Волшебный шкаф в Нарнию. Проблемы роста соревновательной сцены Overwatch

Многопользовательской шутер от Blizzard вышел почти полтора года назад — 24 мая 2016 года. За это время компания организовала чемпионат среди национальных команд и турниры серии Overwatch Contenders, анонсировала франшизную лигу Overwatch League и пообещала построить один из самых долгоиграющих проектов в киберспорте. Однако владельцы организаций и их болельщики ждут решительных действий, нежели красивых слов и радужных планов. Разбираемся, в чём преуспевает и ошибается Blizzard.

Режим наблюдателя

Overwatch тяжело смотреть человеку, который ничего не знает об игре. Об этом говорят с первого турнира. Несмотря на то что режим уже дополняли, глобальная картина не сильно изменилась. На экране много элементов, которые непонятны зрителю (хотя бы потому что каждая атака не выглядит, как стрельба из автомата). При этом всё действие проходит в быстром темпе. Тут что-то бумкнуло, там завели колесо, бац — и все померли. Даже те, кто разбирается в игре, всё равно неохотно смотрят соревновательные матчи. Им скучно. Почему так — далеко не все способны объяснить. Самое распространённое мнение: играть веселее.



Ещё год назад глава киберспортивного направления Blizzard Нейт Нанцер признавал: «Мы должны серьёзно поработать над игрой в этом компоненте». При этом угодить не только зрителям, которые смотрят матчи за компьютером, но и мобильных платформ, и телевизоров. Пока результатов не видно, но в случае с Blizzard это понятно. Компания потратит на проработку столько времени, сколько нужно.



Во время финалов первого сезона Overwatch Contenders представители Blizzard постоянно повторяли: «Новый режим наблюдателя готов, скоро мы его покажем». Когда случится это скоро, в случае с Blizzard можно только гадать. Второй чемпионат мира по Overwatch среди национальных команд пройдет на выставке BlizzCon с 3 по 4 ноября. Следующий турнир только в декабре. И вот здесь уже компания точно покажет новые наработки. Предсезонный старт Overwatch League ждут. Весь хайп начнётся после BlizzCon. И от того, какие цифры будут на Twitch.tv, зависит реакция прессы, потенциальных инвесторов и уже действующих владельцев. Пока что именно над количеством аудитории на стримах и смеются критики.

Малое количество зрителей

«Не понимаю, почему турнир Contenders смотрят только 9000 человек? У турнира хороший продакшн, ведущие и несколько лучших команд». — «Никто не знает эти команды».

Как следствие неудобного режима наблюдателя в Overwatch. Но это не единственная причина. Проблема комплексная. Она относится и к организациям, и к Blizzard, и ко всем остальным. Например, после проведения Overwatch Contenders нельзя зайти на YouTube-канал StarLadder и посмотреть записи игр. Потому что их там нет. Последние видео, которые имеют отношение к турниру, появились два дня назад. Соревнования к тому моменту уже закончились. «Что такое Overwatch Contenders» знать хочется до турнира, а не после и не во время чемпионата. На самом сайте Blizzard есть самое основное. Но далеко не все тексты переведены на русский язык.



Тут можно сделать скидку на то, что дисциплина молодая и только развивается. Здесь пока нет больших звёзд, за которыми пришли бы болельщики. Нет команд и брендов с большой историей, хотя есть инвесторы с громкими именами. Нет крупных турниров, которые гремели бы на концертных или стадионных площадках.



И это совершенно понятно: все ждут старта Overwatch League. Турнирные операторы боятся ступать на новую территорию, пока Blizzard не расскажет о своих планах, поддержке сторонних соревнований и многом другом. И это на фоне постоянного роспуска команд и закрытия подразделений по Overwatch. Очень тяжело объяснить аудитории, что здесь есть свои герои. Потому что сейчас все быстро меняется. Одни готовы сорить деньгами, другие — не понимают, что им делать в условиях жесткой конкуренции: то ли искать инвесторов и вкладываться, то ли бросить все и даже не пытаться.

Статистика по просмотрам с апреля по июль 2017

«На данном этапе было очень проблемно с турнирами. Все ждут лигу, все инвестируют в лигу, и никто особо не занимался маленькими турнирами. То есть маленькие турниры были более важны для игроков, чтобы их заметили и предложили контракт в лиге. Игрокам пришлось пострадать из-за этого — не было активности», — объясняет игрок FaZe Clan Георгий ShaDowBurn Гуща.



Низкие показатели по зрителям не были бы под таким прицелом, если бы не лига и наполеоновские планы. Владельцу Team EnVyUs Майку Рафаилу уже пришлось отстоять свои и чужие инвестиции в Overwatch League. Всё, чего он просил, так это дать дисциплине время.



Время как ресурс сложно оценивать. Зато понятен порог вхождения. Аудитория отсеивается на моменте, когда нужно заплатить, потому что Overwatch стоит денег. Нельзя после стрима пойти и скачать игру. И далеко не все готовы расставаться с 2000 рублей или $ 60 сразу. Тут либо с женой советоваться, либо у родителей на день рождения выпрашивать.

Overwatch League

Blizzard в последние годы постоянно достаётся. Журналисты их заваливают вопросами про то, что StarCraft 2 умер, Heroes of the Storm летит низковато, а Hearthstone — игра про рандом. Зато в пример регулярно ставят CS:GO, Dota 2 и League of Legends. Поэтому успешный запуск Overwatch League — приоритетная задача для компании. По крайней мере чтобы сбить градус критики.



Одновременно с этим Riot Games поставит американскую лигу LCS на франшизные рельсы. Скепсис и к тем, и к другим примерно на одном уровне. В Overwatch League 12 команд. Азию представляют команды из Сеула и Шанхая, Европу — Лондон, Америку — Хьюстон, Бостон, Даллас, Лос-Анджелес (аж два состава), Майами-Орландо, Нью-Йорк, Филадельфия и Сан-Франциско.



За каждой командой стоят знаменитости из спорта и шоу-бизнеса или венчурные капиталисты. В Team EnVyUS инвестровал газовый и нефтяной магнат Кеннет Херш. В NRG Esports вложились певица Дженнифер Лопес и игроки Национальной футбольной лиги Маршон Линч, Алекс Родригез и Майкл Страхан. Клуб Cloud9, который обосновался в Лондоне, привлек на свою сторону братьев Кронке, медиамагнатов и владельцев лондонского «Арсенала» и других клубов.

Стэн Кронке

И в этом не только заслуга организаций, но и отдельных структур Blizzard. Свою позицию Нейт Нанцер объяснил в интервью «Чемпионату» ещё в 2016 году:



«Для нас важны три компонента: стабильность (для игроков и владельцев команд), системность и доступность (приложить все силы на то, чтобы это был понятный путь стать профессионалом). На наш взгляд, наилучший способ достичь стабильности для участников и команд — иметь такую экосистему, внутри которой игроки не будут переживать о переходе в низшую лигу. Так что клубы смогут инвестировать, игроки подписывать контракты, а нам не придётся думать о том, кто останется через 12 месяцев в лиге, и кто из киберспортсменов будет выступать в ней. Мне кажется, для такой молодой дисциплины, как Overwatch, очень важно иметь стабильную систему. Именно такой мы видим профессиональную лигу».



У самих Blizzard планы на далекую перспективу. Речь идёт не о 3-5 годах, а 8 и больше. Компания рассчитывает, что лига станет коммерчески успешным турниром и будет делиться доходами с ее участниками. Прибыль обещают не раньше 2021 года. К тому же в Лос-Анджелесе уже построили домашнюю арену на 450 человек. Помещения настолько огромные, что одновременно с проведением соревнований можно снимать в студиях по две передачи.

Чтобы решить все проблемы, Blizzard должна взяться за поддержание турниров для команд второго и третьего эшелонов по всему миру. «Что должны делать Blizzard? То, что они и обещали. Лига пока звучит очень сильно, — говорит Георгий Гуща. — Они обещали плотно заниматься лигой и турнирами вне лиги. Но вот насчёт СНГ-турниров. По факту они вообще отсутствуют либо совсем какие-то маленькие и несерьёзные. СНГ-сообщество страдает из-за этого. Не приходят новые игроки, и это, конечно, обидно».

Георгий Гуща в футболке игрока сборной России.

С ростом соревнований и призов должна появиться стабильность, считает киберспортсмен из FaZe Clan.

Не хватает организаций. Многие американские игроки уверенно говорят: «Европа уже неживая». Мало очень организаций, которые поддерживают игроков и команд, хотя, в общем, в Европе игроки были всегда сильнее.

Нейт Нанцер обещает, что компания подойдёт с другим планом к 2018 году. Старт лиги должен дать дополнительный интерес, а появление осмысленной стратегии развиваться и другим регионам, которые потенциально могут войти в Overwatch League или сформировать полноценный второй дивизион.

«Мы потратили немало времени на проработку планов, которые не касаются Overwatch League, для экосистемы «путь к профессионалу» (path to pro) на 2018 год и дальнейшее будущее. Мы поняли, что «путь к профессионалу» нуждается в такой системе, которая бы вознаграждала как игроков, так и организации, которые поддерживают их. Мы сейчас сосредоточены на расширении Overwatch Contenders и Overwatch Open Division, чтобы удостовериться это даст больше возможностей игрокам со всего мира», — рассказал Нанцер после завершения Overwatch Contenders.

Завышенные ожидания и таинственность пока идут во вред Blizzard, как и желание прыгнуть с места в стратасферу. Масштабные планы пока только оказывают негативное влияние как на привлекательность дисциплины, так и на заинтересованность новых игроков в Overwatch через киберспорт. Нет ни системности, ни понятного плана действий со стороны издателя. От Blizzard всегда ждут только лучших продуктов: и не важно, что это будет, новая игра или лига. На протяжении года Нанцер вместе с коллегами по крупицам выдавал информацию.

В июне 2017 отобрали перспективных игроков, подходящих для лиги. В июле объявили, что киберспортсмены будут получать минимум по $ 50 000 в год. Утверждается, что в первом сезоне Overwatch League участники смогут заработать до $ 3,5 млн, из которых $ 1 млн достанется чемпионам. Не менее 50% от средств, полученных от участия в соревнованиях, распределят между командой и самими игроками. В сентябре представили последних участников лиги и объявили о завершении ее формирования.



До сих пор неизвестны точные составы всех команд. Клубы разваливают организации ради покупки игроков, выжившие отчаянно пытаются попасть в список 12. В этом хаосе не разбираются сами киберспортсмены. Даже внутри Blizzard о лиге знают только единицы. За год компания добилась того, чтобы в прессе не было никаких утечек. Это похвально, но в то же время вызывает боязнь.

Blizzard предлагает войти в волшебный шкаф за очень большие деньги (по слухам цена за место в лиге достигала $ 20 млн), но, что за мир ждет за его пределами, непонятно. От того, что найдут первооткрыватели, зависит не только будущее соревновательного Overwatch, но и всего киберспорта. Если такой амбициозный проект провалится, это станет сигналом для всех инвесторов. А второго шанса уже может и не быть.