Хозяин – барин. Что Valve спускает с рук организаторам турниров по Dota 2

За полтора месяца нового турнирного сезона в Dota 2 организаторы представили почти десяток соревнований разного уровня. Но пока ни один из чемпионатов не обошёлся без мелких или крупных проблем ещё на стадии анонса. Из-за отсутствия контроля и чётких правил от Valve, турниры продвигают свои интересы, а страдают от этого участники и зрители.

Количество команд

Анонс новой системы мэйджоров вызвал радость в душе поклонников Dota 2. Ведь казалось, что сцену ждёт много больших турниров, которые раньше были чуть ли не в диковинку и оказывались настоящим праздником. Но уже первые анонсы понизили планку ожиданий. Первые два мэйджора пройдут при участии восьми команд. То есть ничем не будут отличаться от майноров, кроме денежного приза и количества разыгрываемых очков.

Организаторы ESL One и DreamLeague давно объяснили свою позицию. Не то чтобы они экономили на количестве команд или не хотели устроить дота-праздник на своём турнире. Просто Valve снова слишком поздно поделилась своими планами на сезон. У компаний-организаторов уже были запланированы турниры, арендованы площадки и выделен бюджет. Если стадион будет занят чемпионатом всего два дня, то при всём желании не получится пригласить на него 16 команд.



Но ведь и от последующих турниров никто не требует повышенного количества участников. Отсутствие правил вполне позволяет организаторам позвать всего шесть команд – победителей региональных квалификаций. И этот небольшой турнир благодаря денежному вознаграждению уже будет носить титул мэйджора.



Зрители не просят устраивать каждую неделю фиесту на 16 команд. Им хватит и 10 участников турнира, чтобы почувствовать атмосферу мэйджора, а не спутать его с очередным майнором.

Прямые приглашения

Впрочем, далеко не это стало главной проблемой новых мэйджоров. Больше всего вопросов вызывает система приглашений, власть над которыми находится полностью в руках организаторов. Когда новую систему только анонсировали и в ней не оказалось никаких правил об инвайтах, все начали шутить о турнирах с 10 китайскими составами. После анонса чемпионата о Perfect World шутка перестала быть смешной.



Желая того или нет, DreamLeague поступила умнее всего – на этот турнир можно попасть, только пройдя квалификации. ESL One не стала заморачиваться с инвайтами и отправила их самым очевидным командам – Newbee и Team Liquid. А вот организаторы Galaxy Battles явили систему во всей красе и пригласили на мэйджор… перуанскую Infamous! Судя по всему, они решили благородно обеспечить хотя бы одним приглашением каждый регион, а получился скандал.



Игроки уверены, что инвайты – самый ценный ресурс этого сезона. У команды, получившей приглашение по любым причинам, есть не только шанс сразиться за очки. Она получает свободное от квалификаций время, которое можно потратить на другие отборы, тренировки или хотя бы на необходимый отдых. Организаторы, выдающие приглашения не по заслугам, а по собственному желанию, создают нечестные условия для всех участников. Так что пока перуанцы из Infamous пакуют красно-белые флаги для поездки на Филиппины, североамериканские команды будут драться за один слот.



Стоит только надеяться, что результаты первых майноров и мэйджоров расставят всё по своим местам. Но даже при наличии действующей рейтинговой таблицы Valve не обязывает организаторов пользоваться ей при распределении приглашений.

Квалификации

С теми, у кого не будет возможности прохлаждаться во время квалификаций, разобрались. А как насчёт тех, кому даже не дают возможности сыграть за слот на мэйджоре? Проблемами ещё на стадии отборочного этапа отличилась DreamLeague. Во всех регионах, кроме Европы и СНГ, в квалификации смогут принять участие только четыре команды.



В Китае открытые отборы оказались мясорубкой на уровне региональной квалификации. В Северной Америке корейцы из Immortals не смогут участвовать в DreamLeague, потому что их отправили в FaceIT-ад вместе с compLexity Gaming. А всё потому что организаторы не были готовы проводить квалификации в регионах, но захотели удержать уровень лиги. За качество продакшена команды поплатились возможными слотами на турнире, а зрители — высоким уровнем конкуренции. А судя по опыту DotaPit, отбор можно организовать и вовсе без открытых квалификаций – просто раздав приглашения, кому захочется. Хозяин – барин.

Не регулирует Valve и расписание отборочных этапов. Разработчики умело расставили LAN-чемпионаты по календарю, забыв, что на них ещё когда-то нужно отобраться. В итоге одновременно команды играют по 5-6 квалификаций, встречаясь десятки раз с одними и теми же соперниками. Например, за сентябрь OpTic Gaming сыграла больше 60 карт, а это только официальные встречи. Зрители начали смотреть квалификации как телевизор, просто переключаясь по каналам в поисках чего-нибудь оригинального и интересного. Откровенно говоря, за этот безумный сентябрь устали все, вплоть до администраторов, которые просто засыпали во время матчей.



А ведь это только старт сезона. В дальнейшем отборы будут пересекаться не только друг с другом, но и с LAN-турнирами. Да, команды будут рациональнее подходить к выбору соревнований (хотя кого мы обманываем), у организаторов появилась жёсткая конкуренция за участников и аудиторию. Только страдает от всего этого в первую очередь зритель.



ТВИТ: Просто бесконечная дота уже неделю! И так будет целый год <3 pic.twitter.com/UzanKMLmsr— ARS-ART (@arsartdota) 25 сентября 2017 г.Если сообщение не отображается, его можно посмотреть в аккаунте ARS-ART в «Твиттере».

Место проведения

Следующий пункт «мажорного» меню – сами турниры. Чем раньше были мэйджоры для зрителей? Большой чемпионат на крутой красивой площадке, где всё (или практически всё) готово к тому, чтобы принимать дорогих зрителей. Что мэйджоры могут предоставить сейчас? Ничего. При желании – просто студийный формат. При ещё большем желании – хоть в подвал игроков посади. Они же всё равно приезжают за турнирными очками, а не на курортный отдых.



С точки зрения аудитории Valve неважно, где и как будет проходить турнир. Майнор от PGL проведут в закрытой студии, DotaPit соберёт игроков в гостинице. На фоне всего этого мэйджор от Galaxy Battles серьёзно отличился – организаторы решили арендовать Philippine Arena, самый большой крытый стадион в мире. Но пока кто-то любуется картинками и удивляется масштабами, местные жители хватаются за голову. К месту проведения первого большого мэйджора практически невозможно добраться. Кроме того, арена не приспособлена для киберспортивных соревнований, здесь банально может не оказаться возможности провести Интернет, способный потянуть такие мощности!



Вряд ли Valve занимается инспекцией площадок для будущих турниров под своей эгидой. Поэтому не ждите от каждого мэйджора красочного шоу. Пока разработчики не взялись за этот вопрос, стоит порадоваться, что организаторы вообще решили разделить радость турнира не только со зрителями на трансляции.

Формат турнира

Получается, что Valve не слишком интересно, кто и где будет играть на их турнирах. Что, впрочем, уже не новость. Но к тому же оказалось, что разработчикам не слишком интересно, как и во что будут играть команды.



Начнём с надоедливых мелочей. Финал мэйджора от ESL One в Гамбурге пройдёт в формате best-of-3. Никаких эпичных 3:2 в битве за первые 750 рейтинговых очков. У организаторов просто нет необходимого количества времени на площадке, чтобы провести привычный полноценный финал. Конечно, ESL извинилась за накладки, но создала интересный прецедент.



Чуть дальше пошли организаторы майноров. В январе студия Moonduck проведёт LAN-финал турнира Captain's Draft, за который команды тоже получат рейтинговые очки. Проблема в том, что играть они будут на соответствующем моде, который ограничивает количество персонажей для драфта. Там даже могут быть использованы герои, которые запрещены в CM. Для капитанов и стратегов это будет совершенно другая игра, хоть по сути это всё те же 5 на 5 до падения трона.



Может, следующим мэйджором должен быть Midas Mode? Ведь играть всё равно на той же карте.

Один за другим организаторы мэйджоров и майноров доказали, что Valve не волнует ничего, кроме призового фонда и шести команд из разных регионов. Пока организаторы позволяют себе проколы в одной-двух деталях. Но действительно ли разработчики отберут статус мэйджора у турнира с двумя предвзятыми приглашениями, минимальными квалификациями и LAN-финалом где-то в подтрибунных помещениях?