардкорных игроков, но и новичков, которых может захватить азарт. И пусть сет BZZ на Pugna действительно иногда выпадает просто так. Благодаря небольшим подаркам даже поражение будет не таким обидным.

Время поиска — разброс MMR

Пользователи форума Reddit называют эту проблему «кругом Arteezy». Сначала Артур жалуется, что у него на 9-10k MMR слишком долгий поиск игры. Valve крутят рычажок — игра у Артура находится быстрее, но для этого системе приходится искать тиммейтов в более широком радиусе MMR. Тогда Артур жалуется, что ему, 9k-богу, приходится играть с 5k-ребятами, которые слишком слабы для его уровня. Valve снова крутят рычажок и история повторяется.



Что делает Valve: постоянно пытается найти баланс для игроков с высоким MMR. И объяснить им, что их меньшинство, так что придется терпеть какие-то проблемы.



Что предлагают игроки: добавить отдельную опцию «увеличить разброс MMR». Так игрокам самостоятельно придется выбирать: ждать подольше или играть с теми, кто может не соответствовать их уровню.

Языковой барьер

Англоязычные игроки уверены, что в СНГ это не проблема. Это для них игроки, общающиеся на русском языке, находясь на европейском сервере, — это очередная ложка дегтя в и без того не медовой Dota 2. Не помогает им и опция по выбору языка: ее игнорирует и система поиска, и сами игроки, которые ставят «английский» в настройках, чтобы сократить время ожидания. В итоге игра, в которой многое завязано на коммуникации, рушится из-за того, что игроки не понимают друг друга.



Что делает Valve: несколько месяцев назад разработчики попытались добавить к поиску и региональный принцип. Это не классическая граница между регионами, а попытка собирать в одну команду людей из ближайших областей. Например, чтобы на американском сервере перуанцы оказывались в одной команде друг с другом, потому что играют из одного географического региона. Но система частенько даёт сбои.



Что предлагают игроки: добавить оповещение на старте игры о том, какой язык необходимо использовать в матче. Он может быть определён по подавляющему большинству игроков. А для тех, кто не соблюдает это правило, добавить отдельный репорт за пренебрежение языковыми установками.

Порядок драфта

Отойдем от проблем нерадивого поведения игроков к тому, что находится исключительно в руках Valve. Профессиональные киберспортсмены уже не раз отмечали, что играть в матчи на высоком рейтинге бессмысленно, если ты встречаешься с умным противником. Команда, получившая второй пик, может ход за ходом контрить любой выбор героев соперника. А чем дальше в патч, тем сильнее игра зависит от драфта.



Что делает Valve: предлагает порадоваться, что есть хотя бы баны.



Что предлагают игроки: порядок выбора героев как в Captain's Mode. Возможно, даже с дополнительной короткой стадией бана в середине драфта.

Поиск по ролям

Теперь перейдём к главной идее, которую высказали уже все игроки, аналитики и комментаторы. Возможно, Dota 2 всё-таки нуждается в поиске по ролям? Хотя бы с разделением на кор-игрока и игрока поддержки. Сколько игр было испорчено из-за того, что среди пяти тиммейтов не нашлось ни одного, кто хотел или мог сыграть на саппорте? Да и те же фидеры появляются, потому что им не уступили их любимую линию.



Что делает Valve: ждёт.



Что предлагают игроки: добавить в поиск отдельную обязательную опцию выбора роли. Новая система должна формировать команды из игроков нужных позиций, чтобы в составе обязательно были и саппорты, и кор-игроки. А за несоблюдение выбранной роли нарушителям можно отправить репорт.

Сезонный рейтинг

Идея Х этого сезона. Рейтинговая система существует уже более трёх лет. За это время игроки успели застрять на определенном рейтинге, скатиться и еще раз подняться. Многие пользователи уверены, что эти цифры уже давно не соответствуют реальному уровню, который, к тому же, может сильно зависеть от меты и патча. Ради красивых и больших цифр игроки просто спамят сильных героев, что совсем не отражает их общее мастерство.



Что делает Valve: разработчики подарили своим игрокам сезонный матчмейкинг на The International, позволяющий заменить свой старый MMR раз в год. Но столкнулись с огромным количество абузеров, которые теперь расплачиваются восьмилетними банами.

Что предлагают игроки: ввести сезоны, как во многих других играх. Рейтинг в этот момент будет обнуляться или сводиться к стартовому значению в зависимости от твоих успехов в прошлом сезоне. Так у игроков каждый сезон будет мотивация снова соревноваться, а старт можно приурочивать к новым большим патчам. Жаль только, что это абсолютно обесценит долгий труд людей, которые добирались до 9 или 10 тысяч рейтинговых очков.

Но сколько бы ни было проблем в Dota 2, большинство из них сводятся к поведению игроков и отношению друг к другу. Может, просто в следующий раз стоит поставить этот чертов вард или уступить мид, а не разводить скандал с репортами?