«Неужели «проблемой MMR» оказалась не система, а сами игроки?»

Обновление матчмейкинга

В начале прошлой недели Valve решила прислушаться к игрокам и взяться за матчмейкинг. Разработчики переработали рейтинг поведения, взялись за вычисление бустеров и игроков, использующих «смурфы», а также обещали наказать тех, кто «фидит». Пока что игроки говорят, что стало только хуже.

Замкнутый круг, или 10 проблем матчмейкинга в Dota 2 Почему игроки забрасывают рейтинговые матчи и как Valve пытается сделать их жизнь легче.

· Обычно у фидеров счет вроде 0-30. и они умирают каждую минуту. Если у тебя такая статистика, когда ты действительно стараешься нормально играть, то тебе лучше завязывать с дотой.



· Новая система оценок — это как будто ты снова вернулся в школу, но вместо побоев тебя просто зовут лохом и тебе очень обидно.



· Токсичных игроков определенно отправили в свой собственный ад.

· Интересно, а улучшение способов обнаружения бустеров и прочих теперь действительно будет работать или как в прошлый раз?



· Похвалите Габена за это. Наконец-то Valve вмешались. Умерли все бустеры аккаунтов.



· Я сыграл 3 игры сегодня, и во всех из них были только русские с обеих сторон. Мне кажется, я завяжу с дотой пока что.



· Должен согласиться, что система очень обидная. Токсичные ребята встречаются с другими токсичными игроками, они не видят никакой доброты или чего-то подобного. Как они могут научиться позитиву, если не видят его? Мне посчастливилось встретить добрых людей, иначе я был бы таким же токсичным.

Лига FPL

Прошлый месяц обычные игроки наблюдали, как профессионалы наслаждаются лигой FPL. В этом месяце FaceIT предлагает им самим поучаствовать в любительских дивизионах. По заявлению создателей лиги от FPL должны заменить матчмейкинг, потому что там администраторы будут следить за соблюдением спокойствия и порядка, игроки получат доступ к голосовым чатам, а постепенно поднимая по рейтинговой таблице они смогут добраться и до про-дивизиона. Дело за малым — заплатить $ 6. Но в течение первых двух недель для пробы игрокам дали свободный доступ. Так что пока что FPL не слишком отличается от обычного матчмейкинга. А из-за наплыва игроков администраторы и модераторы не успевают решить все проблемы. В общем, впечатление получилось смазанным.

· Небольшая сумма за вход означает, что система FPL сможет обеспечивать сама себя, а раз пользователи будут платить, то начнут стараться. И не забывайте, что там есть денежный призовой фонд.



· Если здесь не будет нытиков, а останутся хорошие и веселые игры, я согласен заплатить. Я даже двойную сумму отдам, если надо.



· Получается, что ты платишь $6, чтобы поиграть на не слишком населенной платформе, у которой обычно был отвратительныq матчмейкиг, забагованный клиент и изворотливые админы. И все ради смутной надежды поиграть с про-игроками, если ты доберешься до нужного уровня. Я бы хотел избавиться от FaceIt и чтобы Valve использовали формат Battle Cup для создания своих лиг в клиенте.



· Все ненавидят матчмейкинг, где людям ничего не будет за истерики и закинутые игры, которые уже стали обычным явлением. Мне не интересны игры с про-игроками. Я просто хочу поиграть в премиум-матчмейкинг, где люди будут стараться выиграть или их выкинут из лиги.



· Вся американская лига FPL challenger — это полный провал. Никакой модерации, правила меняются каждый день, потому что они были не готовы к старту. Лига переполнена игроками с огромным эго, которые ссорятся друг с другом, перуанцами, которые отказываются общаться, и людьми, которых очень легко вывести из себя, а потом они идут «фидить».



· Я играю в «челленжере» в Европе и пока могут поделиться только позитивным опытом. В основном очень хорошие ребята, все стараются работать вместе. Дискорд работал сразу же, когда я пришел, а админы быстро решают все проблемы. Видимо, они меньше работают над лигами послабее, что обидно, ведь это очень важно.



· Пока что у меня были только крутые и увлекательные игры. Намного лучше, чем рейтинговые. И модераторы в моем дивизионе очень общительные и отвечают на любые вопросы, которые у нас возникают.



· Я хотел попробовать FPL, но когда прочитал, что там будет бесплатный вход, я решил подождать несколько недель. Для меня не проблема заплатить несколько баксов, чтобы попробовать эту лигу, даже если мне не понравится. Но очевидно, что если есть возможность бесплатно поучаствовать, то там окажется толпа троллей, которые негативно повлияют на мое впечатление.



· Неужели проблемой MMR оказалась не система, а сами игроки?

Анонс Galaxy Battles

Команды ещё не сыграли на первом майноре, а организаторы уже анонсируют третий мэйджор. Galaxy Battles пройдёт на самой большой крытой арене в мире, но жители Филиппин предлагают не слишком радоваться этому факту. К тому же организаторы очень странно подошли к выбору приглашённых команд. Пока что «инвайты»” на турнир получили OG, TNC Pro Team, Newbee и… Infamous!

· Филиппинская арена — это большая ошибка. Она находится в стороне от Манилы и очень сильно наполняется людьми во время мероприятий. Наверное, они могут сделать билеты дешевле, чем на Manila Major, но 50 тысяч людей — это перебор.



· Он как минимум в одном часе езды от хороших отелей. В удачный день там можно простоять в пробке часа два. Сама по себе арена нормальная, но вокруг нее относительно пусто. Нет мест, куда еще можно сходить, нет мест, чтобы поесть, не возвращаясь в сторону трассы на личном автомобиле. Рядом никаких отелей.



· Я не думаю, что в этой провинции даже смогут обеспечить достаточно быстрый интернет для турнира.

· Вы что, хотите сказать, что Liquid отклонила приглашение на мэйджор? И почему вы вообще приглашаете на мэйджор TNC и Infamous? Это не просто майнор или обычный лан, куда можно пригласить кого угодно. Fallout Gaming опять устроит полный провал.



· Инвайтов же будет 8. Следующие уйдут Liquid, Mineski, остальные, предполагаю, EG и VP? Нет инвайта для команды MidOne?



· Инвайты для каждого региона — это немного глупо, но вполне понятно. Вероятно, их выдали некоторое время назад, поэтому европейский инвайт получила OG, а не Secret, а Infamous вместо SG e-sports.



· А почему в WC участвуют только вторые места Европы и Китая? Это нечестно по отношению к другим регионам. И зачем вообще это нужно? Две любительские команды из какого-то непонятного турнира. У них нет никакого шанса. Просто трата времени.



· У меня есть совет организаторам турниров: приглашайте сразу Na'Vi!



· Вероятно, они поняли, что пригласить Infamous — это легчайший путь получить перуанских зрителей, что хорошо для спонсоров. Это же плюс примерно 10-15 тысяч зрителей, так что почему бы и нет? У них есть шанс пройти квалификации, но пока бразильцы забирают все слоты.



· Где-то далеко даже n0tail смеется над сложившейся ситуацией.

Китайская квалификация DreamLeague

Пока кто-то отдыхал, китайские команды сыграли квалификацию на мэйджор от DreamLeague. Путёвку выиграла Newbee, но LGD, LFY и VG показали отличный уровень игры.

· Китайские команды практически равны по силе и играют на уровень лучше, чем другие составы в региональных квалификациях. Просто мясорубка. Как будто все 4 команды заслуживают прямого приглашения. Даже обидно за остальные состав в регионе.



· Так забавно, потому что несколько недель назад LGD доминировала в регионе. NB вроде бы в форме, а VG — это темная лошадка региона.



· Newbee смотрится очень сильно. Она все еще не проиграла ни одного официального матча в новом сезоне. У нее есть несколько ничьих на DPL из-за экспериментов в драфте, но китайцы доминировали в этих отборах.



· Я думал, что VG подвинет Newbee с места лучшей команды Китая. Я еще никогда так не ошибался.



· LFY как всегда хороша против любой команды, кроме Newbee. SCCC продолжает свой путь становления супер-злодеем. Заслуженная победа.

Новый скандал с Envy

Если бы за неделю на Reddit не произошло никакой драмы, то это был бы не Reddit. На этот раз гнев пользователей форума пробудил Джеки «EternalEnvy» Мао. Он решил создать еще один аккаунт и начал играть на 4k MMR. И, как ни странно, оказался недоволен уровнем игры. В «Твиттере» он написал, что на этом MMR все пикают дурацких керри, ходят в лес и вообще все идиоты. Видимо, поэтому у него не получается выигрывать.

· Если он не может подняться на 4000 MMR, то, может, это и есть его рейтинг?



· Сначала он приехал в SEA, думая, что это легкий регион. Потом он стал играть на 4k, думая, что там проще игры. Страшно представить, что дальше.

· Я как-то видел, как Envy ушел фармить лес на Jugg, когда ему не дали легкую. Так что он сам тот человек, на которого он жалуется.



· А мне кажется, что 4k — это место, где люди все еще играют для того, чтобы развлечься. Иногда им просто плевать, и они идут в лес, потому что это проще.



· Если ты плохо играешь в какую-то игру, это еще не значит, что ты тупой. Не каждый может и хочет тратить по 8 часов в день на компьютерную игрушку. Уверен, что и на низких MMR есть много умных и успешных в реальной жизни ребят.



· А помните, как команда EE поставила своего Tinker в лес в про-игре? А я вот помню.

Косплей недели

На минувшей неделе никто не стал делиться фотографиями с костюмами, поэтому ограничимся красивым тематическим макияжем. И не только.

Арт недели

Reddit особенно любит, когда авторы делятся целыми сериями работ. Поэтому рисунки Natty.SPB пришлись реддиторам по душе.

Момент недели

Сколько бы Reddit ни ругался на Envy, иногда на стриме он устраивает красивые и неожиданные моменты.

Видео можно посмотреть на YouTube-канале Reddit-Life.

Провал недели

Даже Владимир «No[o]ne» Миненко иногда может задуматься и запутаться в собственных артефактах. Будем надеяться, что топорик успешно скатался на базу и получил +5 к урону.

Видео можно посмотреть на YouTube-канале Reddit-Life.