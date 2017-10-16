Результаты Starladder

Главным событием прошедшей недели стал первый майнор профессионального сезона в Dota 2 — Starladder i-League. Для обновленных составов это проверка боеспособности на LAN-финале, а для старых команд — отличный способ вернуться в форму. Без особых проблем победу в чемпионате одержали действующие чемпионы мира, команда Team Liquid. За весь турнир команда проиграла всего одну карту — в финале чемпионата против Mineski.

• Так много людей сейчас проиграли свои «рарочки». VG играла отвратительно. С другой стороны, я рад, что Valve оказалась права. SA нужен слот, чтобы показать себя и заполучить немного спонсорских денег.

• Замена Swindlezz на этого парня Kyle — это лучшее, что случалось с CompLexity.

• До вчерашнего дня я думал, что Китай на шаг впереди всех остальных регионов. Теперь мне кажется, что я ничего не понимаю в соревновательной доте.

• Можно нарезать видео на 10 минут только из хайлайтов Sonneiko. Он сейчас собственноручно отправил Earth Spirit на нерф.

• Жаль, что мы не увидим Mineski на первом мэйджоре. Я действительно думаю, что у них есть шансы занять высокое место на этом турнире.

• Team Secret — это единственное, что стояло между Liquid и победой на майноре. Не думаю, что Mineski или любая другая команда сможет обойти их в bo5. Единственная возможность — это bo3.

• Mineski — это самая дисциплинированная команда из SEA, которую я когда-либо видел. Это вам не шутки.

• Приятно видеть, что Secret идет ноздря к ноздре с Liquid. Да, ребята делали ошибки, но этот состав — команда высокого уровня, которой есть куда расти. И ее обыграла только Liquid — лучшая команда мира, так что все не так плохо.

Team Liquid слишком сильна сейчас. И я не думаю, что патч это как-то изменит. У них все еще останется потрясающий талант: четыре 9k-игрока и бог драфта.

• Чемпион International, чемпион мэйджора и чемпион майнора. Miracle.

• Остановить Team Liquid сможет только IceFrog.

• У каждой команды была своя эра, после которой нерфили ее любимых героев. Эра Liquid выпала на момент с отсутствием патчей. Так что посмотрим, как они переживут смену версии.

• Хватит приглашать Liquid на майноры. Дайте шанс другим командам.

Права на трансляции турниров

Параллельно с турниром в англоязычном сообществе разгорелась драма, на которую пришлось обратить внимание даже Valve. Организаторы Starladder один за другим банили каналы на Twitch, которые транслировали матчи чемпионата. Даже если речь шла о стримах на других языках или просто о про-игроках, которые заглянули в DotaTV во время поиска рейтинговой игры. Проблему начали обсуждать на Reddit и пришли к выводу, что SL не имеет права на подобные действия, потому что любой контент из DotaTV является свободным для распространения. Чтобы разъяснить ситуацию, Valve выпустила отдельный блог, где постаралась разграничить области влияния. Стримить игры из DotaTV теперь официально можно всем, но при этом нельзя использовать рекламные баннеры и оформление, то есть эта трансляция не должна преследовать коммерческий интерес. Правда, от этого появилось только больше проблем и вопросов.

Стримить нельзя банить. О пиратах, лицензиях и трансляциях в Dota 2 За первые дни Starladder i-League организаторы забанили десяток каналов, транслировавших матчи турнира. Пришлось вмешаться даже Valve.

• Это такая жесть. Просто посмотрел кусок игры на стриме во время поиска, а тебя уже забанили без какого-либо предупреждения от Valve или кого-то еще. Если у них такие тупые правила, то пусть сделают так, чтобы ты вообще не мог смотреть турниры в клиенте.

• И как людям теперь создавать контент с официальных игр? Если его забанили, это будет начало большого провала в доте. Неважно, транслировал он или нет. Сам факт того, что ты не можешь использовать этот контент, закрывает огромное количество дверей и вариантов для авторов.

• Я работают с FroggedTV. Это основной и единственный канал, который кастит и производит контент на французском языке. Сейчас нас забанили за просмотр Starladder из клиента игры. Мы получили бан по DMCA, что значит, что это Starladder решил нас забанить. В связи с этим у меня возник вопрос: каким тогда будет будущие французского каста на турнирах по Dota 2?

• Valve позволяет транслировать игры на любой стриминговой платформе, пока вы делаете это из клиента игры. Однако они не владеют этими порталами, в данном случае Twitch. Поэтому если у SL заключено соглашение с Twitch, то они просто могут попросить их забанить каналы, которые кастят их турнир. Twitch может их забанить, но Valve с этим ничего не сделает. Зато Valve могут оштрафовать организаторов.

• Лаги вчера, ужасный обсервер, баны популярным стримерам. Такое ощущение, что Starladder за неделю пытается потерять всех своих зрителей.

Мне кажется, что кто-то должен прекратить этот хейт. Дело в том, что если организаторы проводят турнир, то им нужен для этого денежный стимул. В это входят любые средства, которые они получат со стрима от рекламы или чего-то еще. То же самое с любым спортивным каналом. Если вы собираетесь показать футбол, вам нужно купить лицензию. Без нее вы воруете контент. Valve сама разработала свои законы о том, как работает контент в Dota TV, но Twicth поддерживает организаторов.

• Если ты используешь их комментаторов или рестримишь канал Twitch, то это проблема. Если нет, то это не должно быть проблемой.

• Приятно получить хоть какие-то разъяснения, но все еще есть очевидные серые области. Например, в какой момент стрим начинает конкурировать с официальным? И при этом все стримеры изначально имеют коммерческий интерес во время трансляций. Так что мне все еще непонятно, где находится эта граница.

• Рад, что после стольких лет Valve сказали хоть что-то. Но стримеры-любители с достаточным количеством зрителей просто заставят организаторов отказаться от стримов в Dota TV.

Проблема Low Priority

Пока IceFrog и другие разработчики занимаются новым патчем, пользователи Reddit направили все свои идеи на улучшение системы LP. Один из игроков предложил запретить играть в низком приоритете с друзьями. Так наказание останется наказанием, а не превратится в развлечение. Другой игрок хочет, чтобы Valve сосредотачивалась не на том, чтобы усложнить жизнь нарушителей, а на наградах для тех, кто хорошо себя ведет в рейтинговых играх. Пока что пряник побеждает кнут.

• Наказания не подходят для того, чтобы делать людей лучше. Токсичный игрок, если он поиграл в LP с еще более токсичными игроками, не вернется оттуда добрым и позитивным. Он будет только еще больше рейджить.

LPQ должно быть наказанием, но в то же время должно заставить вас задуматься о своих действиях. А такие предложения превращают его в психологическую пытку. Я буквально чувствую, как собираюсь завязать с дотой после попыток сыграть LP в соло.

• Вместо LP просто должен быть временный бан за плохое поведение. От нескольких часов до — максимум — года.

• Я понимаю, что упоминание Riot на этом сабреддите — это табу, но тем не менее. Они сделали так, что люди, которые хорошо себя ведут, могут получить бесплатные скины или шанс их получения. Riot буквально подкупает игроков, чтобы они хорошо себя вели. Это звучит забавно, но это работает. Если я правильно помню, они выставляли статистику, по которой количество репортов снизилось на 20% или около того после реализации этой идеи. И все еще продолжает снижаться. Так что это определенно работает. Может, Valve стоит сделать что-то подобное?

• Банить людей, которые «фидят» в LP. Или пусть лучше у них из инвентаря удаляется случайная шмотка.

• Почему нужно награждать людей за то, что они ведут себя нормально? Вам не нужно вознаграждать людей за то, что они порядочны. Если вы не можете вести себя прилично без награды, то вы не заслужили награды за хорошее поведение.

• Что-то вроде double down еще может сработать, но это не так круто, как бесплатные предметы. Но с double down воспитанный игрок получит преимущество по MMR, даже если он отстает по мастерству, а это неправильно.

Запуск Gosu.AI

Если вы хотите улучшить не свой рейтинг поведения, а свой MMR, то вам пригодится новый помощник от GOSU.AI. Их система на прошлой неделе вышла в открытое бета-тестирование и теперь доступна для всех желающих. Игроку просто нужно добавить бота в друзья, а потом на специальной странице следить за своими показателями и читаться советы. Возможно, окажется, что вы слишком много времени тратите на лишние клики или вам следует потренироваться в добивании крипов.

• Я не могу добавить бота в друзья. У меня очень старый аккаунт, 2014 года, но с тех пор я ничего не покупал, так что Steam не позволяет добавлять друзей. Можете ли вы как-то вручную добавить его?

• 747: Могу ли я поинтересоваться об использовании этой статистики? Например, вы получаете данные, что вы пропустили крипов. Но как по мне, это не слишком полезно. Потому что вам не нужен кто-то, кто будет говорить вам, что нужно попрактиковаться в ластхите, если у вас не получается добивать каждого крипа. И как вы подсчитываете вклад в игру? В некоторых моих пабах, которые я специально подыскал, вполне можно сказать, что я внес более 50%, но статистика максимум показывает 32%. И про статистику времени, когда вы ничего не делаете. По сути, вы просто пытаетесь заставить людей использовать «горячие клавиши», потому что тогда это число будет стремиться к нулю. Так что мне интересно, каким образом эта статистика вообще должна улучшить мою игру?

• Как спаммеру Tinker, мне нужно больше информации о драках, чем о фарме. Мидовая статистика была бы очень полезна. Что-то вроде «сколько раз вы выгнали соперника с линии, заставили воспользоваться шрайном» за 10 минут. Кроме того, было бы круто получить тайминг разных предметов. Если это возможно, то подсчитать время, которое соперники потратили на ганки.

• Ну что. Я проверил пою последнюю игру на Kunkka. 73 минуты, у меня sb-armlet-crit-rapier. Самый высокий урон в команде, больше всего крипов. И AI говорит, что я играл на саппорте. Я знаю, что я не очень в доте, но, ребят…

• Как новичок и человек, которому нравится статистика, я могу поблагодарить вас за это.

• Я как-то не уверен, как именно собирается эта статистика. Я сыграл игру, и анализ говорит мне, что я внес в нее 2%, хотя это невозможно. У меня самое большое количество убийств и ассистов в команде, второй по величине урон за игру и третий урон по строениям в моей команде. Эти показатели сравниваются со всеми остальными, кто играл на этом герое? Я не понимаю, как игроки, у которых статистика ниже по всем аспектам, получили более высокий балл.

Добавил. Теперь жду, что это штука будет обижать меня после каждого матча.

Решафл в DC

Пока кто-то зарабатывает первые квалификационные очки, в других командах снова назревают перестановки. Абед Abed Юсоп удалил обложку Digital Chaos со своей страницы в твиттере и играет рейтинговые матчи в Юго-Восточной Азии. Инсайдер LGDAmeFan (тот самый, который слил все составы в августе), подтвердил, что Abed ушел из команды, а его место займет юное дарование Bryle. Но официальной информации придется подождать.

• Bryle ближе всего по уровню к Sumail из всех, кого я видел в Америке. Вам стоит посмотреть на этого парня на FPL, он просто монстр. И это он еще не постоянно играет, потому что он еще учится в школе, ему 15 или 16 лет.

• Abed во Fnatic? Их составу явно чего-то не хватает, но все еще рано делать какие-то изменения

• Я бы очень хотел снова посмотреть Execration с Abed и Gabbi. Надеюсь, он вернется

• Я сомневаюсь, что Abed готов таскать на себе задницу EE

• Kimo публиковал фотографию, где Abed находится на их базе. Но сказал, что он просто заехал их проведать

• Я надеюсь, что они потеряют свой инвайт на квалификацию на DreamLeague. Immortals его больше заслужили

Косплей недели

Настоящим хитом прошедшей недели стал эффектный косплей на Zeus от Yeti. А всю его красоту на фото передала Milligan.

Арт недели

Natty.SPB продолжает участие в флешмобе Inktober и радует новой серией артов. Пока никто не переплюнул ее по популярности на форуме.

Момент недели

Во время Starladder i-League многие игроки показали крутые моменты и порадовали поклонников красивой доты. Но запомнился зрителям совсем не игровой хайлайт, а объятия Данила Dendi Ишутина и Клемента Puppey Иванова после второй серии Na'Vi против Secret.

Провал недели

Встреча Team Secret и Team Liquid по предвкушению вполне тянула на финал турнира. И мы даже могли посмотреть три карты этого противостояния, но MidOne решил иначе. Он просто запрыгнула за вражеские бараки, пытаясь сделать еще одно убийство, и умер, заставив свою команду отойти. На полученное золото вражеские Earthshaker тут же купил Blink Dagger, которым через несколько минут похоронил всю Team Secret.