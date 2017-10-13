«Много хороших игроков, но нет ни одного, кто был бы лучше меня»

С 13 по 15 октября в Лос-Анджелесе состоится летний чемпионат по Hearthstone. По итогам этих соревнований определятся ещё четыре участника самого главного турнира года. Принимать чемпионат будет новая Blizzard Arena.
На соревнованиях сыграют два представителя СНГ, которые прошли через европейскую квалификацию: украинец Борис OldBoy Глотов и действующий чемпион мира Павел Pavel Бельтюков.
На отборочных россиянин снова поставил рекорд. Ещё никому ранее не удавалось пройти через швейцарскую систему, а затем и плей-офф без единого поражения. Бельтюков смог. Он закончил выступление со счётом 10:0, чем ещё раз вызвал восхищение окружающих. Через несколько недель его достижение повторил канадец Райан Purple Мёрфи-Рут.
Своей главной целью сейчас Бельтюков называет двукратное чемпионство. Он хочет повторить успех 2016 года. И если получится, то он побьёт два рекорда сразу.
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У Бориса Глотова амбиции поскромнее. Его главная цель сейчас — отобраться на чемпионат мира. За несколько дней до турнира он подписал контракт с M19.
Борис Глотов
«OldBoy отлично показал себя на отборочных играх к летнему чемпионату. Выйти в плей-офф и получить слот — под силу не каждому игроку, но Борису удалось», — сказал менеджер M19 Андрей Полещук в интервью командному сайту.
От Европы на соревнования также отобрались Йон Orange Вестберг из Alliance, который давно пытается войти в топ самых-самых, и поляк с ником amyks. Пока что он запомнился по выступлению в финале отборочных. Тогда он пытался противостоять Павлу Бельтюкову, местами вполне успешно.
На чемпионат такого уровня впервые отобралась и девушка. В группе с Бельтюковым выступает китаянка SHRoyalBaiZe из команды Star Horn Royal Club. Она заменяет своего соотечественника — Jiajia. Теперь это её шанс побороться за выход на чемпионат мира и денежный приз. К тому же он тут более чем достойный — $ 250 тыс., из которых $ 60 тыс. увезёт победитель.
Распределение игроков по итогам жеребьевки
Первый матч начнётся в 18:30 по московскому времени. Англоязычная трансляция будет доступна на канале PlayHearthstone. Русскоязычные стримы проведут студии StarLadder и Neon Lab.