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Текст: Георгий Ядвидчук

«Много хороших игроков, но нет ни одного, кто был бы лучше меня»

Действующий чемпион мира снова собирается отобраться на ЧМ. Но для этого надо войти в топ-4 Hearthstone Summer Championship.
13 октября 2017, пятница. 17:45 Киберспорт

С 13 по 15 октября в Лос-Анджелесе состоится летний чемпионат по Hearthstone. По итогам этих соревнований определятся ещё четыре участника самого главного турнира года. Принимать чемпионат будет новая Blizzard Arena.

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В Америке открылась новая киберспортивная площадка для проведения турниров и съёмок программ.

На соревнованиях сыграют два представителя СНГ, которые прошли через европейскую квалификацию: украинец Борис OldBoy Глотов и действующий чемпион мира Павел Pavel Бельтюков.

На отборочных россиянин снова поставил рекорд. Ещё никому ранее не удавалось пройти через швейцарскую систему, а затем и плей-офф без единого поражения. Бельтюков смог. Он закончил выступление со счётом 10:0, чем ещё раз вызвал восхищение окружающих. Через несколько недель его достижение повторил канадец Райан Purple Мёрфи-Рут.

«Что за дела? Pavel снова это сделал. Как долго это будет продолжаться?»
Про него говорят, что он — русский бог Hearthstone.

Своей главной целью сейчас Бельтюков называет двукратное чемпионство. Он хочет повторить успех 2016 года. И если получится, то он побьёт два рекорда сразу.

Если видео не открывается, его можно посмотреть на официальном ютуб-канале Hearthstone Esports

У Бориса Глотова амбиции поскромнее. Его главная цель сейчас — отобраться на чемпионат мира. За несколько дней до турнира он подписал контракт с M19.

Борис Глотов

Борис Глотов

«OldBoy отлично показал себя на отборочных играх к летнему чемпионату. Выйти в плей-офф и получить слот — под силу не каждому игроку, но Борису удалось», — сказал менеджер M19 Андрей Полещук в интервью командному сайту.

От Европы на соревнования также отобрались Йон Orange Вестберг из Alliance, который давно пытается войти в топ самых-самых, и поляк с ником amyks. Пока что он запомнился по выступлению в финале отборочных. Тогда он пытался противостоять Павлу Бельтюкову, местами вполне успешно.

На чемпионат такого уровня впервые отобралась и девушка. В группе с Бельтюковым выступает китаянка SHRoyalBaiZe из команды Star Horn Royal Club. Она заменяет своего соотечественника — Jiajia. Теперь это её шанс побороться за выход на чемпионат мира и денежный приз. К тому же он тут более чем достойный — $ 250 тыс., из которых $ 60 тыс. увезёт победитель.

Распределение игроков по итогам жеребьевки

Распределение игроков по итогам жеребьевки

Первый матч начнётся в 18:30 по московскому времени. Англоязычная трансляция будет доступна на канале PlayHearthstone. Русскоязычные стримы проведут студии StarLadder и Neon Lab.

«Это турнир на $ 250 000, почему проблемы с интернетом в 2017 году?»
Репортаж с отборочных на летний турнир Hearthstone Championship Tour.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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