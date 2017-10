Na’Vi дома стены помогают. 5 причин смотреть Starladder i-League по Dota 2

12 октября в Киеве стартует LAN-финал третьего сезона Starladder i-League Invitational. Если вы всё ещё не решили, как провести выходные, объясняем, почему их стоит посвятить майнору по Dota 2.

Первый LAN-финал сезона

Основная причина встать в четверг утром и если не приехать в «Киберспорт Арену», то хотя бы запустить канал на Twitch. С этого дня команды начнут разыгрывать не слоты на десятках турниров, а те самые рейтинговые очки, о которых все так пекутся.

Starladder i-League — первый из 16 запланированных майноров сезона, на котором разыграют 300 квалификационных баллов. Команде — победителю соревнований достанется 150 очков. Не самая большая цифра на общем фоне, но в июле судьбу поездок на The International могут решить и десятки.



К тому же для каждого из участников это первый осенний чемпионат не на тренировочной базе или из собственной уютной комнаты, а на сцене перед зрительным залом. Может, игроки и не успели отвыкнуть от восторженных криков и улюлюканья, а вот трансляциям последние недели явно не хватало немного драйва.

Na'Vi в домашней обстановке

Зритель в СНГ включит канал Starladder не чтобы насладиться атмосферой LAN-финала. У него будет более конкретный интерес. В Киеве при родной публике и на до боли знакомой сцене предстоит попробовать себя на LAN-турнире обновлённому составу Natus Vincere.



У «Рождённых побеждать» одна из самых сложных задач среди всех участников. Во-первых, для их керри Crystallize это не только первый турнир сезона, но и первый международный LAN-финал в карьере. Тренер состава Александр Дашкевич рассказывал, что ещё на буткемпе он понимал, как будут волноваться игроки во время игр перед публикой. А уж тем более когда в зале все свои.



Во-вторых, в отличие от остальных команд на Starladder, Na'Vi подошла к сезону LAN-финалов на спаде. После серьёзной череды побед и двух выигранных квалификаций, соперники то ли раскусили их стиль игры, то ли сами киберспортсмены устали от бесконечного потока матчей. Но пока их противники по киевскому чемпионату выигрывали следующие отборы, Na'Vi терпела поражение даже в тех встречах, которые раньше давались ей легко.



Но самая главная проблема — это давление со стороны сообщества. Na'Vi в очередной раз нужно доказывать, что они действительно вернулись, а не просто воспользовались слабостью соперников на старте сезона. В копилке у организации уже семь титулов различных сезонов Starladder, и где, если не в домашних стенах, возрождать победную традицию?

Дебют Team Liquid

Среди топовых коллективов есть всего одна команда, которая за прошедшие полтора месяца не сыграла ни одного матча. Игроки Team Liquid, чемпионы The International 7, получили прямые приглашения на все нужные турниры и наслаждались заслуженным отдыхом. Состав даже не провёл ни одной серии в рамках DreamLeague, оставив дебют в новом сезоне на LAN-финал.



С одной стороны, отсутствие игрового опыта — это безусловный минус. OG, которым прочили рвать европейские квалификации, после каникул очень долго приходили в форму. От этого никто не застрахован. Но с другой точки зрения, Liquid осталась командой-загадкой. Никто не знает, как именно они будут играть в текущей мете, с какими стратегиями приедут на турнир и будут ли пользоваться старыми заготовками. А все их соперники в течение месяца были как на ладони с бесконечными квалификациями.

А любители традиций дота-сцены уже потирают руки в ожидании возможной неудачи. Ведь «проклятье чемпионов» очень часто наносит удар на первом же крупном турнире. Пусть Куро Kuroky Салехи Тахасоми и говорил, что он серьезно настроен на новый сезон, но те, кто прошел этот путь, всегда говорят, что тяга к победам немного угасает. Будут ли игроки Team Liquid достаточно сильно бояться поражения, чтобы собраться после своей самой громкой победы в карьере?

Сильная команда или слабый регион?

Mineski и Team Secret не оставляли шанса своим соперникам в региональных квалификациях. Но в обновлённых составах команды ещё не разу не встречались с соперниками из других регионов. После Starladder станет понятно, так ли сильны они на самом деле, или просто соперники им не по росту.



В европейских отборах за полтора месяца Team Secret не проиграла ни одной серии. При этом большинство матчей команда Клемента Puppey Иванова провела с заменой из-за семейных проблем у Адриана FATA- Тринкса. Они выигрывали даже в составе с хардлайнером, у которого 6,5k MMR и отсутствует опыт игры в команде. При этом одержанные победы были настолько уверенными, что преимущество Secret над соперником в некоторых картах росло по принципу «1 минута — 1 тысяча золота». На квалификациях эта команда была просто машиной для убийств, и вряд ли она будет снижать обороты перед LAN-финалом.



А в это время в Юго-Восточной Азии практически такой же путь проходила Mineski. Да, новая команда Mushi умудрилась проиграть самый важный отбор сентября, но во всех остальных матчах состав выходил победителем. Их визитной карточкой стали не уверенные победы и доминация, а оригинальный стиль игры и необычные пики. В разнообразии драфтов и стратегий поклонники увидели отблески старых Team DK, которые могли играть на всем и были абсолютно непредсказуемы. Правда, Mineski к концу квалификационного сезона уже начала отдавать карты и оставаться в шаге от поражения в гранд-финалах отборов. Если они не смогли найти свои слабости, то ими смогут воспользоваться не только Fnatic и TNC Pro Team.

Начало китайского года

«Можете не стараться, этот год всё равно за Китаем», — утверждают поклонники из Поднебесной, уже приготовившись к чемпионству на The International 8. Но триумфальный сезон желательно начать с уверенной победы, так что Китай на Starladder i-League представит серьёзный десант.

В первую очередь западным соперникам стоит опасаться Newbee. Вице-чемпионы TI7, может, и серьёзно облажались в финале главного турнира года, но уже успели оправдаться в первых играх сезона. Sccc, который благодаря Valve приобрел образ кинематографичного злодея этого сезона, явно больше не намерен давать волю нервам. Впрочем, стоит Newbee дойти до финала...



В этот раз у китайцев есть и ещё одна надежда на успех. Обновлённый состав Vici Gaming очень долго приходил в форму на старте сезона. Но через пару недель VG уже можно было внести в тройку сильнейших команд региона. Пятёрка одержала победы на нескольких квалификациях и успела раскрыть талант своего мидера Чжена Ori Цзяояна. Учитывая, что теперь наставники могут участвовать в процессе драфта, у VG даже есть существенное преимущество перед своими товарищами из Поднебесной — ей будет помогать настоящий тренер чемпионов Mikasa. А этот парень не понаслышке знает, как выигрывать Starladder.

Расписание и формат турнира

На старте турнира команды разделены на две группы. В каждой из них участники сыграют сетки double elimination. В плей-офф выйдет по два состава из каждой четвёрки. В основной стадии команды встретятся в сетке single elimination. Все матчи, кроме гранд-финала, пройдут до двух побед.

12 октября:



· 13:00 — ViCi Gaming vs SG e-sports / Группа А

· 16:00 — Team Liquid vs Mineski / Группа А

· 19:00 — матч за первое место / Группа A.



13 октября:



· 13:00 — Newbee vs compLexity / Группа B

· 16:00 — Team Secret vs Natus Vincere / Группа B

· 19:00 — матч за первое место / Группа B.



14 октября:



· 10:00 — финал нижней сетки / Группа А

· 13:00 — финал нижней сетки / Группа B

· 16:00 — Decider-матч / Группа А

· 19:00 — Decider-матч / Группа B.



15 октября:



· 13:00 — полуфинал #1

· 16:00 — полуфинал #2

· 19:30 — гранд-финал.