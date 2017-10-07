Доты много не бывает. Все турниры осени в Dota 2

12 октября в Dota 2 стартует сезон LAN-турниров. Команды отправятся в турне по всему миру, чтобы зарабатывать деньги, квалификационные очки и набираться опыта. Уже сейчас на ближайшие полтора месяца анонсированы 9 разных чемпионатов. Разбираемся, за какими турнирами стоит следить и какие соревнования включать в свой личный календарь.

Турниры при поддержке Valve

SL i-League Invitational

Даты: 12-15 октября

Место проведения: «Киберспорт Арена», Киев (Украина)

Статус: майнор

Формат: группы GSL, плей-офф singleelimination на 4 команды

Команды-участницы:

Почему стоит посмотреть: первый турнир профессионального сезона, стартовый чемпионат после долгих (и мучительных) квалификаций. Наконец-то размеренное расписание, долгожданный LAN-финал и первая проверка для представителей всех регионов. К тому же, после долгих каникул именно в Киеве дебютируют чемпионы The International 7 — команда Team Liquid. Ну и какой правильный Starladder без Natus Vincere? «Рожденным побеждать» выпала великолепная возможность начать выступления на LAN-турнирах на родной площадке, да к тому же против команды своего бывшего капитана, TeamSecret.

PGL Open Bucharest

Даты: 19-22 октября

Место проведения: Студия PGL, Бухарест (Румыния)

Статус: майнор

Формат: группы GSL, плей-офф singleelimination на 4 команды

Команды-участницы: (место DC.SA заняла Infamous)

Почему стоит посмотреть: для Dota 2 турнир от PGL пройдет в не самом привычном формате. Команды не будут выступать перед зрителями, а сыграют все матчи в румынской студии организаторов. Посмотреть чемпионат можно будет только на трансляциях и в записи. Зато PGL не нужно распаляться на решение проблем с аудиторией и можно бросить все силы на оформление трансляции. Например, во время киевского мэйджора англоязычная студия аналитики радовала техническими новшествами, заменив привычные картинки на экране на объемное изображение. Так что теперь ждем настоящий голограмм и спецэффектов.

ESL One Hamburg 2017



Даты: 26-29 октября

Место проведения: Barclaycard Arena, Гамбург (Германия)

Статус: мэйджор

Формат: группы GSL, плей-офф singleelimination на 4 команды

Команды-участницы:

Почему стоит посмотреть: первый мэйджор сезона, на котором разыграют $1 млн и сразу 1500 квалификационных очков. Победа на турнирах такого уровня приравнивается к пяти выигранным майнорам, так что здесь битва будет самой ожесточенной. Организаторы турнира уже несколько раз извинились перед поклонниками, что им пришлось провести мэйджор на 8 команд. Дело в том, что чемпионат был запланирован раньше анонса новой системы от Valve, и ESL просто не имела возможности изменить условия аренды и формат турнира. Но зато в качестве организации чемпионатов от ESL сомневаться не стоит. Главное, чтобы на арене никто не замерз, как в предыдущих сезонах.

Dota PIT League

Даты: 2-5 ноября

Место проведения: отель LeMeridienLav, Сплит (Хорватия)

Статус: майнор

Формат: неизвестно

Команды-участницы:

Почему стоит посмотреть: как минимум организаторы обещали «вид на миллион долларов». Турнир в этот раз пройдет не на арене, а в отеле, так что опоздать на матчи команды смогут только из-за долгого завтрака или не сработавшего будильника. Будут ли организованы хоть какие-то места для зрителей, пока неизвестно. Но чемпионат достоин внимания хотя бы потому, что это единственный осенний турнир, куда прошла квалификацию OG. В прошлом сезоне европейская команда проиграла в очень долгом финале, может, в этот раз повезет больше.

The Perfect World Masters

Даты: 19-26 ноября

Место проведения: Шанхай (Китай)

Статус: майнор

Формат: неизвестно

Команды-участницы:

Почему стоит посмотреть: это первый действительно крупный турнир сезона. Да, команд всего 10, но зато организаторы обещают большой групповой этап и сетку doubleelimination в плей-офф. Пока что формат этого чемпионата ближе всего подходит к тому, чего ждали фанаты от этого сезона. Впрочем, всем больше интересно, справится ли PerfectWorld с организацией турнира или к шанхайскому мэйджору в каталоге мемов добавится еще и шанхайский майнор.

Dream League Season 8

Даты: 1-4 декабря

Место проведения: Йончепинг (Швеция)

мэйджор

Формат: неизвестно

Команды-участницы: неизвестно

Почему стоит посмотреть: кроме того что это мэйджор со всеми вытекающими последствиями, DreamLeague всегда отличается уютной атмосферой и неплохой организацией. Чемпионат проходит не как отдельное мероприятие, а в рамках Dream Hack, так что посетители смогут заглянуть и на другие соревнования. К тому же этот LAN-финал явно придется по вкусу поклонникам европейской сцены. Организаторы отвели для команд из Европы и СНГ сразу 4 из 8-ми слотов.

Остальные турниры

The Manila Invitational

Даты: 13-15-е октября

Место проведения: Манила (Филиппины)

Формат: singleelimination

Команды-участницы:

Почему стоит посмотреть: организаторы проводят этот турнир не чтобы заманить туда команды рейтинговыми очками, а чтобы порадовать зрителей. В Маниле вообще очень любят Dota 2, так что настоящая турнирная атмосфера здесь будет даже без вмешательства Valve. На этом чемпионате будут проходить съемки голливудского фильма о киберспорте, организаторы проведут шоу-матчи, игры с ботами и еще множество увеселительных мероприятий.

The Major League

Даты: 20-22 октября

Место проведения: спортивный центр EduCity, Искандар-Путери (Малайзия)

Формат: неизвестно

Команды-участницы:

Почему стоит посмотреть: лучшие команды азиатского региона, немного китайских участников и, конечно же, Джеки Eternal Envy Мао. Между прочим, это пока единственный турнир, где примет участие Fnatic, так что поклонникам EE-sama стоит насладиться редким моментом. Может, это и не самый крупный чемпионат сезона и даже не самое грандиозное соревнование в регионе, но организаторы явно стараются сделать его самым дружелюбным. Так что свою долю зрителей у PGL он отнимет.

Midasode

Даты: 18-28 ноября

Место проведения: онлайн

Формат: неизвестно

Команды-участницы:

Почему стоит посмотреть: на этом турнире будет все совсем не так, как вы привыкли. Нет, команды все также будут играть в Dota 2. Но студия Moonduck в очередной раз порадует оригинальным форматом и переворотом в мете.

MidasMode — это в первую очередь не турнир по доте, а экономическая игра. У каждой команды в запасе будет определенная сумма виртуальной валюты — мунбаксов. Ее участники будут тратить на все: выбор и бан героев, выбор стороны, даже за возможность поставить паузу придется заплатить. У каждого героя будет своя стоимость, которую рассчитают в зависимости от популярности и успешности героя — чем лучше персонаж, тем больше мунбаксов придется за него выложить. От матча к матчу стоимость героев будет меняться, а расчетами займется Алан Nahaz Бестер (профессор экономики, между прочим).

Мунбаксы можно заработать. Для этого участники будут выполнять задания от сообщества и организаторов. Это может быть что угодно: от оригинального пика только летающих героев или победы с Techies до использования рандомного игрока в качестве замены. Задания будут меняться каждые несколько дней, а собирать предложения организаторы планируют на форуме Reddit. А еще для дополнительного заработка команды всегда имеют возможность сделать ставку на любой матч, кроме своего.

Midas Mode — это отличный способ отвлечься от надоевших героев, стандартных пиков и скучных игр. Команды с удовольствием принимали приглашения на турнир, даже не имея представления о призовом фонде и других участниках чемпионата. А учитывая сложившийся список участников, этот чемпионат может обойти по интересу даже Perfect World Masters.