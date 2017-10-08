«Мои костюмы не из секс-шопа». Красота дня — Мари-Клод Бурбонэ

Мари-Клод Бурбонэ — одна из тех косплееров, мимо которой невозможно пройти. И дело даже не в нарядах, а в большом размере груди. Сама модель не считает, что здесь нужно чего-то стесняться, наоборот — называет ее отличительной чертой. Первую пластическую операцию она провела в 23 года. Еще до начала карьеры модели и костюмера. Все дело в любви к персонажам из американских комиксов и японских аниме.

Будучи подростком, Бурбонэ была ботаником. Она постоянно проводила время за книжками, за что выслушивала насмешки в свой адрес. Со временем приоритеты изменились, но тяга к знаниям никуда не делась. Мари-Клод завершила обучение на дизайнера одежды и ушла в модельный бизнес. Уже после она переключилась на косплей.

Вместе с создателем серии Mortal Kombat Эд Буном.

Произошло это не сразу. В 2009 году ей пришла идея сделать фотосессию в костюме персонажа Фрост из Mortal Kombat. Тогда Мари-Клод ничего не знала о косплее, в принципе. Она попросила знакомого фотографа Джила Перрона помочь реализовать проект. Всего несколько снимков — и они знамениты. Это сейчас фотографии с Фрост выглядят нелепо, а тогда казалось, что это что-то невероятное. Причину бешеной популярности они так и не смогли понять.

В 2010 на выставке DragonCon Мари-Клод познакомилась с Рики «Riddle» Лекотей. Та помогла ей освоиться на первом мероприятии в роли косплеера и дала множество полезных советов. Бурбонэ не раз признавалась: «Я многим ей обязана».

Благотворительница, спасительница белок и ТВ-звезда. Красота дня Рики Лекотей прославилась не только благодаря костюмам героев из видеоигр вроде League of Legends или аниме, но и социальной активности.

С годами Мари-Клод все больше отходила от модельного бизнеса. Она решила сделать себе имя как косплеер и портниха (у нее собственная мастерская в Квебеке). Потому что быть моделью для модных журналов — период, который не продлится вечно.

В итоге она все чаще появлялась в нарядах супергероев из вселенной Marvel, персонажей из Street Fighter и Mortal Kombat, а также различных комиксов и аниме. При этом Мари-Клод всегда старалась соблюдать образ и внимательно относиться к деталям.



Бурбонэ обожает мангу (японские комиксы — Прим. ред.), ради понимания которой даже учила японский, работу в спортзале, шоколад, пиво. И терпеть не может неуважительное отношение к себе (и к другим косплеерам), желание обнимать без спроса и выслушивать претензии про наряды. «Мои костюмы не из секс-шопа, они уникальные, ручной работы» — не раз отмечала Бурбонэ.



Мари-Клод больше не тот подросток, которого подкалывали в школе за любовь к знаниям, а всемирно известная модель. Все чего она сейчас хочет — спокойно жить в удовольствие.