«Это фиаско, Valve». Как СНГ может остаться без достойного майнора по CS:GO

Несколько дней сообщество Counter-Strike: Global Offensive гудит от негодования. Российская команда KLAN FONTAN уже не в первый раз попалась на использовании читов, но всё равно приняла участие в квалификации на СНГ-майнор. Победила на них и получила путёвку в LAN-финал. Это далеко не первый случай, когда на турнирах от Valve появляются нечестные игроки, однако ситуация с пятёркой KLAN FONTAN – отнюдь не единственная проблема грядущего майнора.

Плохо vs Ужасно

Заключительная стадия СНГ-майнора назначена на 26-29 октября. Местом проведения выбран Бухарест, а организатором выступает румынская компания PGL. За открытую квалификацию отвечают американцы из CEVO. Только эти два факта вызывают массу причин для беспокойства. Почему среди всех майноров только соревнования для СНГ проходят не в своем регионе? Почему за открытую квалификацию отвечает американская компания, которая раньше особо и не работала на нашем рынке?

Студия PGL в Бухаресте уже не в первый раз становится ареной для майнора

Первый звоночек прозвучал ещё до старта самого первого матча. Турнир начался спустя три дня после анонса. Рекордная скорость. Посев команд происходил дважды и вручную, при этом принципы распределения иначе как случайными не назовёшь. Кроме того в сетку добавлялись команды, которые и вовсе не могут играть в СНГ! Всё это вызвало волну справедливой критики.



Исполнительный продюсер Epic Esports Events Марк March3llo Авербух указал на конфликты в расписании турниров: «Азиатские и СНГ квалификации к мэйджору были поставлены на даты EPICENTER, а европейские и американские на даты SLTV. То есть те команды, которые не приглашены на сам мэйджор или его закрытую квалификацию с 99-процентной вероятностью снимутся с EPICENTER и SLTV». Авербух отдельно отметил крайне неудачный выбор места проведения СНГ-майнора и необходимость делать визы для игроков, подытожив сказанное меткой фразой — «Это фиаско, Valve».

Неспортивное поведение

Начало отборочного этапа сопровождалось новыми проблемами. Если небольшие проволочки, паузы между матчами и не самые быстрые ответы от администрации есть почти на каждой открытой квалификации, то ситуация с KLAN FONTAN из ряда вон выходящая. Конечно, про-сцена не обходится без нечистых на руку игроков. Чего стоит история с Ховиком KQLY Товмасяном, который получил пожизненный VAC-бан за игру с читами. Тогда его дисквалификация казалась явным признаком того, что Valve не собирается мириться с читерами на профессиональном уровне. KLAN FONTAN успешно поставила под сомнение это утверждение.

Почти каждый матч с участием российской пятёрки сопровождался обращением к администрации с просьбой проверить ребят на читы. Организаторам показывали учётные записи игроков с активным баном на других платформах. Все ответы админов сводились к тому, что их не волнуют сторонние доказательства и любые решения будут приниматься после просмотра демозаписей в течение 24-48 часов. В этом свете твит о серьёзности подхода к рассмотрению жалоб, опубликованный после турнира, смог вызвать в рядах сообщества только смех и ярость.

Перевод: мы серьёзно подходим ко всем жалобам на читерство. Несмотря на то что матчи квалификации закончились, мы продолжаем расследование по всем жалобам.

Если сообщение не открывается, его можно посмотреть в аккаунте cevo в «Твиттере».

В итоге ситуация разрешилась признанием самих игроков KLAN FONTAN в использовании читов и добровольным отказом от дальнейшего участия в турнире. Очевидно, что ни одна игра по их сетке не была переиграна, и место KLAN FONTAN в LAN-финале просто ушло последней проигравшей команде.

Чистосердечное признание от KLAN FONTAN

Границы на замке

Место проведения турнира ожидаемо стало следующей загвоздкой для киберспортсменов. Как минимум одна команда точно не сможет принять участие в майноре из-за проблем с документами – Fantazeri. Её участник никак не попадёт в Бухарест, а организаторы запретили составу сделать замену. Такая принципиальность бумерангом ударила по самой PGL: получившая приглашение вместо Fantazeri команда Weplay вынужденно отклонила инвайт. Причина – игроки не успевают оформить визы.

Открытое письмо

Целая череда провалов организаторов нашла отражение в открытом письме Дмитрия hooch Богданова, игрока команды EPG, которая участвовала в прошедшей квалификации. Обращение киберспортсмена на английском языке было опубликовано на портале Twitlonger и вызвало живые обсуждения в сообществе, но пока осталось незамеченным Valve.

Дмитрий hooch Богданов и его тяжелые мысли

Дмитрий не поленился буквально по шагам разобрать все ошибки организаторов, подкрепляя каждое высказывание фактами. В последней строчке ему удалось уместить всю суть проблемы: «Надеюсь, следующий майнор для СНГ проведут профессионалы, которые связаны с местной сценой, как это было в предыдущие годы. Мы этого заслуживаем».



И он абсолютно прав. На прошлом мэйджоре играло четыре коллектива из нашего региона, действующий чемпион мира — команда из СНГ. Может, всё же стоит уделить региону чуть больше внимания, мистер Ньюэлл?



До старта LAN-финала майнора осталось всего две недели. Пока события развиваются по худшему сценарию. Представители PGL, уже подмочившие свою репутацию проволочками на мэйджоре, должны действительно постараться, чтобы хоть как-то реабилитироваться в глазах сообщества. Сумеют ли они что-то придумать до 26 октября – большой вопрос.