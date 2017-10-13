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Текст: Яна Медведева

Слайдладдер. Итоги первого дня Starladder i-League по Dota 2

Возвращение чемпионов мира, неожиданный успех бразильцев и проблемы на официальной трансляции — о старте первого майнора по Dota 2.
13 октября 2017, пятница. 11:45 Киберспорт

В Киеве стартовал первый майнор турнирного сезона по Dota 2. Пока в бой вступили только команды первой группы. Матчи вышли односторонними, но даже в таких противостояниях нашлись свои герои.

Матч дня: SG — VG

«Лёгкие 2:0 для китайцев» — с таким ожиданиями подошли к матчу аналитики и зрители. Команда, входящая в топ-3 сильнейшего региона против бразильцев, которые в текущем составе попали на первый международный LAN-финал. Что может пойти не так? На деле у Vici Gaming не так пошло абсолютно всё — от драфта до нескладного исполнения. eLeVeN и LaNm нещадно фидили по всей карте, Paparazi не мог попасть по соперниках хроносферой, а у Ori не задавалась игра. Но хоть матч и закончился со счётом 2:0, серия получилось яркой благодаря массовым дракам, ошибкам и быстрой реакции игроков.

Видео можно посмотреть на YouTube-канале NoobFromUA.

Карта дня: Liquid-Mineski (1 карта)

Карта, которая доказывает, что если ты не забираешь базу у Alchemist, то через пять минут он забирает всю твою команду. Красивый переворот от Team Liquid, спровоцированный сомнительными сборками игроков Mineski, стал одним из самых запоминающийся моментов дня. Буквально за две драки чемпионам The International 7 удалось не только отыграть преимущество в 6 тыс. золота, но и набрать такое же в свою пользу. А всё остальное — дело техники.

Видео можно посмотреть на YouTube-канале NoobFromUA.

Игрок дня: Амер Miracle аль-Баркави

Классический Invoker? Легко. Sven с Io в миду? Проще простого. Miracle за первый день даже на Luna постоял в миду. Как и всегда, команда обеспечивает своего чудо-мальчика всем необходимым — от ганков до убийств по всей карте. За это он отплатил рекордами по урону и GPM почти в 1000 на Alchemist. Может быть, кто-то из Team Liquid и прохлаждался на каникулах и ещё не успел собраться, но Miracle явно готов к бою и к новым рекордам по количеству использованных героев на турнире. Это у него болезнь такая!

Герой дня: Chen

100% винрейт на сегодня — и всё благодаря одному игроку. Куро Kuroky Салехи Тахасоми снова открыл для себя этого персонажа и решил не дать жизни ни линиям, ни лесу. Может, прошедшие серии и не отличились клатч-убийствами с помощью способностей крипов, но вот станы от маленьких кентавриков явно еще напомнят о себе. А иногда можно даже не прожимать кнопки, а просто зажать противника в углу. Наверняка на этом развитие героя на турнире не закончится, ведь во второй день в игру вступает Клемент Puppey Иванов.

Антигерой: Monkey King

4 карты и ни одной победы. Короля обезьян пытались использовать и как керри, и как саппорта. Собирали ему Battle Fury и Diffusal Blade, а он все равно не выигрывал в доту. То ли профессиональная сцена уже приноровилась к скачущему вокруг герою, то ли игра против этой меты не для Monkey King. Но пока его суммарный KDA за 4 карты еле перевалил за 1, хотя трижды он был использован в качестве кор-персонажа.

Моменты дня

-5 от SG e-sports

Некоторые команды почему-то не пользуются опытом прошлых турниров. Например, Vici Gaming до сих пор не уяснили правило, что не стоит пытаться драться на Рошане против бразильцев.

Видео можно посмотреть в «твиттере» StarLadder Dota 2.

Дайв от Miracle

Иногда у Miracle игра идёт так хорошо, что ему кажется, что это обычный рейтинговый матч. Поэтому он просто идёт до конца. А точнее, до вражеского фонтана при живых тир-2 вышках.

Видео можно посмотреть по этой ссылке.

Провал дня: трансляция

Вот так ждали зрители первого майнора, чтобы торжественно открыть сезон. А получили стрим, который в шутку зрители в чате прозвали «Слайдладдер» и постоянно просили показать следующий кадр. Как только в игре начиналась драка, трансляция замирала на несколько секунд. А возвращалась только к тому времени, когда все уже были мертвы. Такая неприятность постигла не только русскоязычную, но и английскую трансляцию. К счастью, организаторы до конца дня разрешили проблему, но неприятный осадок остался.

Досталось и стримерам, которые во время трансляции решили заглянуть на матчи турнира. Например, Брайан BSJ Канаван хотел во время поиска игры посмотреть матч от лица игроков, а за это его канал забанили. Среди пострадавших есть и начинающие, и продолжающие комментаторы, пытавшиеся спасти зрителей от бесконечных лагов на официальном канале. Им тоже придётся посидеть 24 часа в блокировке. Вся соль ситуации в том, что никто не подозревал о запрете трансляции игр из DotaTV.

Что дальше?

Второй игровой день обещает быть более насыщенным и эмоциональным. Ведь в игру вступают Natus Vincere, которым достался очень непростой соперник. По результатам матчей 13 октября определится ещё один участник плей-офф чемпионата.

Расписание матчей:

• 13:00 — Newbee vs compLexity / Группа B
• 16:00 — Team Secret vs Natus Vincere / Группа B
• 19:00 — матч за первое место / Группа B.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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