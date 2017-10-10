Дом, который построил Майк. Репортаж с Blizzard Arena в Лос-Анджелесе

«Пожалуйста, вещи из карманов положите вот сюда. Рюкзак оставьте здесь. Открывайте карманы. Боковые у рюкзака тоже. Спасибо, проходите. Хорошего вам дня», — так встречают у Blizzard Arena. Досматривают так, словно ты пришёл на матч «Спартак» — ЦСКА. Но из-за последних событий в Лас-Вегасе просто не могло быть иначе.

При входе в арену болельщик сразу попадает в зал с магазином. Ассортимент товаров зависит исключительно от игры, по которой проходит турнир. Поскольку с 7 по 8 октября проходил чемпионат Overwatch Contenders, то и тематика товаров совпадала с игрой. Плюшевые «луковки», игрушки и огромные статуэтки с персонажами вселенной, футболки, толстовки и многое другое. По сравнению с официальным онлайн-магазином выбор не такой большой, но без достойного подарка все равно никто не уходит.

Джошуа 16 лет. Он сюда приехал вместе с друзьями. На вопрос, как ему новая арена, парень не сразу подбирает слова, стесняется. «Очень классная, тут всё так здорово, я очень рад», — отвечает Джошуа. Он обожает Overwatch и теперь счастлив, что есть место, где можно весело провести выходные.



С позицией юноши согласны не только зрители, но и киберспортсмены. Каждый отмечает детали, которые заметны со своей колокольни, будь то удобные тренировочные комнаты или эпичный «Зал чемпионов». В нём Blizzard расставила трофеи последних лет и развесила фотографии с памятными победами. Единственное, на что жаловались игроки и некоторые посетители, — в зрительском зале и на сцене очень холодно из-за кондиционеров.

«Мне сначала показалось, что, может, все люди так нервничают на сцене, а потом я понял, что это на самом деле так холодно», — отметил чемпион Европы Йири LiNkzr Масалин из Team Gigantti.



В самой арене повсюду десятки экранов. Телевизоры в холе рядом с магазином, в гостевых комнатах, пресс-зоне и специальных ложах, куда обычно приглашают владельцев команд для просмотра матчей. Зрители всегда в курсе, сколько осталось времени до начала игры. Не страшно даже задержаться в очереди — только вокруг магазина несколько телевизоров. Да и комментаторов слышно. При этом громкость такая, что звук не долбит по мозгам и не приходится орать соседу в ухо.

Между магазином и залом спрятана лавка питания. На выбор предлагают чипсы, йогурты, шоколадки, крендельки, энергетики, воду, газировку, пирожные, сэндвичи, фрукты в стакане — в общем, перекусить есть чем. И совершенно необязательно набивать брюхо сладостями.



Сам зал напоминает большой кинотеатр. Сидячие места на трибунах и недалеко от самой сцены. Три больших подвесных экрана и еще несколько поменьше в самом низу. Всего площадка вмещает 450 зрителей. Билет на один день стоит $ 15 (875 рублей).

Overwatch Contenders стал первым турниром на Blizzard Arena. Организаторы выделили два дня для полуфиналов и финала сезонов в Америке и Европе. До начала соревнований все билеты раскупили. При этом в самом зале хватало пустых мест из-за того, что посетители постоянно гуляли по арене. Были и те, кто уходил сразу после того, как их любимая команда проводила матч.

В отличие от второго игрового дня, первый посетило очень много семейных пар. Одинокий папаша с сыновьями, дедушка с внуками, семья, нарядившаяся в костюмы персонажей Overwatch. Люди хотели устроить запоминающийся праздник и себе, и близким.

«Мы выбрали это место для Blizzard Arena в Лос-Анджелесе, потому что оно историческое. Здесь снимали величайшие передачи, которые изменили направление потребления развлечений. «Сегодня вечером» (The Tonight Show телеканала NBC. — Прим. ред.) снимали в этих стенах на протяжении 40 лет. И оно стало новаторским. Мы подумали, что нет ничего более подходящего, чем возможность представлять новое поколение киберспортивных открытий», — отметил старший менеджер по бизнес-операциям Адам Розен.

Если выйти за кулисы, можно увидеть наследие NBC. На стенах запечатлена хронология эволюция логотипа телеканала. Здесь же изображения ведущих Джея Лено, у которого за спиной 4610 выпусков, и Джонни Карсона, который регулярно выходил в эфир на протяжении почти 30 лет.

По словам Розена, на площадке можно одновременно снимать до трех разных шоу. В будущем арена станет медийным центром Blizzard. Тут будут проводить матчи и снимать видеоконтент. Аппаратные так оборудованы, что режиссёр может руководить всем процессом как в зале, так и в небольшой студии. Оттуда обычно комментируют онлайн-турниры.



В коридорах Blizzard Arena можно запутаться. Ориентироваться помогают памятные снимки и лучшие концепт-арты художников. Здесь узкие проходы ведут в помещения, которые напоминают самолётные ангары. Теперь не только у NASA есть своя станция запуска космических кораблей. Blizzard построила свою. С 13 по 15 октября арена примет летний чемпионат по Hearthstone (билеты уже все раскуплены), а в январе 2017 — франшизную лигу Overwatch League. Планы грандиозные, но вопросов к самой компании от того не меньше. Главный из них: сможет ли Blizzard выдержать высокую планку на дистанции и отбить затраты?