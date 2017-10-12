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Текст: Иван Мозжухин

Все на Мордор! 5 вещей, которые нужно знать о Middle-earth: Shadow of War

Вольная игра по мотивам Толкина, в которой спрятана одна из самых крутых игровых механик последних лет.
12 октября 2017, четверг. 21:00 Киберспорт

Мы продолжаем рассказывать о самых важных релизах, которые случаются в смежной игровой индустрии. На этой неделе в продажу поступила одна из самых ожидаемых игр года — брутальный фентезийный боевик Middle-earth: Shadow o fWar. Что ждать от столь вольной экранизации вселенной Толкина, и насколько сиквел отличается от оригинала (Shadow of Mordor) — в нашем традиционном формате из 5 пунктов.

Shadow of War — классический игровой сиквел

Вышедшая ровно три года назад Shadow ofM ordor, даже несмотря на связь с великой вселенной Толкина, довольно неожиданно обрела мировую популярность. Игра получилась брутальной, кровавой, да к тому же в ней использовалась революционная система Nemesis, которую никто из других разработчиков так и не сумел сымитировать (о ней позже). Поэтому, даже несмотря на отсутствие классических элементов, вроде полноценного сложного сюжета, Shadow of Mordor понравилась многим, а некоторые профильные издания даже назвали ее лучшей игрой 2014 года.

Видео можно посмотреть на официальном канале компании «Софтклаб».

Shadow of War — это сиквел, который сделан словно по учебнику. Разработчики не стали менять контуры игры, просто разнообразили и насытили ее новым контентом. Например, в продолжении появился уже осязаемый сюжет с кинематографичными вставками, огромное количество видов оружия, как в Diablo, огромные боссы и многое другое. Одним словом, это тот же самый Shadow of Mordor, но больше, интереснее и богаче.

Nemesis все еще крута

Главная жемчужина серии Shadow of — система взаимодействия с окружающим в игре миром под названием Nemesis. Если вкратце, то благодаря ей все враги в игре «помнят» главного героя. Так как центральный персонаж бессмертен и может возрождаться после убийства, то каждый проигранный бой записывается на «подкорку» игры, а враг, убивший вас, становится сильнее. Если вы умрете от его рук еще раз, он станет еще круче — игра не ограничивает этот прогресс.

Именно Nemesis позволила сделать мир игры очень живым. На протяжении игры вы постоянно сталкиваетесь с противниками, которых уже видели и с которыми дрались. Сами враги становятся сильнее и запросто превращаются со временем из рядовых монстров в генералы отрядов и так далее. Nemesis в 2014 году стала настоящим прорывом, который никто не может повторить до сих пор. И более сложная вариация ее присутствует в Shadow of War. Теперь на телах врагов остаются раны от ваших ударов, а сами они научились придавать героя.

Shadow of War — это все еще безостановочное мочилово

Несмотря на то, что разработчики попытались развернуть свою игру в сторону еще более широкой аудитории, включив в нее сюжет и менее рваное повествование, Shadow of War — это все это игра про массовое уничтожение орков в виртуальном Мордоре. На протяжении десятков часов вы будете сражаться с полчищами врагов, брать крепости и замки, уничтожать огромных боссов в почти безостановочном режиме.

Игра хоть и пытается вас всячески развлечь, рассовывая по карте уникальное легендарное оружие или забавных врагов, все равно драки в открытом мире остаются основой Shadow of War. Поэтому, если вы вдруг цените подобные боевики за разнообразие, рваный темп игры, который то учащается, то почти встает, за невероятные сюжетные повороты и прочее, то ShadowofWar может своим бесперебойным экшеном в какой-то момент немного утомить. Но если вы являетесь, например, фанатом Diablo или Толкина (про поклонников первой игры и так все ясно), и хотите побольше экшена, то игру вам пропускать практически противопоказано.

Более того, в Shadow of War немного обновился онлайн-режим, в котором можно теперь сооружать собственные крепости или нападать на чужие. У каждой вашей постройки есть численный отряд орков, которые его защищают, и которые можно купить в игре. Также в Shadow of War остался режим из оригинала «Вендетта», где можно мстить за смерть своих друзей, убивая орков в их мирах.

Видео можно посмотреть на официальном канале компании «Софтклаб».

Shadow of War — не канон и темная сторона «Властелина колец»

Великий роман Джона Рональда Руэла Толкина — книга огромная и многогранная. В ней есть место и любви, и дружбе, и смерти с предательством. И, конечно, огромные приключения через весь фентезийный мир с непохожими друг на друга государствами, расами и разнообразной географией. События Shadow of War, как и оригинала, же происходят вокруг Мордора — самой мрачной части Средиземья, в которой таится главное зло. Поэтому большинство героев основного произведения и декораций, увиденных в фильме Питера Джексона, в игре вы не увидите. Как почти не увидите и радостных событий. Многие журналисты как раз и ругают (с нашей точки зрения, необоснованно) Shadow of War за излишний пессимизм и «темноту».

ShadowofWar, конечно, не дает полного представления о мире и вселенной Толкина, только о его определенной части. Как и не является официальным продолжением фентезийной саги (по сюжету сиквела тут создается второе могущественное кольцо). Это продукт, как сейчас принято говорить, «по мотивам» и на большее, чем быть пристройкой к оригинальному материалу, он и не претендует.

Проблемы с монетизацией

Перед самым релизом на Shadow of War свалился скандал. Дело в том, что многие игроки и журналисты были разочарованы, что в платной игре за $60 встроены микротранзакции — за реальные деньги в ней можно купить специальные лутбоксы с легендарным оружием. Кто-то обвинил Warner Bros., что это не только присутствует в игре, но и влияет на ее баланс — мол, без этих покупок придется очень долго и муторно копить внутриигровую валюту, чтобы не просто быстрее пройти основную игру, но и скрытую четвертую главу, чтобы получить «истинную» концовку.

Фанаты тут же встали на защиту игры и сказали, что не надо разводить панику. Действительно, ближе к финалу ненавязчиво повышается уровень сложности, который может спровоцировать вас «занести» денег. Но если вы правильно играете, то есть планомерно выполняете квесты и убиваете всех врагов, то количества накопленных денег вам за глаза хватит на финал. Учитывая, что именно в боевых схватках и «отношениях» с орками и кроется львиная доля обаяния ShadowofWar, то никакие лутбоксы не должны испортить вам впечатления от процесса.

Middle-earth: Shadow of War уже доступна на PC, Xbox Oneи PlayStation 4.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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