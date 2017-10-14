Стримить нельзя банить. О пиратах, лицензиях и трансляциях в Dota 2

Первый майнор сезона по Dota 2 для зрителей в СНГ начался вдохновляюще: победы Natus Vincere перекрывают все возникающие небольшие неполадки на стриме. А вот зарубежное сообщество серьезно взъелось на Starladder i-League Invitational. В первый же день LAN-финала здесь разгорелся конфликт: организаторы чемпионата начали нещадно банить сторонние каналы, которые пытались комментировать или просматривать матчи на стриме из клиента игры. Они ссылались на закон о защите авторских прав. Досталось и про-игрокам, заглянувшим случайно, и кастерам небольших студий, в том числе работающим на других языках. В ночь с 13 на 14 октября Valve выступила с официальным заявлением, объясняющим границы дозволенного. Стримить из DotaTV можно, но при определенных условиях.

С чего все началось?

Шум поднялся из-за того, что 24-часовой бан получил канал известного американского игрока и стримера Брайана BSJ Канавана. Он вряд ли мог похвастаться огромным количеством зрителей, но своя аудитория у него собирается регулярно. Во время поиска рейтингового матча он, как и всегда, заглянул в список активных игр в клиенте Dota 2. Брайан наткнулся на одну из встреч LAN-финала Starladder i-League и решил посмотреть за действиями игроков. В итоге его канал без предупреждений получил запрет на трансляции на 24 часа. Конечно же, сообщение об этом попало на Reddit.

Следом за ним посыпались истории от других небольших студий и отдельных комментаторов. Под неожиданный бан попал канал FroggedTV, который уже 4 года транслирует турниры и создает контент на французском языке. У них работает несколько комментаторов, которые с рекламы на канале и без того получают копейки. Затем под бан попала вьетнамская студия 23 Creative. Этим же путем последовали немецкие кастеры из SaphiraTV и украинский канал ViolinUA. Все они собрались на форуме Reddit, чтобы выяснить, за что их наказали и что делать дальше.



Апогея история достигла, когда в прямом эфире предупреждение от Twitch получил Херник AdmiralBulldog Анберг, тоже заглянувший на матч Starladder во время стрима. Он не постеснялся рассказать об этом всем своим зрителям, которые обрушились на организаторов с гневными заявлениями. И поверьте, у чемпиона The International достаточно фанатов, чтобы поднять шумиху. Все-таки, они подняли руку на святое.

На всеобщее недовольство повлияло и не самое высокое качество трансляции от Starladder. Маленькие стримы на других языках и небольшие фрагменты матчей у игроков оказались отдушиной для зрителей, уставших от «фризов» на официальной трансляции и пропущенных убийств. Когда каналы окатила волна банов, пользователи Reddit писали только «сначала сделайте нормальный официальный стрим, а потом покушайтесь на другие».

Как решали проблемы раньше?

Все эти небольшие студии существуют уже очень давно. И все это время они свободно комментировали сторонние турниры и чемпионаты от Valve. Они работают на не слишком обширную, но стабильную аудиторию, которая предпочитает слушать комментаторов на родном языке, а не переключаться на англоязычную трансляцию. И все это время у них не бывало проблем с организаторами чемпионатов. Ну, или они находили возможность договориться.



Киберспортсмены тоже никогда не испытывали затруднений с тем, чтобы заглянуть на матчи во время поиска игры. Очень немногие из них брались действительно комментировать матчи и отбирать зрителей у официальной трансляции. Если так случалось и это не устраивало организаторов турниров, то они напрямую писали игроку или стримеру и вежливо просили больше так не делать. Например, там случилось несколько недель назад, когда американский стример Грант GrandGrant Харрис решил на своем канале комментировать матчи квалификации на DotaPit. Администраторы чемпионата попросили отказаться от этой идеи, а потом просто пригласили Гранта в качестве официального кастера.



А вот со стандартными пиратами разговор всегда был коротким. Речь заходила о каналах, которые просто копировали контент с официального стрима, используя и обсервера, и даже включая на стриме официальных кастеров. Таких легко отправляли в бан без зазрений совести. Но региональные студии и отдельные игроки впервые встретились с такой кровопролитной борьбой с пиратством.

Точка зрения стримеров

Стримеры защищают себя «Правилами работы с видео», опубликованными на официальном сайте Steam.



«Мы приветствуем создание нашими пользователями видеороликов с использованием материалов из игр Valve (например, видеопрохождений игр, обучающих видеороликов или фильмов в формате SFM). Мы не возражаем против размещения таковых видеороликов на вашем веб-сайте, сервисе YouTube или иных подобных сервисах, используемых для распространения видеоматериалов. Однако мы возражаем против извлечения ресурсов из наших игр (например, звуковых дорожек, музыки или предметов) с целью их распространения в обособленной форме».



Когда-то эти правила Valve опубликовала, чтобы больше не отвечать на бесконечные запросы о правомерности распространения контента и трансляций. По сути, все находящееся внутри игры — это область авторского права именно разработчика, а он, чтобы избежать лишних заморочек, делегировал полномочия сообществу. Естественно, оговорясь в этих же правилах, что не стоит злоупотреблять монетизацией.



По соседней ссылке можно найти страницу, рассказывающую о том, что Valve дают организаторам право проводить турниры так, как они хотят. Однако и здесь лицензии на трансляции называются не эксклюзивными. Для человека, не сведущего в юридических вопросах, это слишком обтекаемая формулировка. А большинство стримеров на эту страницу и попали-то только благодаря подобным массовым разборкам.



Англоязычные комментаторы на старте конфликта активно подключились к защите прав стримеров. Дэвид GoDz Паркер апеллировал к Правилам Steam, а Тоби TobiWan Доусон указал, что адекватного гайда для малых каналов не существует.

Позиция Starladder

На другой чаше весов — права организаторов турниров. По словам представителей студии Starladder, ничего нового в сложившейся ситуации нет:

Это не стандартный турнир от Valve. Это обычный чемпионат от третьей стороны, на который права покупаются и продаются. Его не могут кастить все желающие. Банит не Valve. Банит Twitch. У них свой взгляд на права, равно как и у YouTube. Испокон веков все пиратские стримы банились

С точки зрения владельцев всех прав на турнир, организаторы вполне могут воспользоваться Законом об авторском праве, о котором там печется Twitch. И именно с такой пометкой получают баны все каналы, решившие использовать контент Starladder. Особенно те, что «воспользовались услугами» официального обсервера, то есть не сами управляли камерой, а включили вид от основной трансляции.



К другой стороне проблемы апеллировал Роман Casperrr Лепехин. В своем блоге он указал, что речь идет не столько о правах на трансляцию, сколько о взаимоуважении в сообществе.



«Люди на полном серьёзе заявляют, о безосновательности претензий Starladder касательно прав на трансляцию ИХ ЖЕ ТУРНИРА. Вы в своём уме? И даже если de jure SL не прав (а вроде как прав, по моей информации), то обычное человеческое чувство УВАЖЕНИЯ должно было подсказать «пиратам» об их неправоте. И нормальное сообщество с ПОНИМАНИЕМ бы отнеслось к возникшей ситуации, потому спасибо тем редким комментариям, которые рассматривали её с разных сторон. Не всё безнадёжно…»

Возможно, обычный зритель и действительно находится в слепой зоне конфликта. Никки Элис еще в сентябре отметила, что самостоятельным кастерам и студиям стоит внимательней относиться к организациям трансляций. «Я бы порекомендовала обсудить все с организаторами, прежде чем делать это. Все мэйджоры и майноры в этом сезоне имеют новые контракты с Valve, которые заменили лицензии с условиями, как они могут проводить турниры».



Затем эту информацию не раз подтверждали и опровергали, но очевидно, что никто не захотел делиться с общественностью подробностями сотрудничества с Valve. Так что существование тех самых лицензий на трансляции до сих пор официально не подтверждено.

Почему Twitch не виноват?

В первую очередь, пользователи Reddit набросились на Twitch. Кто забанил, тот и виноват. К тому же, стриминговая платформа является партнером Starladder на этом турнире, так что в этом увидели коммерческий интерес.



Однако стратегический директор Twitch Джастин Вон объяснил, что они действуют по внутренним правилам и законам. Он не может отказать своим клиентам, которые просят защитить их авторские права.



«Это глупый, устаревший, неэффективный, запутанный закон, которым легко злоупотреблять, но это все еще закон», — написал он.



Так что вся ответственность на запрос о бане ложится на Starladder, Twitch — это только проводник.

Что на это говорит Valve?

Конфликт на Reddit быстро перерос из просто споров о столкновении интересов в обсуждение серьезной правовой проблемы. Starladder указывал на свои права, юридические и моральные, стримеры указывали на Правила Steam. Что из этого конституция, а что законодательный акт, было непонятно до вмешательства Valve.



В ночь с 13 на 14 октября разработчики опубликовали блог, в котором обозначили свою позицию: стримам из DotaTV быть, но с некоторыми ограничениями.

Мы считаем, что каждый должен иметь возможность транслировать матчи из DotaTV для своей аудитории. Однако мы не думаем, что они должны привлекать коммерческий интерес или напрямую конкурировать со стримом организатора турнира. Это означает, что на стриме должны отсутствовать рекламные баннеры или оформления с указанием спонсоров. Это также означает, что нельзя использовать какой-либо контент официальной трансляции, например, видеоролики, работу камеры, оверлеи, контент между играми и т. д.

Но чтобы студии не начали безразборную битву друг с другом, Valve запретила большим игрокам стримить турниры друг друга. Так что частичную свободу воли получили только личные каналы.



Разработчики не стали ссылаться на Правила Steam или разводить дискуссию об авторских правах. Они рассказали, что в сообществе существует две группы зрителей. Одним хочется следить за официальным контентом от организаторов турниров, а другие предпочитают наблюдать за играми с киберспортсменами и стримерами. И они, как создатели игры, хотят удовлетворить интересы обеих сторон.



Как и всегда, Valve отступила и позволила сообществу самому выстраивать систему отношений в обозначенных границах.

Серая зона

С одной стороны, Valve обозначила свою позицию. С другой, система породила еще больше вопросов.



Что будет с игроком, если он заглянет на матч во время поиска игры и будет просто кликать по карте? У большинства из киберспортсменов всегда крутятся баннеры на экране и присутствует рекламная символика.



Как быть малым каналам, которые по сути являются студиями? Ведь в заявлении разработчиков четко сказано, что они «не разрешают другим студиям транслировать турниры друг друга».



Как быть с рекламой, которую отследить не так просто? Например, Виталий v1tal Волочай предложил интересную идею: озвучивать вслух рекламу во время своих стримов. На трансляции лишних баннеров нет, а заметить это практически невозможно, если ты не зависаешь все время на одном канале.



Дэвид LD Горман поинтересовался, не считаются ли подписчики и донаты от зрителей способом монетизации, которые запрещают использовать Valve? По Правилам Steam, контент из игры можно распространять в рамках партнерских программ с платформами. Но входит ли в разрешенную часть дополнительная реклама, пожертвования от зрителей и баннеры под трансляцией, которые изначально не входят в твой контракт с Twitch, непонятно.



В течение суток реддиторы и представители сцены найдут еще десяток методов обойти расплывчатые фразы из блога. Пока что ни Valve, ни Twitch, так и не разграничили, где заканчивается стрим для сообщества и начинается «коммерческий интерес».

Сколько еще проблем впереди?

Заявление от Valve вполне соответствует их внутренним правилам, но может серьезно усложнить жизнь студиям. Теперь нет смысла покупать права на трансляцию турнира — он официально открыт для стриминга из клиента игры на личных каналах. Теперь нечаянно забыть нажать кнопку «стримить в DotaTV» — это даже выгодно для организаторов чемпионатов.

The Summit в прошлом сезоне уже воевал с внутренней системой, чтобы заманить аудиторию на свой официальный канал. BTS просто не пустили звук комментаторов в DotaTV, практически заставляя внутриигровых зрителей перетягиваться на Twitch. Это была экстренная мера, которая позволяла обеспечить требования партнеров. А теперь, когда потенциальные спонсоры знают, что турнир может транслироваться на любом канале, то они увидят еще меньше причин вкладываться в развитие чемпионатов. LD даже указал, что для дальнейшего развития сцены, Valve придется ввести возможность рекламы спонсоров в DotaTV.



Региональным студиям, теперь, видимо, придется перед каждым чемпионатом связываться с организаторами и оговаривать условия трансляции на своем языке. Чаще всего они используют хоть небольшую рекламу на своих каналах, но чтобы не получить бан, нужно заручиться поддержкой со стороны основной студии чемпионата. Это намного усложняет процесс работы и сотрудничества, которое может оказаться невыгодным для обеих сторон.



Зато сообщество, поднявшее бунт, практически довольно. Любимые игроки и стримеры могут вернуться к трансляциям, а «злого» Starladder, обидевший Bulldog и BSJ, тыкнули носом в его неправоту. Студиям теперь придется потеть над трансляциями, чтобы какой-нибудь Папич не выглядел на их фоне выгоднее и интересней. Только в конечном счете это усложнило жизнь практически каждому из игроков рынка. А Valve как всегда ни при чем.