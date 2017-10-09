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Квинси Промес, «Спартак»
Текст: Андрей Загудаев
Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Соотношение «цена-качество», или Главные самородки FIFA 18. Часть вторая

Фернандиньо, Промес, Муса и другие дешёвые футболисты в FIFA 18, которые очень круты.
9 октября 2017, понедельник. 20:15 Киберспорт

На прошлой неделе мы уже отобрали десятку недорогих футболистов в FIFA 18, которые очень круты в игре — ссылку на этот материал вы найдёте в конце этого абзаца. Сегодня — новая десятка, в которой снова будут игроки европейских чемпионатов, а также лучший футболист «Спартака».

Соотношение «цена-качество», или Главные самородки FIFA 18. Часть первая
10 крутых футболистов на старте FIFA 18, если у вас нет денег на дорогих суперзвёзд.

Также, по просьбам читателей, в материале теперь будет указываться платформа, на которой на момент написания материала самая низкая цена. Надеемся, комментаторы статьи прочитают это предложение.

Квинси Промес («Спартак»)

Стоимость: 1800 монет (PS4)

Голландец давно и многими считается лучшим игроком РФПЛ в реальной жизни. Однако в FIFA наша лига не пользуется особой популярностью, поэтому Промес стоит для своих показателей неприлично дёшево. Учитывая его национальность, Квинси можно гипотетически использовать не только в командах, составленных из игроков отечественного чемпионата, но и в так называемых гибридах. Благо в мире есть немало крутых голландских футболистов, чтобы обеспечить Промесу идеальную сыгранность.

Фернандиньо («Манчестер Сити»)

Стоимость: 6200 монет (Xbox One)

АПЛ остаётся самой популярной лигой мира в FIFA 18. Оно и понятно — в ней действительно играет немало ярких футболистов, а это обеспечивает хороший выбор в игре от EA Sports. В прошлом выпуске мы рассказали про Ренату Саншеша, сегодня про другого хорошего футболиста середины поля — Фернандиньо из «Манчестер Сити». Все показатели выше 70 говорят о том, что игрок «Манчестер Сити» будет полезен на любой позиции в полузащите. За такую невысокую цену — отличный выбор.

Ахмед Муса («Лестер»)

Стоимость: 4600 монет (Xbox One)

В реальной жизни карьера Ахмеда Муса в «Лестере», которого мы все прекрасно знаем по выступлению за ЦСКА, не очень складывается. Зато в FIFA второй год подряд у нигерийца всё очень хорошо. И в FIFA 17, и в новой игре Муса очень популярен — из-за своей невысокой цены, реактивной скорости и любви играющих к АПЛ. Хороший форвард для тех, кто стеснён в средствах.

Херард Деулофеу («Барселона»)

Стоимость: 2200 монет (Xbox One)

Реактивный вингер «Барселоны» — один из тех футболистов, который вам конкретно надоест в FIFA 18. Его используют почти все, у кого нет монет на кого-то покруче в Ла Лиге. И правильно делают — вы только посмотрите на его показатели! За 2,5 тысячи монет (на других платформах в два раза дороже) — это идеальный выбор. Быстрый, техничный и с финтами, а ещё и из сильного клуба в сильной лиге. Обратите внимание, если ещё нет.

Матео Ковачич («Реал»)

Стоимость: 2100 монет (Xbox One)

Ковачич — это примерно тот же случай, что и с Деулофеу. Отличный недорогой игрок из Ла Лиги. У Ковачича, конечно есть недостатки — не лучшие удары и физика, но это хороший вариант для недорогого состава на позицию атакующего полузащитника. В основном из-за своей скорости и паса.

Брума («РБ Лейпциг»)

Стоимость: 7300 монет (Xbox One)

Португальский атакующий вингер — один из самых популярных игроков Бундеслиги на старте FIFA 18. Конечно, из-за скорости и дриблинга, которые в игре от EA Sports ценятся выше всего остального, но не только. Брума в FIFA 18 составляет идеальную связку с одноклубником Тимо Вернером — тоже быстрым нападающим, но подороже.

Кингсли Коман («Бавария»)

Стоимость: 2300 монет (Xbox One)

Если вы всё ещё любите Бундеслигу, но ищете недорогого атакующего игрока на другой фланг, то лучше Комана из «Баварии» вам не найти. За 2,5 тысячи монет быстрый и сверхтехничный футболист, да к тому же и из топ-клуба. Как и у Брума, у француза есть проблемы с силой и физикой, но за такие деньги грех жаловаться.

Морган Сансон («Марсель»)

Стоимость: 2900 монет (PS4)

Сансон — отличный полузащитник для всех поклонников французского футбола и чемпионата. Все показатели выше 75, 4 звезды на слабой ноге и довольно неплохие физические данные. Вот что вы получите за всего 3 тысячи монет в FIFA 18.

Джанлуиджи Доннарумма («Милан»)

Стоимость: 1400 монет (Xbox One)

Советовать вратарей в FIFA 18, особенно недорогих, — дело неблагодарное. У кого-то играет лучше этот, у кого-то — другой. Никакой закономерности в действиях вратарей в FIFA нет. Но если вы собираете итальянскую лигу в Ultimate Team, то Доннарумма — отличный выбор. За очень небольшие деньги вы получите хорошего вратаря огромного роста — 1,96 см. А именно рост в FIFA на этой позиции играет большую роль.

Марко Пароло («Лацио»)

Стоимость: 1400 монет (Xbox One)

Ещё один игрок центра поля — итальянец Пароло из «Лацио». Сбалансированные характеристики, хорошая игра в отборе и сила делают его почти идеальным выбором на первых порах в FIFA 18. Всего 1,5 тысячи монет — и у вас отличный разрушитель в центре поля, который, кстати, ещё и отлично сочетается с лучшим недорогим левым защитником в игре — Лукаку из того же «Лацио».

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Квинси Промес Матео Ковачич Фернандиньо FIFA 18
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