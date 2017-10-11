Тест. Что вы знаете о турнирах Starladder по Dota 2?

В активе Starladder уже 19 турниров по Dota 2, чем не может похвастать ни один организатор. Вспоминаем всё самое интересное.

С 12 по 15 октября в Киеве пройдёт финальная часть первого турнира нового игрового сезона в Dota 2 — Starladder & i-League Invitational Season 3. Это уже 19-й по счёту турнир по дисциплине от Starladder. «Звёздная лестница» полностью оправдывает своё название, ведь множество профессиональных игроков выросло и продолжает расти благодаря её соревнованиям. История Starladder богата на знаменательные события, которые мы предлагаем вам вспомнить, пройдя тест на знание турниров серии.

Тест можно пройти по ссылке.