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Текст: Яна Медведева

Первые чемпионы. Чего ждать от финала Starladder i-League по Dota 2

Смогут ли американцы добраться до финала, настигнет ли Team Liquid проклятье чемпионов и кто будет играть на Chen.
15 октября 2017, воскресенье. 12:30 Киберспорт

15 октября в Киеве пройдет финал первого майнора профессионального сезона по Dota 2. Ну и пусть в этот день игроки Natus Vincere не выйдут на родную сцену «Киберспорт Арены», зрителям и без этого будет на что посмотреть. Главное, чтобы серии были не такими односторонними и скучными, как в заключительный день группового этапа.

Полуфиналы

compLexity Gaming — Mineski

По мнению аналитиков еще до старта турнира, эти две команды вполне могли оказаться за пределами плей-офф. Если в Mineski еще видели потенциал, то американо-шведский состав должен был прозябать на последней строчке своей непроходимой группы. Но Кайл Фридман думал иначе.

Игроки compLexity в своих матчах не стесняются и не тушуются перед любым соперником. Еще в американских квалификациях они определились с оригинальным стилем игры, от которого не собираются отказываться. Они просто берут героев, которые будут бить твои строения при любой удобной и неудобной возможности. Сопернику приходится отбиваться от бесчисленного зоопарка Chen и Beastmaster, уворачиваться от надоедливого огня Jakiro и постоянно бороться с птицами Visage и пеньками Фуриона. И так до бесконечности. А пока вы тратите ресурсы на призванных существ, у вас уже упали все вышки.

Но у Mineski найдется ответ на такую простую, но неприятную стратегию. Ее самой сильной чертой в квалификациях в Юго-Восточной Азии было умение навязывать свой темп игры. И это как раз то, чего больше всего боится coL. Хотите пушить? Как насчет параллельно потерять сторону от Broodmother? Главное, снова не позариться на пик Medusa.

Team Liquid — Team Secret

Матч, действительно достойный финала турнира. По мнению многих аналитиков победитель именно этой встречи чуть позже увезет с собой и кубок, и первые призовые сезона, и станет на 150 очков ближе к приглашению на The International.

Team Liquid в первых двух сериях турнира показали, что им еще не грозит проклятье чемпионов, а небольшое количество тренировок не сказалось на их умении взаимодействовать. Все-таки, это все те же 9k-исполнители и 10k-капитан, которые два месяца назад не оставили никому шансов на The International. И это все еще тот же патч, который перед главным турниром года они поняли и раскрыли лучше других. За первые матчи Starladder игроки Liquid только добавили головной боли соперникам, увеличив список обязательных для бана героев еще на парочку персонажей. Вряд ли после статистики 4:0 кому-то захочется связываться с Chen от Куро Kuroky Тахасоми. Добавьте к этому ужасную болезнь Miracle, из-за которой он постоянно хочет играть на новом герое — и получите самого сложного соперника в драфте.

Но кто умеет контрить, если не капитан Puppey? Да, Team Secret упала в нижнюю сетку группы, но та серия определенно стоила полученного опыта. С игроков европейской команды спал груз ответственности беспроигрышной серии и они перестали бояться делать ошибки. Во второй день на сцену «Киберарены» вышла лучшая версия Team Secret. Подход к стилю игры Na'Vi они нашли за одну ночь. Team Liquid они могли изучать два месяца. Может, именно Puppey определит их слабое место?

За кем следить

В игре compLexity стоит всегда обращать внимание на игру Закари ZFreek Фридмана. Один из самых недооцененных игроков американской сцены зачастую оказывается полезней в игре, чем талантливые шведские братья. Может, он не клепает хайлайты, которые потом разлетаются по всем соцсетям, но его небольшие фишки иногда действительно удивляют.

Если вам хочется получить удовольствие от просмотра матча, а иногда спросить себя «что здесь происходит?», не отрывайте глаз от действий Дэрила IceIceIce Коха во время игры Mineski. Broodmother — это слишком классический выбор для хардлайнера, поэтому в полуфинале от него ждут Visage или Winter Wyvern. Ну или хотя бы Timbersaw, на котором он будет выкладывать предметы, чтобы привлечь внимание соперника.

Следить в Team Liquid за Маруном GH Мерхеем или Иваном Mind_Control Бориславовым — это уже мейнстрим. Поэтому вернемся к классическим звездам команды и просто посмотрим, каких еще героев в свой пул добавит Miracle. В прошлый раз ему просто захотелось поиграть на Luna. На средней линии. Так что в полуфинале ждем как минимум мидового Io.

В Team Secret ничего не меняется со сменой состава. Хочешь хайлайтов — смотри за игрой Язиеда Yapzor Жарадата. Хочешь увидеть, как саппорт обгоняет по фарму керри обеих команды — жди, когда ему пикнут Rubick. Yapzor — классический игрок четвертой позиции, который незаменим в каждой драке и способен вытащить даже самое безнадежное сражение. Главное, не вспоминать ту игру на Clockwerk…

Герой-автовин

На Starladder есть два героя, которые пока что гарантируют победу любой команде. В первую очередь, это Chen, без которого наверняка не обойдется финальный день турнира. Сразу в трех командах-участницах есть игроки, которые могут записать его в свои сигнатурные персонажи. Интересней всего, чем обернется борьба за Chen в матче Liquid-Secret. Если, конечно, он не отправится в бан в первой же стадии.

Другой герой со 100% винрейтом — это Earth Spirit. GH тренировал этого героя в пабе в течение перерыва, а Yapzor хоть и не является «образцовым» земелей, но вполне способен навести шум и на этом персонаже.

А вот Monkey King все еще не выиграл на турнире ни одной карты. Не помогают ни оригинальные сборки, ни смена позиций, ни смена окружения. В неудачниках в Королю обезьян присоединился Spirit Breaker. Этот персонаж отлично подойдет командам, которые хотят играть быстро и агрессивно, но стоит игре затянуться, как он быстро теряет свою актуальность. Или просто команды не умеют на нем играть?

Расписание финального дня

· 13:00 — compLexity Gaming — Mineski
· 16:00 — Team Liquid — Team Secret
· 19:30 — гранд-финал.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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