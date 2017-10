Победные стратегии. Как добиться славы по японской системе

Профессиональный японский киберспортсмен по Street Fighter Хадзимэ Tokido Танигути славится не только успешными выступлениями на турнирах. Его имя часто вспоминают в сообществе любителей файтингов в связи с неигровыми техниками, которые приводят Танигути к победе. На проходящем в Тайване TWFighter Major он снова стал героем обсуждений и мемов. Для того чтобы взорвать «Твиттер», ему хватило обычной рулетки. Перед началом игры киберспортсмен просто измерил расстояние от монитора до кончика собственного носа.

When measuring the distance between your face and the monitor gets a pop from the crowd. #strangetimes #TWFM2017 #CPT #SFV pic.twitter.com/7L8oPupbxR— Capcom Fighters (@CapcomFighters) 8 октября 2017 г.

Реакция сообщества не заставила себя долго ждать. Наблюдавшие за действиями игрока в онлайне и на трибунах зрители принялись обсуждать новый приём Хадзимэ. Кто-то предположил, что это новая методика, полученная Танигути на тренингах по саморазвитию, другие увидели в использованном приёме будущее киберспорта.

ТВИТ: “He been reading some Tony Robbins” indeed. Tokido breaks out new lifehack on stream. https://t.co/7qi6ZJ3i08— Mark Ryan Sallee (@MRSallee) 7 октября 2017 г.Перевод: Он точно читал Тони Роббинса. Токидо продемонстрировал в онлайне новый лайфхак.

(Энтони Роббинс – американский писатель, автор методик по лайф-коучингу. – Прим. ред.)

ТВИТ: We're all living in the year 2017 while Tokido is living in 3017 pic.twitter.com/nXmpkQqSUE— Adel (@Bigbird_fgc) 7 октября 2017 г.Перевод: Мы все живем в 2017-м, в то время как Токидо уже в 3017-м!

Первая фотожаба на действия игрока также молниеносно разлетелась по Интернету.

ТВИТ: my only thought when I saw this pic.twitter.com/USLcx5IYGl— PeachCola (@PeachColaFGC) 8 октября 2017 г.

Используемые Хадзимэ Tokido Танигути стратегии уже не в первый раз привлекают внимание игрового сообщества. Несколько лет назад он придумал для себя прозвище Murderface. Перед каждым матчем киберспортсмен изображал лицо человека, не готового к компромиссам. Его маска убийцы была одновременно способом настроиться на игру и приёмом психологического давления на оппонента.

Достойный самурая способ устрашения неприятеля не действовал стопроцентно, и совсем скоро Танигути стал использовать на соревнованиях подсмотренную у мастеров медитации технику дыхания. Незадолго до игры киберспортсмен закрывал глаза и делал серию глубоких вдохов. Эффектное исполнение таких упражнений на публике снова привлекло к себе гораздо большее внимание аудитории, чем игра японца.

The Tokido Techs #TWFM2017 pic.twitter.com/47Zg9n5nOn— Keith Ace (@Keith_Ace_) 7 октября 2017 г.



Но как оказалось, и это не все секреты Хадзимэ Танигути. Во время одного из турниров стало известно, что Tokido во время соревнований включает в свой рацион большое количество грецких орехов. Таким образом он пытается быстро восполнить энергетические затраты и получить преимущество над соперниками. Новость об ореховой диете снова привлекла внимание к личности игрока, а его победа на турнире Evolution 2017 только подкрепила разговоры об успешных неигровых стратегиях. Вскоре после этого в сообществе появилась целая инструкция с применяемыми Танигути техниками.