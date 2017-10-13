Погоня за ветром. Что хорошо и что плохо в PES 2018

Pro Evolution Soccer 2018 вышла примерно месяц назад и затерялась в игровом календаре релизов. Сначала игре помешали конкуренты — на одной с PES неделе «добрые» коллеги-разработчики решили выпустить еще три спортивные игры — две про баскетбол (NBA 2K18 и NBA Live 18) и одну про хоккей (NHL 18) — и внимание игроков немного рассеялось. А затем, как только PES начала вставать на ноги, вышла FIFA 18 — а с главным конкурентом на равных сегодня японская игра, увы, сражаться не способна.



В связи с этим всем PES 2018 не получила, в том числе и от нас, нужную порцию внимания. Поэтому, руководствуясь вечной пословицей «лучше поздно, чем никогда», с опозданием рассказываем о новой части футбольного симулятора, которая опять получилась неоднозначной. Что хорошо и что плохо в PES 2018 — прямо сейчас.

Если видео не отображается, его можно посмотреть на официальном канале officialpes.

Что хорошо: игровой процесс

«FIFA — аркада, PES — симулятор», — эту фразу, как мантру, проговаривают уже долгие годы все поклонники японской игры. Конечно, она не совсем верна, но игровой процесс в PES действительно сложнее и глубже, чем у конкурента. FIFA больше похожа на увлекательный аттракцион (что вообще не плохо), PES же более медлителен и медитативен. И хотя и той, и другой игре, будем честны, до реализма ещё очень далеко, всё же PES пользуется большей популярностью у игроков, которые любят более сложные спортивные игры.

В PES 2018 основы остались прежними — без прорывов и революций. Разработчики лишь чуть снизили темп игры, научили дриблеров вроде Месси или Стерлинг резко менять направление движения, из-за чего стало проще проходить нескольких соперников. Также в новой игре разработчики усилили уникальные способности футболистов: например, у Коларова появилась пушка страшная, у Неймара теперь почти невозможно отнять мяч — так технично он укрывает его от соперников, а Лукаку мастерски расталкивает любого соперника. Все эти уникальные особенности футболистов добавляют живости игровому процессу, а также делают виртуальных игроков более похожими на реальных.

Правда, PES 2018 (как, кстати, и в FIFA 18), именно из-за этих особенностей, стал, по нашим ощущениям, более открытой и взбалмошной игрой. Создаётся впечатление, что разработчики выдали игрокам атакующие способности, но позабыли о защитных. И поэтому, даже несмотря на более медленный темп, в PES обычно забивается немало мячей — результаты вроде 5:3 или 4:2 тут случаются намного чаще, чем раньше. Но в целом PES остаётся на своей волне — здесь всё ещё самый глубокий и комплексный игровой процесс в жанре.

Наконец-то хорошая версия для PC

Долгие годы, из-за отсутствия лицензий, как в FIFA, PES оставался любимой футбольной игрой у PC-владельцев. Только на персональных компьютерах почти сразу после выхода умельцы со всего мира стряпали патчи, чтобы вернуть в игру правильные названия клубов, их формы и прочую нелицензированную атрибутику. Однако с переездом на новые платформы (Xbox One и PS4) разработчики долгое время не обновляли PC-версию игры, продавая под видом нового продукта вариант из прошлого поколения. В 2017-м всё изменилось.



Теперь PC-версия игры — лучшая среди всех. И не только потому что фанаты продолжают лепить на игру заплатки, но и потому что именно на PC футбольный симуляторы выглядит лучше всех — 4К-разрешение, текстуры высокого качества и многое другое. Да и стоит на персональных компьютерах игра меньше, чем на домашних консолях. Посмотрите, как выглядит стадион «Барселоны» в игре!

Дэвид Бекхэм

В этом году EA Sports почти образцово обновила свой список кумиров в FIFA. Наша аудитория порадовалась включению в игру Льва Яшина, молодёжь — возвращению бразильцев Роналдиньо и Роналдо, а также Тьерри Анри, игроки постарше порадовались Марадоне. Эта пятёрка добавилась к уже существующему довольно большому пулу легенд прошлого, которые уже были в игре — Пеле, Гуллиту и многим другим.



Но одну из самых лакомых лицензий получила в этом году всё-таки Konami. Компании удалось договориться с Дэвидом Бэкхэмом — легендой английского футбола и одним из самых популярных футболистов в истории. Он будет присутствовать эксклюзивно в PES несколько лет. Помимо этого, Konami в рамках партнёрства с «Ливерпулем» и дортмундской «Боруссией» включила в новую игру и многих легенд, выступавших за эти клубы, вроде Иана Раша или Карла-Хайнце Ридле, но Бекхэм — это, конечно, главная жемчужина.

Если видео не отображается, его можно посмотреть на официальном канале officialpes.

Что плохо: небольшое количество нововведений

Продюсеры Pro Evolution Soccer во всех интервью в преддверии релиза в унисон заявляли, что новая игра — это первая часть трёхлетней, скажем так, трилогии. За эти три выпуска разработчики пообещали переделать почти все главные аспекты — от геймплея до игровых режимов. Но в случае с PES 2018 сил хватило только на первое.



Master League, Become a Legend, My Club — если для вас это не пустые слова, то вы понимаете, к чему я веду. На протяжении нескольких последних выпусков большинство из игровых режимов PES либо вообще никак не менялись, либо заслуживали косметических изменений. Евангелисты игрового процесса, наверное, и тут возразят, мол, зачем это надо, когда у нас такой игровой процесс. Но это неправильно: современные спортивные игры — это экосистемы, в которых важно не только то, что происходит на виртуальном поле, но и все вокруг. Увы, Konami, видимо, не хватает ни сил, ни возможностей, чтобы ежегодно мощно обновлять игру, как EA Sports, именно поэтому отличить один PES от другого становится все сложнее.

Отсутствие лицензий

Набившая оскомину ещё примерно 10 лет назад проблема, увы, до сих пор актуальна. EA Sports заключает контракты с АПЛ и лучшими игроками мира, покупает лицензии пачками, а Konami остаются крохи со стола. Именно поэтому в PES даже в 2017-м остаются команды с названием вроде North London.

Единственная отрада PES — лицензированная и действительно круто сделанная в игре Лига чемпионов. Но наличие её и нескольких лицензий поменьше всё же не способно кардинально поменять отношение к этой части игры. Если бы не умельцы со стороны, которые научились «патчить» даже консольные версии игры, современная история Pro Evolution Soccer могла быть ещё безрадостнее.

Нестабильный онлайн

Хейтеры FIFA любят при любом удобном случае уколоть EA Sports за нестабильную работу серверов. Несколько недель назад на ругань решился даже форвард «Челси» Миши Батшуайи. Но большинство из них просто никогда не играли в PES, в котором ежегодно проблемы с онлайном.

В случае с PES 2018 онлайн не работал в первый день на PS4 и пару дней на PC. В консольной версии всё в итоге починили, но опять что-то поломалось неделю спустя после выхода. На PC проблемы остаются до сих пор. Это, конечно, уже намного более благоприятная ситуация, чем в былые годы, когда онлайн мог не работать всю первую неделю после релиза, но все же.

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Pro Evolution Soccer за последние 10 лет проделал неутешительный путь — от флагмана жанра до вечно второго. Сегодня Konami не хватает производственных мощностей, чтобы сражаться с «Фифой» на равных, но все же PES 2018 оставляет после себя довольно грустное впечатление. Это всё ещё отличная футбольная игра, в которой совершенно нечего делать и неинтересно находиться. Кроме Лиги чемпионов и редких активностей в My Club, здесь ровным счётом ничего не происходит. В нынешнем состоянии PES идеален в качестве второго футбольного симулятора или игры для посиделок с друзьями. Слава богу, но в шумной компании он всё так же хорош.