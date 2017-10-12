Новый Dust лучше старых двух. Как изменили популярную карту для CS:GO

Dust 2 стала четвёртой по счёту картой, которая была взята на переработку после релиза Counter-Strike: Global Offensive. Ранее под нож создателей игры попадали Train, Nuke и Inferno. Сейчас сообщество волнует только один вопрос — хорошо ли прошла операция или разработчики умудрились повторить былые ошибки.

Через тернии

Необходимость дорабатывать карты назрела ещё несколько лет назад. Приемственность геометрии — хорошая идея, но заставлять игроков бегать по одним и тем же местам почти два десятилетия подряд — явный перебор. Train стал пробой пера. Карта исчезла из активного набора для турнирных сражений летом 2014-го, а 10 декабря того же года новая версия увидела свет. Valve решила не мелочиться: разработчики не просто обновили текстуры, они внесли изменения в некоторые фишки карты. Например, на новой Train остался только один «балкон» на точке A, которая сразу после релиза была настоящим адом для защиты.

Точка А на версии карты от 10 декабря

Недовольство сообщества не заставило себя долго ждать, и на головы представителей Valve посыпался шквал упрёков. К счастью, у разработчиков было время до введения новой Train в турнирный набор карт, и до ума она доводилась довольно долго – финальная версия появилась только в апреле 2015 года. Длительный и болезненный процесс переделки заставил разработчиков ответственнее отнестись к изменениям в картах Nuke и Inferno. В случае с ними кудесники из Valve не смогли избежать лишь понижения производительности на новых картах – это оказалось ценой за представленные красоты.

Граффити, посвященное команде Fnatic

Номер четыре

Выход Dust 2 из турнирного набора карт и начало работы над ней сообщество восприняло двояко. Всё же Dust 2 — это не просто популярная карта, для многих это суть Counter-Strike. Профессиональные игроки открыто выражали недовольство тем, что на переделку отправили именно её, а не, к примеру, Cobblestone. С другой стороны, работа над картой шла по уже накатанной колее, а значит, ничего страшного не должно было случиться.



Старый Dust 2, несмотря на всю любовь сообщества, было за что критиковать. Больше всего доставалось зоне между базой защиты и точкой B. Перемещаясь между ними, игрок защиты мог просто умереть от прострела с базы атаки и этим поставить свою команду в невыгодное положение. Периодически доставалось и другим аспектам — например, стеклянному «потолку» или всей точке В сразу.

Покойся с миром D2! Почему они не убрали Cobble!!!

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О том, как именно Valve будет изменять карту и учтут ли разработчики критику игроков, можно было только догадываться.

Новая классика

Новая карта Dust 2 ещё не готова, но её уже дают пощупать в качестве бета-версии всем желающим. Доступ сопровождается сообщением от разработчиков, в котором они рассказывают о том, чем руководствовались во время работы. Цели изменений сформулированы весьма размыто, зато показаны конкретные примеры изменений и даны комментарии к ним.

База атакующей команды. Без граффити Fnatic, его судьба пока неизвестна

В работе разработчиков чётко прослеживается желание упростить карту. Простой пример — на «длине» горящую машину заменили на обычную, сопроводив комментарием: «Теперь новички не будут боятся обжечься». Это же касается ещё десятка мест на карте. К ящику на «миду» прислонили поддон, по которому можно легко запрыгнуть наверх, сам «мид» почистили от визуального мусора и подвинули столб, а «верхние туннели» залили светом через отверстия на крыше.



Все эти изменения размеров дверных проемов, установка новых столбов и добавления лестниц выглядят небольшими, но очень важными изменениями, которые влияют на баланс. Кроме самой карты изменились и модели. Обновленные террористы опрятнее выглядят и разнообразнее одеты. Интересно, что модели игроков защиты, на которые уже жаловалось сообщество, пока не обновились.

В межсезонье террористы закупились новой одеждой

Сами разработчики отмечают, что визуальное преображение – только часть работы над картой. Они с радостью готовы услышать и воспользоваться обратной связью от сообщества в дальнейшем развитии Dust 2. Впрочем, даже сейчас можно сказать, что в ближайшие недели им предстоит исправить десятки мелких багов и недочётов, которые портят общее впечатление от карты.

Волна позитива

Бета-версия карты была встречена настоящей волной позитива. Капитан Natus Vincere Даниил Тесленко отметил, что все в Na`Vi закатят вечеринку по этому поводу. Адам Фрайберг заявил о готовности к игре на новой карте, а в официальном аккаунте NiP появилась запись о желании прокатиться на припаркованной Dacia.

Мы надеемся, что можно будет порулить Dacia.

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Такое воодушевление понятно, ведь игроки получили старую добрую Dust 2 в более приглядном виде с порцией улучшений. Карта перестала отдавать бледно-жёлтыми оттенками и получила нужную дозу контраста, а небольшие изменения оживили игровой процесс. Осталось понять, сумеют ли разработчики продолжить работу над Dust 2 в том же ключе, и какой окажется финальная версия карты для игроков.