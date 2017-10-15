Мисс Орегоны. Главная леди в киберспорте

Анна Проссер-Робинсон никогда не собиралась возглавлять движение по борьбе с мужиками, которые считают своим долгом поглумиться над женщиной в интернете. Это сейчас она помогает другим девушкам советами, как реагировать в ситуации, когда даме предлагают в игре «рот попушить». Или как воспринимать оскорбительные сообщения в чате после работы в эфирной студии или записи интервью.



Девушка не раз беседовала о неуважительном отношении к женщинам в игровом сообществе с журналистами то Forbes, то Vice. Благодаря Анне в киберспорте появились ведущая и интервьюер Рейчел «Seltzer» Куирико, которая сама же потом и начала учить Проссер, как нужно работать в кадре, и комментатор Джеси «Gillyweed» Глак. И таких примеров куда больше. Неизменным остается только отношение игроков, чье число растет из года в год.

«Даже коллеги думали, что я работаю комментатором, потому что я женщина» История Джеси «Gillyweed» Глак, которая познакомилась с киберспортом благодаря будущему мужу.

До сих пор находятся люди, которые говорят: «Да ты получила эту работу, потому что девочка». «Не могу сосчитать, сколько раз я удаляла сообщение в соцсетях «Хочешь увидеть мое резюме, приятель? Точно хочешь?» прежде, чем ярость брала верх надо мной и я жала «отправить». Вместо этого я продолжаю работу. Ее результаты помогут изменить восприятие обо мне», — рассказывала Проссер-Робинсон командному сайту Evil Geniuses.

Даже для тех женщин, которые добились уважения и признания в киберспорте, это остается больной темой. Каждый, кто приходил в эту индустрию, стабильно получал свою порцию ненависти. Так было 10 лет назад, так происходит сейчас. И что с этим делать — пока непонятно. Сами дамы только разводят руками и говорят: «Надо продолжать работать».

Не бабское это дело. Как и зачем девушки приходят в киберспорт Как хрупкие девушки и железные леди ломают стереотип о том, что киберспорт — это исключительно мужской мир.

До встречи с нынешним мужем Джеффом Робинсоном Анна Проссер ничего не знала о киберспорте. Она играла в игры с отцом, братом, мамой и даже бабушкой. Поскольку своей консоли не было, она бегала к друзьям и смотрела, как пацаны рубятся в Halo. Их совершенно не смущало, что такая красавица тусит с ними днями напролет.

С Джеффом Анна познакомилась в колледже в 2006 году. Закрутился роман. Джефф ни разу не обмолвился о своем увлечении — StarCraft: Brood War. Спустя пару месяцев, она увидела у него дома на экране иконку SC и спросила, что это такое. И тут Джеффа понесло: «Ну, поигрываю. Да, еще как. Я достаточно хорош, побеждал на соревнованиях». Девушка модельной внешности так и обомлела: «Чего? Тут еще и турниры есть?». Так Джефф познакомил возлюбленную с миром StarCraft, а она стала его боевой подругой. Ездила с ним на турниры и всячески поддерживала. Он пытался ее учить играть. Получалось неплохо, но из-за постоянных проигрышей терпения не хватало.

Перед чемпионатом WCG USA 2007 пара переживала не лучшие времена. Отношения разваливались, друг с другом не общались. Анна уехала работать волонтером в Калькутту в благотворительную организацию Марии Терезы. Робинсон с утра до ночи готовился к соревнованиям. Когда Джефф победил в турнире, Проссер узнала об этом, но не знала, как написать ему. В итоге пара снова начала перезваниваться по телефону. Так и сошлись.

В 2011 году Проссер решилась на участие в конкурсе красоты штата Орегон. И выиграла его неожиданно для себя, чем до сих пор гордится. Однако девушка не стала строить карьеру модели. Анна взяла в руки микрофон, камеру и начала записывать интервью. Так ее и заметили в киберспорте. Спасибо стоило сказать организации Evil Geniuses, которая впоследствии превратила энергичную девушку в профессионального интервьюера и специалиста по маркетингу и пиару. В глазах организаторов киберспортивных соревнований Анна быстро доросла до ведущей. И это уже была не работа впустую. За нее платили.

«Если ты не выражаешь несогласие, если ты не заставляешь выходить людей из их зоны комфорта, значит, ты не делаешь свою работу. Если тебя не критикуют на глаза общественности, то, возможно, ты неинтересный человек», — говорила Проссер о своей работе.

В 2012 году Анна и Джефф сыграли свадьбу. С тех пор она частенько появлялась в эфирах сайтов об играх IGN и Gamespot, запустила подкаст по настольной игре Dungeons & Dragons, записала пародийную песню Don't GG о StarCraft 2 под музыку Adele, основала канал для геймеров Misscliks на Twitch.tv и провела с десяток мероприятий в роли ведущей. Одним из таких стал студенческий чемпионат по Heroes of the Storm. По его итогам организаторы соревнований пригласили Проссер-Робинсон для записи документального фильма. Ей по-прежнему есть что доказывать. Потому что она на любую критику отвечает трудом.

«Она ведьма, сожгите её». Жемчужина любого киберспортивного турнира Интервьюер, ведущая и сногсшибательная красавица. Фанатка Джона Стюарта и победительница боя в Ryse: Son of Rome против Остина Эйриеса.