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Текст: Александр Бражник

Победные стратегии. Как добиться славы по японской системе

Игрок в Street Fighter 5 Хадзимэ Танигути благодаря своему поведению стал объектом пристального внимания поклонников файтингов.
10 октября 2017, вторник. 13:45 Киберспорт

Профессиональный японский киберспортсмен по Street Fighter Хадзимэ Tokido Танигути славится не только успешными выступлениями на турнирах. Его имя часто вспоминают в сообществе любителей файтингов в связи с неигровыми техниками, которые приводят Танигути к победе. На проходящем в Тайване TWFighter Major он снова стал героем обсуждений и мемов. Для того чтобы взорвать «Твиттер», ему хватило обычной рулетки. Перед началом игры киберспортсмен просто измерил расстояние от монитора до кончика собственного носа.

ТВИТ: When measuring the distance between your face and the monitor gets a pop from the crowd. #strangetimes #TWFM2017 #CPT #SFV pic.twitter.com/7L8oPupbxR— Capcom Fighters (@CapcomFighters) 8 октября 2017 г.Если сообщение не отображается, его можно найти в аккаунте Capcom Fighters в «Твиттере».

Реакция сообщества не заставила себя долго ждать. Наблюдавшие за действиями игрока в онлайне и на трибунах зрители принялись обсуждать новый приём Хадзимэ. Кто-то предположил, что это новая методика, полученная Танигути на тренингах по саморазвитию, другие увидели в использованном приёме будущее киберспорта.

ТВИТ: “He been reading some Tony Robbins” indeed. Tokido breaks out new lifehack on stream. https://t.co/7qi6ZJ3i08— Mark Ryan Sallee (@MRSallee) 7 октября 2017 г.Перевод: Он точно читал Тони Роббинса. Токидо продемонстрировал в онлайне новый лайфхак.
(Энтони Роббинс – американский писатель, автор методик по лайф-коучингу. – Прим. ред.)

Если сообщение не отображается, его можно найти в аккаунте Mark Ryan Sallee в «Твиттере».

ТВИТ: We're all living in the year 2017 while Tokido is living in 3017 pic.twitter.com/nXmpkQqSUE— Adel (@Bigbird_fgc) 7 октября 2017 г.Перевод: Мы все живем в 2017-м, в то время как Токидо уже в 3017-м!
Если сообщение не отображается, его можно найти в аккаунте Adel в «Твиттере».

Первая фотожаба на действия игрока также молниеносно разлетелась по Интернету.

ТВИТ: my only thought when I saw this pic.twitter.com/USLcx5IYGl— PeachCola (@PeachColaFGC) 8 октября 2017 г.

Если сообщение не отображается, его можно найти в аккаунте PeachCola в «Твиттере».

Используемые Хадзимэ Tokido Танигути стратегии уже не в первый раз привлекают внимание игрового сообщества. Несколько лет назад он придумал для себя прозвище Murderface. Перед каждым матчем киберспортсмен изображал лицо человека, не готового к компромиссам. Его маска убийцы была одновременно способом настроиться на игру и приёмом психологического давления на оппонента.

Достойный самурая способ устрашения неприятеля не действовал стопроцентно, и совсем скоро Танигути стал использовать на соревнованиях подсмотренную у мастеров медитации технику дыхания. Незадолго до игры киберспортсмен закрывал глаза и делал серию глубоких вдохов. Эффектное исполнение таких упражнений на публике снова привлекло к себе гораздо большее внимание аудитории, чем игра японца.

ТВИТ: The Tokido Techs #TWFM2017 pic.twitter.com/47Zg9n5nOn— Keith Ace (@Keith_Ace_) 7 октября 2017 г.Если сообщение не отображается, его можно найти в аккаунте Keith Ace в «Твиттере».

Но как оказалось, и это не все секреты Хадзимэ Танигути. Во время одного из турниров стало известно, что Tokido во время соревнований включает в свой рацион большое количество грецких орехов. Таким образом он пытается быстро восполнить энергетические затраты и получить преимущество над соперниками. Новость об ореховой диете снова привлекла внимание к личности игрока, а его победа на турнире Evolution 2017 только подкрепила разговоры об успешных неигровых стратегиях. Вскоре после этого в сообществе появилась целая инструкция с применяемыми Танигути техниками.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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