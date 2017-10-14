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Текст: Яна Медведева

Взлеты и падения Na’Vi. Итоги второго дня Starladder i-League по Dota 2

Победа над принципиальным соперником от Na’Vi, подъем американской доты и расслабленные китайцы — почему второй день SL i-League войдет в ис
14 октября 2017, суббота. 10:45 Киберспорт

Пусть второй день на Starladder i-League по Dota 2 закончился поражением Natus Vincere, но он точно оказался достоин званий первого майнора. Крутые перевороты и интересные стратегии, бушующий зал и Кайл Kyle Фридман, который доказывает всем, кто тут лучший капитан в доте.

Матч дня: Na’Vi-Secret

Серия которую будет сложно переплюнуть по накалу любому следующему матчу на турнире. За спиной и Na’Vi и Secret большая история противостояния, которое очень редко склонялось в сторону украинского состава. Что уж говорить об этом матче? Na’Vi, которая находилась на естественном спаде формы, и Team Secret, разрывающая все и вся в своем регионе. Но как и обещал Александр XBOCT Дашкевич, “Рожденные побеждать” отлично подготовились к своему сопернику. В первых двух картах команды использовали свои сильные стороны, продемонстрировав оппоненту, что готовы забирать игры с высоким преимуществом. Но безумная третья встреча после практически полуторачасового противостояния ушла в копилку к Na’Vi.

Карта дня: Na’Vi-Secret (3 карта)

Если вы не смотрели эту карту (желательно целиком), то вы не видели Starladder i-League. 85 минут о том, как мидовый Ancient Apparition и его команда убивают Alchemist и Timbersaw. Как сплитпушащий Earth Spirit уходит от атак на каждом сантиметре карты. Как Underlord увозит своих товарищей на последних единицах здоровья в разгар драки. И все это с переворотами до 15 тысяч золота в любую сторону. Об этой карте сложно что-то рассказывать, ее нужно посмотреть хотя бы в хайлайтах.

Игрок дня: Закари ZFreek Фридман

Когда этот парень появляется в кадре, зрители посмеиваются. Но когда дело доходит до игры — его серьезно опасаются. И не зря. Поклонники команды уверены, что половина успеха compLexity заключается в умении ZFreek выстроить раннюю игру и творить такие небольшие хайлайты, которые замечает не каждый зритель. Он то даст очень точную сеточку в соперника от крипа на Chen, то провернет махинации с артефактами, чтобы спасти себя и товарищей. А еще Закари очень быстро фармит и легко подстраивается под темп игры. Особенно когда речь заходит о Winter Wyvern с аганимом.

Герой дня: Earth Spirit

О том, что Chen — “имба и не контрится”, мы узнали еще вчера. С тех пор ничего не изменилось. На зато в клубе “100% винрейт” к нему подключился Earth Spirit, который патч за патчем оказывается одним из самых надоедливых персонажей на четвертой позиции. Именно этот герой одержал все три победы в серии Na’Vi — Team Secret, а после хайлайта с улетающим вдаль Underlord он снова напрашивается на нерфы в ближайшем патче.

Антигерой: Necrophos

Добро пожаловать в антигерои турнира, гроза пабов. Пока где-то он пугает соперником регеном в 150 здоровья в секунду, на SL i-league ему не удалось выиграть еще ни одной карты. Он был и мидером, и керри, и хардлайнером. Но, видимо, “дед с косой” так сильно засиделся в мете, что команды-таки нашли на него управу. Они снова не дают ему жизни на ранней стадии и просто закидывают магическим уроном, как только появляется малейшая возможность. Может, теперь и в рейтинговых играх будет чуть легче дышать?

Моменты дня

Sonneiko Earth Spirit

Акбар SoNNeikO Бутаев в третьей карте против Team Secret доказал, что KDA — это совсем не показатель успешной игры. Хоть на него счету смертей больше, чем убийств и ассистов в сумме, именно его игра и бесконечные перемещения позволили Na’Vi получить достаточно пространства для маневров. Так что момент, когда он оттолкнул ультующего Underlord от его тиммейтов — это просто вишенка на торте его отличной игры.

Зал после победы Na’Vi

Для зала в “Киберарене” именно эта минута радости стала моментом дня. Обыграть Team Secret, да еще в таком напряженном матче. Поклонники украинской команды напомнили Na’Vi, что будут болеть за них в любой ситуации. А зрители на трансляции на минуту могли пожалеть, что не могут присоединиться к феерии в зале.

Провал дня: прогнозы

Если вы пытаетесь делать ставки по мнениям комментаторов и аналитиков, то вряд ли у вас улучшились дела на финансовом фронте. Даже предсказания побед Team Liquid были не столь уверенными, как итоговые исходы матчей. А во второй группе аналитика от медиа-персон и вовсе поплыла. CoL, которой прочили последнее место в своей четверке, выходит с первого места. Team Secret, которую чуть ли не со старта турнира уже ждали в финале, падает в нижнюю сетку. А Newbee, приехавшая из сильнейшего региона, играет также беззубо, как их соотечественники из Vici Gaming. На этом турнире пока все идет не так. Но в том и его прелесть.

Что дальше?

Третий день турнира — самый напряженный и интересный. Может, он даже более важный, чем финальные противостояния. 14 октября команды будут играть на вылет в нижней сетке группового этапа. Каждый из участников смог проанализировать свои ошибки и подготовиться к текущему состоянию соперников, так что ждите абсолютно другого уровня и других подходов. В этот день речь идет о том, чтобы попасть “в очки”, за которыми все приехали в Киев. И да, сегодня тоже играют Na’Vi.

Расписание матчей

14 октября
· 10:00 — Vici Gaming — Mineski / Группа А
· 13:00 — Newbee — Team Secret / Группа B
· 16:00 — SG e-sports против победителя первой встречи / Группа А
· 19:00 — Na’Vi против победителя второй встречи / Группа B.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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